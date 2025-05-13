Турция депортировала на родину: в Казахстан - экс-главу "Астана LRT" Талгата Ардана, в Узбекистан - религиозного блогера Мубашшира Ахмада

11:43 13.05.2025

Беглого экс-главу "Астана LRT" Талгата Ардана задержали в Турции

13.05.25



Комитет Национальной безопасности Казахстана 13 мая сообщил о задержании в Турции экс-главы ТОО "Астана LRT" Талгата Ардана - он был заочно приговорен в РК к тюремному сроку и объявлен в международный розыск.



Ардан - бывший топ-менеджер компании, строившей LRT (систему легкорельсового транспорта) в Астане, которая стала одним из самых проблемных объектов в республике в последние годы. Он покинул Казахстан еще до начала разбирательств в связи со срывом сроков строительства и был объявлен в международный розыск в 2019-ом. Лишь в текущем году КНБ установил его точное местонахождение в Анталье, после чего правоохранительные органы Турции провели задержание.



9 мая суд Антальи принял решение о депортации Ардана в Казахстан, в настоящее время он содержится под стражей.



Проект "Астана LRT" предполагал запуск в столице Казахстана легкорельсового транспорта (Light Rail Transit). Его должны были завершить еще в 2014 году, но сроки сдачи все время отодвигались. В апреле 2019 года строительные работы приостановили из-за финансовых проблем, а заем китайского Банка развития, взятый на строительство LRT, решили рефинансировать.



В июле того же года сообщалось, что итоговая стоимость проекта составит около $1,5 млрд, а в начале августа стало известно, что в отношении должностных лиц ТОО "Астана LRT" возбуждено уголовное дело: их заподозрили в хищении бюджетных средств. В числе обвиняемых оказались высокопоставленные представители акимата (администрации) столицы, в том числе заместитель акима Канат Султанбеков.



По версии следствия, Султанбеков (в настоящее время находится в США) вместе бывшим главой "Астана LRT" Талгатом Арданом утвердили завышенные затраты на разработку проектно-сметной документации, консультационные услуги и технадзор. В результате государству был нанесен ущерб в 5 млрд тенге ($13 млн).



Оба заочно получили тюремные сроки - судом Астаны Ардан был признан виновным по статьям 189 и 361 УК РК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и "Злоупотребление должностными полномочиями") и приговорен к девяти годам лишения свободы.



Возведение "Астана LRT" ведется до сих пор. Запустить самый известный в Казахстане долгострой планируют в 3 квартале текущего года.



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Турция депортировала в Узбекистан основателя религиозного сайта Azon.uz

13.05.25



Основатель религиозного сайта Azon.uz Мубашшир Ахмад (настоящее имя - Алишер Турсунов) депортирован в Узбекистан. Об этом сообщил адвокат блогера Ибрагим Эргин, передает Telegram-канал Mubaşşir Ahmad.



Утром 8 мая турецкая полиция задержала Ахмада в его доме в Стамбуле. После допроса его должны были перевести в депортационный центр и 9 мая освободить, однако в течение нескольких дней адвокаты и родственники не получали информации о его местонахождении и состоянии.



Как рассказал адвокат, поначалу блогера содержали в миграционном центре в городе Эдирне, в субботу его вернули в Стамбул, а затем отправили в Узбекистан без соблюдения правовых процедур.



Мубашшир Ахмад создал информационно-аналитический портал Azon.uz в 2017 году. Ресурс специализировался на публикации новостей и статей на тему ислама. Некоторые материалы издания подвергались критике со стороны властей. В августе 2023 года медиагруппа Azon приостановила все свои проекты. В ноябре был запущен портал Azon Global, который работает на нескольких языках. В декабре 2023 года Ахмад был задержан турецкими властями и помещен в депортационный центр, откуда его освободили в феврале 2024 года. Спустя год, в феврале 2025-го, МВД Узбекистана объявило его в розыск по обвинению в создании и участии в запрещенных организациях.