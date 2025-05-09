Синьхуа: Бразилия будет работать вместе с Китаем, чтобы усилить голос Глобального Юга

14:44 13.05.2025

Эксклюзив: Бразилия будет работать вместе с Китаем, чтобы усилить голос Глобального Юга -- президент



Рио-де-Жанейро, 13 мая /Синьхуа/ -- Бразилия стремится сотрудничать с КНР, чтобы усилить голос Глобального Юга в защиту мультилатерализма и свободной торговли. Об этом заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва в интервью китайским СМИ в преддверии своего визита в Китай.



Два государства могут использовать такие платформы, как Форум Китай-СЕЛАК /Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна/, БРИКС и предстоящая климатическая конференция ООН /COP30/, чтобы совместно двигаться в данном направлении, сказал он.



"Бразилия рассматривает Китай как политического партнера, экономического партнера и очень сильного стратегического партнера в этом бурном мире XXI века", -- подчеркнул президент.



Визит в Китай является продолжением хороших двусторонних отношений, установившихся в последние годы, сказал Л. И. Лула да Силва, добавив, что они продолжают улучшаться и приобретают все большее стратегическое значение.



"Мы не хотим превосходства одной страны над другими. Мы не хотим превосходства одной валюты над другими. Мы хотим, чтобы торговля была справедливой и сбалансированной, и чтобы каждый мог продавать и покупать по справедливости", -- отметил президент.



По его словам, Бразилия стремится защищать мир, мультилатерализм и справедливую торговую систему. Нет никаких сомнений в том, что вместе с Китаем и другими странами Глобального Юга она сможет оказывать большее влияние на мир, добавил Л. И. Лула да Силва.



"Я считаю, что Глобальный Юг является политической новинкой 21-го века. Я очень горжусь тем, что мы пришли туда, где находимся. И возможен еще больший рост, потому что есть много людей, желающих присоединиться к Глобальному Югу", -- заявил глава государства.



Затронув вопросы торговли, он отметил, что Бразилия, крупнейшая экономика в Латинской Америке, имеет значительный объем торговли с Китаем. Однако быстрый рост торговых отношений между ними указывает на еще больший потенциал для торговых обменов и инвестиций, добавил президент.



Л. И. Лула да Силва сообщил, что вместе с ним в КНР отправится группа бразильских бизнес-лидеров, чтобы наладить новые партнерские отношения с китайскими предпринимателями, особенно в таких областях, как инфраструктура, горнодобывающая промышленность и энергетика.



Он также хотел бы расширить научно-техническое сотрудничество, в частности в сфере космоса. Президент рассчитывает улучшить существующую совместную программу по спутникам для изучения земных ресурсов.



Бразилия желает обсудить с Китаем вопросы ИИ, "чтобы гарантировать, что искусственный интеллект служит всему человечеству, а не только нескольким странам", сказал глава государства.



Бразилия готовится провести COP30 в нынешнем году и надеется установить прочное партнерство с КНР, отметил Л. И. Лула да Силва. Китай добился заметного прогресса в борьбе с изменением климата и может на конференции поделиться своим опытом трансформации энергетических потребностей, добавил он.