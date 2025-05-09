Президент Кыргызстана дал сигнал всей вертикали: терпение исчерпано (коммент к видео с выволочкой минздрава)

13:07 13.05.2025

Андрей Сопуев: Президент дал сигнал всей вертикали: терпение исчерпано



10 мая 2025 - Бакыт Басарбек



Заведующий кафедрой госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии КГМА, доктор медицинских наук, заслуженный врач Андрей Сопуев на своей странице в соцсети высказал свое мнение по поводу видео с участием президента Кыргызстана, который на глазах у всей страны жестко отчитал министра здравоохранения Эркина Чечейбаева.



"Вчерашний перфоманс президента стал громким событием: он публично устроил жесткую выволочку одному из министров, прямо на глазах у всей страны. Видео с этим эпизодом стремительно разлетелось по соцсетям и мессенджерам, вызвав оживленные обсуждения - от шока до аплодисментов. Многим это напомнило знаменитую манеру белорусского лидера устраивать показательные разносы своим чиновникам.



