 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 13.05.2025
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17:39  Моди, выступая на фоне С-400, оценил роль российских систем ПВО в противостоянии с Пакистаном
17:31  Акции оборонных компаний Индии и Китая выросли, акции французского Rafale упали вслед за тремя истребителями
17:26  Парад Победы и два смелых парня Александр Вучич и Роберт Фицо, - Платон Беседин
14:44  Синьхуа: Бразилия будет работать вместе с Китаем, чтобы усилить голос Глобального Юга
13:07  Президент Кыргызстана дал сигнал всей вертикали: терпение исчерпано (коммент к видео с выволочкой минздрава)
12:58  Агентство информации Узбекистана предлагает законом разграничить понятия блогер и инфлюенсер
11:43  Турция депортировала на родину: в Казахстан - экс-главу "Астана LRT" Талгата Ардана, в Узбекистан - религиозного блогера Мубашшира Ахмада
11:33  Лидер партии Национальное возрождение Узбекистана увидел в "Катюше" и "Смуглянке" национальную угрозу
11:09  Президент Таджикистана назначил новых послов: в королевствах Бельгия и Нидерланды, и в республиках Индия, Китай и Вьетнам
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04:25  Federalist: США пересматривают роль в защите Европы на фоне авторитарных сдвигов
03:39  Известия: Россия сократила внешний долг до минимума за 18 лет
02:31  Британия боится стать "островом чужеземцев". Стармер закрывает эксперимент с открытыми границами и ужесточает миграционную политику
00:55  Кто победил в мировой войне?! – Исмаил Даиров
00:18  Центральноазиатские ресурсы привлекают Евросоюз. Брюссель намерен конкурировать с США и Китаем, - Сергей Жильцов
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Понедельник, 12.05.2025
23:04  ВС РФ активизировались на Славянско-Краматорском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 мая
22:39  Китай отвергает доктрину Монро, призывает Латинскую Америку противостоять диктату США, - Владимир Скосырев
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15:29  В Тегеране состоялись переговоры представителей железных дорог Казахстана, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции
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14:37  МИД Кыргызстана: задержанный в Турции учитель из КР отпущен под домашний арест
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11:21  Почему в Узбекистане дорожает мясо?
11:16  Представители Афганистана, Пакистана и Китая обсудили создание особых экономических зон
10:41  Эзоза Каримова возглавила Педагогический университет Узбекистана
03:48  Владимир Путин послал всех в Стамбул, - Андрей Колесников
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Воскресенье, 11.05.2025
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11:09  ParsToday: Иран и Таджикистан являются "вторым домом друг для друга"
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Суббота, 10.05.2025
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22:01  "Жгли деревни и убивали". Как Москва спасла Париж от позора прошлого
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Акции оборонных компаний Индии и Китая выросли, акции французского Rafale упали вслед за тремя истребителями
17:31 13.05.2025

Акции китайских и индийских оборонных предприятий выросли на фоне обострения конфликта между Индией и Пакистаном, сообщает Bloomberg.
https://www.kommersant.ru/
07 Мая 2025

Так, индекс китайских военно-промышленных и авиакосмических компаний (HSCAAD) на сегодняшних торгах в Гонконге вырос на 4,03% - до самого высокого уровня с конца марта. Акции Avic Chengdu Aircraft, производителя многоцелевых истребителей Чэнду J-10 и одной из крупнейших компаний, входящих в этот индекс, взлетели за день на 17%.

Рост котировок китайских компаний связан с тем, что Пакистан закупает значительные объемы вооружений у Китая. В 2019–2023 годах на Китай приходилось 82% военных закупок Пакистана. Для сравнения: в 2009–2012 годах его доля составляла 51%.

Как заявил военный аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Чжу, большинство созданных в Китае современных образцов военной техники не проходили испытаний в боевых условиях, поэтому "получение такого опыта повышает их экспортный потенциал".

В то же время, за две недели с начала обострения конфликта между Индией и Пакистаном рыночная стоимость индийских военно-промышленных компаний выросла на $5 млрд, отмечает агентство. Акции Hindustan Aeronautics выросли за две недели на 4,3%, Solar Industries India - на 4%, Mazagon Dock Shipbuilders - на 2,26%.



Акции производителя Rafale падают после того, как Пакистан сбил индийские истребители
https://caliber.az/
07 Мая 2025

Акции Dassault Aviation - французской компании, стоящей за истребителем Rafale, - резко упали на 6% в среду. Как передает Samaa.tv, это произошло после того, как ВВС Пакистана сбили индийские самолеты, включая три самолета Rafale, на фоне роста военной напряженности. Пакистан заявляет, что индийские самолеты были перехвачены до пересечения воздушного пространства.

Источник - Коммерсантъ
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