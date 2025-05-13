Лидер партии Национальное возрождение Узбекистана увидел в "Катюше" и "Смуглянке" национальную угрозу

11:33 13.05.2025

Алишер Кадыров увидел в "Катюше" и "Смуглянке" национальную угрозу

13 мая 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Лидер партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров заявил о намерении обратиться в МИД Узбекистана с просьбой проанализировать работу Россотрудничества в связи со скандалом в столичной школе № 188, где учитель проводила подготовку к празднованию Дня памяти и почестей в учебное время. Использование для этого "империалистических символов" он назвал "угрозой национальной безопасности", передает корреспондент Podrobno.uz.



В своем Telegram-канале он написал, что детсады и школы в стране нужны для воспитания детей "с любовью и преданностью нашей идентичности, а не для внешней пропаганды". Также заявил, что направит запрос в Министерство дошкольного и школьного образования с просьбой прокомментировать произошедшее.



"Привитие детям в детских садах и школах ностальгии по советским временам, когда наша идентичность была унижена, и любви к империалистическим символам, истреблявшим наших предков, следует рассматривать как национальную угрозу", - написал депутат.



Скандал разразился накануне 9 Мая. Учительница готовила мероприятие, приуроченное к празднику, с учениками 4 класса. Они пели песни военных лет, такие, как "Катюша" и "Смуглянка". Позднее в столичном Управлении дошкольного и школьного образования уточнили, что после сделанных на этот счет педагогу замечаний, женщина решила уволиться с работы.



