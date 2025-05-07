Акции оборонных компаний Индии и Китая выросли, акции французского Rafale упали вслед за тремя истребителями

17:31 13.05.2025

Акции китайских и индийских оборонных предприятий выросли на фоне обострения конфликта между Индией и Пакистаном, сообщает Bloomberg.

https://www.kommersant.ru/

07 Мая 2025



Так, индекс китайских военно-промышленных и авиакосмических компаний (HSCAAD) на сегодняшних торгах в Гонконге вырос на 4,03% - до самого высокого уровня с конца марта. Акции Avic Chengdu Aircraft, производителя многоцелевых истребителей Чэнду J-10 и одной из крупнейших компаний, входящих в этот индекс, взлетели за день на 17%.



Рост котировок китайских компаний связан с тем, что Пакистан закупает значительные объемы вооружений у Китая. В 2019–2023 годах на Китай приходилось 82% военных закупок Пакистана. Для сравнения: в 2009–2012 годах его доля составляла 51%.



Как заявил военный аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Чжу, большинство созданных в Китае современных образцов военной техники не проходили испытаний в боевых условиях, поэтому "получение такого опыта повышает их экспортный потенциал".



В то же время, за две недели с начала обострения конфликта между Индией и Пакистаном рыночная стоимость индийских военно-промышленных компаний выросла на $5 млрд, отмечает агентство. Акции Hindustan Aeronautics выросли за две недели на 4,3%, Solar Industries India - на 4%, Mazagon Dock Shipbuilders - на 2,26%.



