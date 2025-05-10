 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Моди, выступая на фоне С-400, оценил роль российских систем ПВО в противостоянии с Пакистаном
17:39 13.05.2025

Моди: российские системы С-400 сыграли важную роль в противостоянии с Пакистаном

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая - РИА Новости. Закупленные в России системы С-400 сыграли важную роль в противостоянии с Пакистаном, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Помимо силы людей, координация действий техники в операции "Синдур" также была фантастической. Будь то традиционная индийская система противовоздушной обороны, которая была свидетелем нескольких сражений, или наши платформы (разработанные в рамках программы. - Прим. ред.) "Сделано в Индии", такие как Akash, - все они получили беспрецедентно мощную современную систему обороны, такую как С-400. Надежное оборонное прикрытие стало отличительной чертой Индии", - сказал он.

Моди отметил, что у Индии есть доступ к "новым и передовым технологиям, которым Пакистан не может противостоять".



"За последнее десятилетие лучшие мировые технологии достигли ВВС и всех наших других сил. Мы все знаем, что с новыми технологиями проблемы не менее велики. Поддержание сложной и усовершенствованной системы, ее эффективная эксплуатация - выдающийся навык. Вы соединили технологии с тактикой. Вы доказали, что вы превосходны в этом", - сказал премьер.

Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов. Страна стала третьим зарубежным покупателем комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи. По данным индийских СМИ, их развернули таким образом, что они могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу с Пакистаном.

Эскалация конфликта

Напряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.

Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.

Власти Пакистана, со своей стороны, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.

По данным телеканала Geo, в субботу Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.

Стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) 10 мая.

Источник - РИА Новости
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