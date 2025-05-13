|Парад Победы и два смелых парня Александр Вучич и Роберт Фицо, - Платон Беседин
17:26 13.05.2025
Парад Победы 9 мая 2025 года и два смелых парня
Александр Вучич и Роберт Фицо добавили Дню Победы и статуса и колорита
13.05.2025 | Платон БЕСЕДИН
Глупые разговоры о том, что Россия находится в международной изоляции, должны быть закончены после Дня Победы 9 мая в Москве. И они, в общем-то, закончены. Об этом написали многие авторитетные издания, вроде The Washington Post, например. На Западе долго и подчас нудно рассказывали, что Россия изолирована от остальных стран, что эти самые страны в упор не замечают Москву. После Дня Победы об этом может рассказывать только сумасшедший; ну, или соросенок на зарплате.
Достаточно было присутствия одного лишь китайского лидера Си Цзиньпиня в Москве, чтобы пресечь все подобные разговоры. А ведь были еще президент огромной Бразилии, лидеры Вьетнама, Венесуэлы и многих других стран. Кто там что говорил об изоляции? Кто там что блеял о России, находящейся на отшибе истории? Ну-ну. Однако уверен, что без европейских представителей эта антисанкционная коробочка была бы неполной – и они прибыли в Москву: два смелых, даже отчаянных парня из Старого Света.
Речь, конечно же, идет о президенте Сербии Александре Вучиче и премьер-министре Словакии Роберте Фицо. Ну, красавцы же! Когда Александр и Роберт заявили, что приедут в Москву на празднование Дня Победы, я воскликнул про себя: "Неужели?!" Казалось бы, все довольно логично: лидеры европейских стран понимают, что именно Россия на правах преемницы страны-победителя СССР должна принимать президентом и премьер-министров по случаю 80-летия победы над величайшим злом.
Однако это логично и нормально в нормальной и логичной реальности, а не в той, что есть в эти странные времена. Сегодня мы наблюдаем классическую иллюстрацию фразы Антония Великого: "Девять больных придут к одному здоровому и скажут: "Ты болен, потому что ты не такой, как мы". И, действительно, вышло так, что лидеры европейских стран не приехали в Россию, в Москву, на День Победы. Зато они вышли на киевскую площадь на фоне нацистских символов.
Кто мог представить подобное еще 70 лет назад? Это будто бы некий кинематографический сюжет, в котором зло меняет личины, перемещается из одного носителя в другого. Вот только в отличие от фильмов в реальной жизни от подобного очень и очень больно. Потому что миллионы людей погибли 80 лет назад, и из-за таких "перемещений зла по Европе" могут погибнуть (уже погибают) вновь. И в данном контексте я воспринимаю приезд Фицо и Вучича в Москву как реабилитацию европейского чванства.
Да и то, как они добирались – в этом тоже есть свой сюжет, тоже есть свой знак. Сначала они заявили, что обязательно приедут в Москву, а после чуть ли не синхронно сообщили о болезни. Злые голоса тут же понесли весть: "Испугались Фицо и Вучич. Отговорили их ехать в Россию". Но после новый виток – вылетают все-таки, но тут уже включились в действие козни различных стран, которые, точно террористы, мешали полету аэробусов над их территориями. И это начинало напоминать еще один фильм в духе "Подарка на Рождество", когда нужно было успеть к определенному времени. Возможно, где-то букмекеры даже принимали ставки на то, прилетят ли Фицо и Вучич на День Победу в Москву.
И все-таки они добрались! Как по мне, это добавило Дню Победы и статуса (уж простите), и колорита. Я наблюдал за Фицо и Вучичем во время парада 9 мая, и мне казалось, что они оба (особенно премьер-министр Словакии) очень искренне, очень душевно переживали происходящее. Да и вообще произвели впечатление отчаянных, искренних парней. А может ли быть иначе, если, к примеру, на Балканах находился самый жуткий концентрационный лагерь времен Второй мировой войны Ясеновац, где хорваты убивали сербов в соревнованиях сербосеками? Помнит ли об этом Европа? Или постаралась забыть? Уже забыла?
Понятно, что и Фицо, и Вучич имели свои причины, весьма материалистические, для того, чтобы приехать в Москву 9 мая. Однако именно их присутствие в широком смысле дало надежду, что Европа неокончательно сошла с ума, что есть еще те, кто черное называет черным, а белое – белым. И да, конечно, Фицо с Вучичем, если так вдуматься, не сделали ничего особенного – они просто поступили нормально, но в современном мире тотальной анормальности их поступок оказался чуть ли не актом отваги, едва ли не вызовом всей западной политической и даже моральной системе.
К сожалению, до такого маразма мы дошли за те 80 лет, что прошли после победы СССР над гитлеровским нацизмом. Теперь пришло время побеждать нового монстра – или так: нового старого монстра, потому что, как и та дрянь, эта дрянь базируется и взрастает на неадекватном чувстве собственного превосходства, на иллюзии его, питаемой ложью и эксплуататорскими замашками. Пора вновь сломать хребет этой дряни.