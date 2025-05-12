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Federalist: США пересматривают роль в защите Европы на фоне авторитарных сдвигов
04:25 13.05.2025

The Federalist США
12 мая 2025

Спустя 80 лет после победы союзников во Второй мировой войне американские налогоплательщики финансируют европейский авторитаризм
Federalist: США пересматривают роль в защите Европы на фоне авторитарных сдвигов

Празднование 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне дает повод задуматься о цене этой победы - и о том, во что превратилась Европа спустя десятилетия, пишет Federalist. После спасения континента от нацистской тирании США десятилетиями обеспечивали его безопасность - но сегодня, по мнению автора, Европа сама превращается в авторитарный кошмар.

Хейден Дэниел (Hayden Daniel)

8 мая 2025 года исполнилось 80 лет со дня победы союзников над нацистской Германией и окончания Второй мировой войны в Европе. Благодаря ленд-лизу и сделке "эсминцы в обмен на базы" мы оказались вовлечены в европейскую войну гораздо раньше, чем Гитлер объявил войну Соединенным Штатам 11 декабря 1941 года.

Американские наземные войска сыграли решающую роль на западноевропейском театре военных действий - от Северной Африки до Италии, Нормандии и самой Германии. А американская промышленность и деньги оказались подавляющим преимуществом, обеспечив практически неисчерпаемые запасы материальных ресурсов для союзников.

После окончания войны США решили сохранить военное присутствие на континенте и распространить свою защитную гегемонию на Западную Европу по двум причинам. Во-первых, чтобы создать оплот против призрака мирового коммунизма, воплощенного в новом советском блоке. Во-вторых, чтобы не спускать глаз с проблемных европейских государств, развязавших две мировые войны. В рамках "плана Маршалла" и других программ США влили миллиарды долларов в послевоенное восстановление Европы, обеспечив при этом широкое военное присутствие, необходимое для отражения любой потенциальной советской агрессии.

И мы все еще там сегодня. Но если посмотреть на состояние континента сейчас, то трудно оправдать наше постоянное присутствие и поддержку. Мы штурмовали пляжи Нормандии, чтобы избавить Европу от тирании, но за прошедшие десятилетия континент поддался волне левого авторитаризма.

В Соединенном Королевстве - якобы нашем ближайшем союзнике - власти сажают людей за молчаливые молитвы, а в некоторых случаях и за простое предложение пообщаться вблизи абортариев. В соответствии с новым законом о "безопасности в Интернете" Великобритания предъявила обвинения почти 300 людям за так называемые "разжигающие ненависть высказывания" в социальных сетях. Закон предусматривает уголовную ответственность за "ложную информацию, направленную на причинение нетривиального вреда".

Служба внутренней разведки Германии причислила "Альтернативу для Германии" (АдГ) - консервативную партию и вторую по величине партию в законодательном органе страны - к "правым экстремистам", поставив ее на один уровень с кровожадными террористами. Это решение было быстро отменено, но правительство Германии уже несколько лет стремится запретить эту партию, опасаясь роста ее популярности.

Французский истеблишмент и крайне левые партии заключили закулисные сделки, чтобы не допустить победы консервативной партии "Национальное объединение" на парламентских выборах 2024 года. Затем французский суд запретил лидеру "Национального объединения" Марин Ле Пен баллотироваться на пост президента Франции в течение пяти лет.

В прошлом году правительство Румынии аннулировало итоги президентских выборов из-за якобы "российского вмешательства" после того, как в первом туре победил кандидат от правых популистов.

Тем временем практически все западноевропейские правительства открыли шлюзы для мигрантов, несущих с собой преступность, мошенничество и деградацию западных ценностей и цивилизации. Миллионы людей, в основном из Африки и Ближнего Востока, хлынули в Европу потоком, а европейские правительства сидят сложа руки, наблюдая за тем, как они замещают коренное население. Власть имущие часто приветствуют тот факт, что их страны заполонили люди, не имеющие ничего общего с западной культурой и ценностями.

С одной стороны, власти Великобритании арестовывают людей за агрессивные мемы, а с другой - они закрывают глаза на масштабный скандал с "груминг-бандами", десятилетиями орудовавшими по всей стране. Изнасилования, жестокие убийства и теракты стали слишком частым явлением для новых, якобы "обогатившихся" членов Европы.

И пока Европа отворачивается от собственных ценностей и истории, США продолжают субсидировать европейскую безопасность. Большинство стран НАТО, включая Францию, Германию, Италию и Испанию, по-прежнему не достигают целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП и полагаются на Соединенные Штаты в удовлетворении своих оборонных потребностей. Вашингтон выделил почти 200 миллиардов долларов на помощь Украине, якобы для того, чтобы предотвратить полномасштабное продвижение России вглубь Европы. Да, мы отправляем миллиарды долларов на "защиту" места, которое подавляет политическое инакомыслие и не имеет никакого чувства самосохранения, когда речь заходит о неограниченной миграции.

Выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США Джей Ди Вэнс прекрасно диагностировал проблему Европы: "Хотя администрация Трампа очень обеспокоена европейской безопасностью и верит, что мы сможем прийти к разумному урегулированию между Россией и Украиной, угроза, которая меня больше всего беспокоит по отношению к Европе... это угроза изнутри".

"На протяжении многих лет нам говорили, что все, что мы финансируем и поддерживаем, делается во имя наших общих демократических ценностей. Все, начиная с нашей политики в отношении Украины и заканчивая цифровой цензурой, преподносится как защита демократии. Но когда мы видим, как европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы должны задаться вопросом, соответствуем ли мы высоким стандартам", - отметил Вэнс.

Есть некоторые особенно пессимистично настроенные комментаторы, которые считают, что победа Европы в 1945 году была совершенно напрасной, учитывая то, как все обернулось. Но такой образ мышления предполагает, что единственным выбором для нас тогда был нацистский ад или "левый" ад несколькими десятилетиями позже, а не то, что после смерти Гитлера история Европы могла пойти миллионом других путей. Любой разумный человек согласится с тем, что уничтожение нацистского режима было благом, но послевоенная реакция также была катастрофической для Европы. День Победы стоит праздновать хотя бы из-за огромной стойкости и мужества солдат союзников. Однако мы можем использовать это как время для размышлений о том, какой стала Европа и какой она должна быть.

В текущих обстоятельствах Соединенные Штаты прикованы к трупу некогда великого континента, превращающегося в авторитарный кошмар. Но, как мы поняли по итогам обеих мировых войн, мы не можем спасти их от самих себя, независимо от того, сколько денег и военной помощи мы им предоставляем. Они должны работать, чтобы спасти свою собственную родину. Мы должны поддерживать тех, кто стремится снова сделать Европу безопасной и процветающей, но наше время в качестве копилки и защитника Европы должно закончиться.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747099500


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