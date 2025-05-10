Моди, выступая на фоне С-400, оценил роль российских систем ПВО в противостоянии с Пакистаном

17:39 13.05.2025

Моди: российские системы С-400 сыграли важную роль в противостоянии с Пакистаном



НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая - РИА Новости. Закупленные в России системы С-400 сыграли важную роль в противостоянии с Пакистаном, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.



"Помимо силы людей, координация действий техники в операции "Синдур" также была фантастической. Будь то традиционная индийская система противовоздушной обороны, которая была свидетелем нескольких сражений, или наши платформы (разработанные в рамках программы. - Прим. ред.) "Сделано в Индии", такие как Akash, - все они получили беспрецедентно мощную современную систему обороны, такую как С-400. Надежное оборонное прикрытие стало отличительной чертой Индии", - сказал он.



Моди отметил, что у Индии есть доступ к "новым и передовым технологиям, которым Пакистан не может противостоять".



