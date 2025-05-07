|Акции оборонных компаний Индии и Китая выросли, акции французского Rafale упали вслед за тремя истребителями
17:31 13.05.2025
Акции китайских и индийских оборонных предприятий выросли на фоне обострения конфликта между Индией и Пакистаном, сообщает Bloomberg.
https://www.kommersant.ru/
07 Мая 2025
Так, индекс китайских военно-промышленных и авиакосмических компаний (HSCAAD) на сегодняшних торгах в Гонконге вырос на 4,03% - до самого высокого уровня с конца марта. Акции Avic Chengdu Aircraft, производителя многоцелевых истребителей Чэнду J-10 и одной из крупнейших компаний, входящих в этот индекс, взлетели за день на 17%.
Рост котировок китайских компаний связан с тем, что Пакистан закупает значительные объемы вооружений у Китая. В 2019–2023 годах на Китай приходилось 82% военных закупок Пакистана. Для сравнения: в 2009–2012 годах его доля составляла 51%.
Как заявил военный аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Чжу, большинство созданных в Китае современных образцов военной техники не проходили испытаний в боевых условиях, поэтому "получение такого опыта повышает их экспортный потенциал".
В то же время, за две недели с начала обострения конфликта между Индией и Пакистаном рыночная стоимость индийских военно-промышленных компаний выросла на $5 млрд, отмечает агентство. Акции Hindustan Aeronautics выросли за две недели на 4,3%, Solar Industries India - на 4%, Mazagon Dock Shipbuilders - на 2,26%.
Акции производителя Rafale падают после того, как Пакистан сбил индийские истребители
https://caliber.az/
07 Мая 2025
Акции Dassault Aviation - французской компании, стоящей за истребителем Rafale, - резко упали на 6% в среду. Как передает Samaa.tv, это произошло после того, как ВВС Пакистана сбили индийские самолеты, включая три самолета Rafale, на фоне роста военной напряженности. Пакистан заявляет, что индийские самолеты были перехвачены до пересечения воздушного пространства.