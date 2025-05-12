Президент Таджикистана назначил новых послов: в королевствах Бельгия и Нидерланды, и в республиках Индия, Китай и Вьетнам

11:09 13.05.2025

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН №1032

12 мая 2025 года



Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Королевстве Бельгия Хусейнзода Музаффара Махмурода Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Королевстве Нидерландов по совместительству.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН №1033

12 мая 2025 года



Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Республике Индия Бобокалонзода Лукмона Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Федеративной Демократической Республике Непал по совместительству.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН №1034

12 мая 2025 года



Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Китайской Народной Республике Саидзода Зохира Озода Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Социалистической Республике Вьетнам по совместительству.