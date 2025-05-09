Агентство информации Узбекистана предлагает законом разграничить понятия блогер и инфлюенсер

12:58 13.05.2025

Инфлюенсеров в Узбекистане обяжут проверять факты и платить налоги - законопроект



Предлагается ввести отдельные обязанности для инфлюенсеров с более чем 10 тыс. подписчиков: проверка информации, маркировка фейков, мониторинг комментариев и уплата налогов. В случае нарушений им грозит блокировка аккаунта до полугода.



Агентство информации и массовых коммуникаций опубликовало проект закона "О защите прав пользователей онлайн-платформ и веб-сайтов". Законом разграничиваются понятия блогеров и инфлюенсеров.



Согласно документу:



• блогер – физическое лицо (пользователь онлайн-платформы), размещающее в своем аккаунте или в общественном сообществе контент социально-политического, социально-экономического и иного характера, в том числе с целью обсуждения этой информации другими пользователями онлайн-платформы;

• инфлюенсер – блогер, имеющий более десяти тысяч подписчиков в своем аккаунте или общественном сообществе на онлайн-платформе.



Законом закрепляются следующие права блогеров и инфлюенсеров:



• создавать, получать и распространять контент любыми способами, не запрещенными законодательством;

• свободно выражать мнение на онлайн-платформе и веб-сайтах в соответствии с законами;

• защищать свои права, свободы и законные интересы, честь и достоинство путем обращения в уполномоченный орган (Агентство информации и массовых коммуникаций) или в суд;

• обращаться с требованием (возражением) к владельцу онлайн-платформы, модератору публичного сообщества или владельцу веб-сайта в случае нарушения их прав и законных интересов;

• получать доход от своей творческой, коммерческой и иной законной деятельности в соответствии с законодательством и правилами использования платформы;

• отказываться от предлагаемых платформой продуктов, если они противоречат личным интересам и взглядам;

• ограничивать демонстрацию нежелательного контента;

• быть защищенными от необоснованного ограничения доступа к своему аккаунту, сообществу или сайту и получать уведомление с указанием причин в случае ограничения.



При этом блогеры и инфлюенсеры обязаны:



• соблюдать законодательство;

• уважать права и свободы других лиц, их честь и достоинство;

• не распространять незаконный контент;

• удалять незаконный контент в случае его размещения;

• при сборе добровольных пожертвований через платформы или сайты соблюдать требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.



В дополнение к вышеуказанным правам и обязанностям инфлюенсеры несут следующие дополнительные обязанности:



• проверять достоверность распространяемого контента до его публичного размещения;

• не размещать и не допускать распространения ложной информации, порочащей честь, достоинство граждан или деловую репутацию организаций;

• осуществлять мониторинг собственных аккаунтов, сообществ или сайтов, в том числе разделов, открытых для комментариев, на предмет незаконного контента и при обнаружении незамедлительно удалять его;

• не допускать размещения незаконного контента в своих аккаунтах, сообществах или на сайтах;

• в случае распространения ложной информации удалять ее или маркировать как ложную по обращению граждан, юрлиц или госорганов;

• по требованию пострадавшей стороны публиковать опровержение ложной информации, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию;

• размещать публичную контактную информацию для обратной связи;

• не публиковать материалы предварительного следствия без письменного разрешения прокурора, следователя или дознавателя, а также не влиять на суд до вынесения приговора;

• уплачивать налоги с рекламной или иной доходной деятельности, осуществляемой через платформу или сайт, в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан.• уплачивать налоги с рекламной или иной доходной деятельности,



В случае неисполнения инфлюенсером обязанностей АИМК направляет ему предписание об устранении нарушения, которое должно быть исполнено в течение десяти календарных дней с подтверждением. При этом инфлюенсер имеет право обжаловать предписание в судебном порядке.



Если инфлюенсер не исполнил предписание, АИМК вправе направить владельцу платформы или его представителю представление о временном (до шести месяцев) прекращении деятельности аккаунта или сообщества инфлюенсера на территории Узбекистана.инфлюенсер не исполнил предписание,



Если инфлюенсер не указывает контактную информацию, то размещение рекламы на аккаунтах, сообществах и сайтах инфлюенсеров запрещается.



Ответственность за соблюдение указанных обязанностей на аккаунтах или сайтах юридических лиц возлагается на ответственное лицо или должностное лицо организации.



Обсуждение проекта продлится до 27 мая.

https://regulation.adliya.uz/project/6294/12680