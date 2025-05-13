Полковник Дэвис: переговоры в Стамбуле могут стать последним шансом на мир

22:02 13.05.2025

19FortyFive США

13 мая 2025



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Полковник Дэвис: переговоры в Стамбуле могут стать последним шансом на мир



"Коалиция желающих": Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск. 10 мая 2025 года в Киеве, Украина.



Агрессивно настроенная "коалиция желающих" фактически растоптала любую возможность мира для Украины и всей Европы, пишет 19FortyFive. Однако Зеленский еще может спасти свою страну – если в Стамбуле на переговорах с Россией будет вести себя как паинька.



Дэниел Дэвис (Daniel Davis)



