В Ферганском государственном техническом университете назначен новый ректор Уктам Саломов

10:41 13.05.2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Доктор технических наук, профессор Уктам Саломов назначен на должность ректора Ферганского государственного технического университета, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



12 мая заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Сарвархон Бузрукхонов и хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров посетили Ферганский государственный технический университет и представили научному сообществу вновь назначенного ректора. Назначение состоялось в соответствии с постановлением Кабмина.



