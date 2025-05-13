Парад Победы и два смелых парня Александр Вучич и Роберт Фицо, - Платон Беседин

17:26 13.05.2025

Парад Победы 9 мая 2025 года и два смелых парня

Александр Вучич и Роберт Фицо добавили Дню Победы и статуса и колорита



13.05.2025 | Платон БЕСЕДИН



Глупые разговоры о том, что Россия находится в международной изоляции, должны быть закончены после Дня Победы 9 мая в Москве. И они, в общем-то, закончены. Об этом написали многие авторитетные издания, вроде The Washington Post, например. На Западе долго и подчас нудно рассказывали, что Россия изолирована от остальных стран, что эти самые страны в упор не замечают Москву. После Дня Победы об этом может рассказывать только сумасшедший; ну, или соросенок на зарплате.



Достаточно было присутствия одного лишь китайского лидера Си Цзиньпиня в Москве, чтобы пресечь все подобные разговоры. А ведь были еще президент огромной Бразилии, лидеры Вьетнама, Венесуэлы и многих других стран. Кто там что говорил об изоляции? Кто там что блеял о России, находящейся на отшибе истории? Ну-ну. Однако уверен, что без европейских представителей эта антисанкционная коробочка была бы неполной – и они прибыли в Москву: два смелых, даже отчаянных парня из Старого Света.



Речь, конечно же, идет о президенте Сербии Александре Вучиче и премьер-министре Словакии Роберте Фицо. Ну, красавцы же! Когда Александр и Роберт заявили, что приедут в Москву на празднование Дня Победы, я воскликнул про себя: "Неужели?!" Казалось бы, все довольно логично: лидеры европейских стран понимают, что именно Россия на правах преемницы страны-победителя СССР должна принимать президентом и премьер-министров по случаю 80-летия победы над величайшим злом.



