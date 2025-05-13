 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 13.05.2025
23:08  ФСК: Китайский взгляд на Вторую мировую войну достоин понимания и уважения
22:02  Полковник Дэвис: переговоры в Стамбуле могут стать последним шансом на мир
18:37  КТЖ отправил в Дубай первый поезд с казахстанской пшеницей, через Туркмению и иранский порт Бендер-Аббас
17:39  Моди, выступая на фоне С-400, оценил роль российских систем ПВО в противостоянии с Пакистаном
17:31  Акции оборонных компаний Индии и Китая выросли, акции французского Rafale упали вслед за тремя истребителями
17:26  Парад Победы и два смелых парня Александр Вучич и Роберт Фицо, - Платон Беседин
14:44  Синьхуа: Бразилия будет работать вместе с Китаем, чтобы усилить голос Глобального Юга
13:07  Президент Кыргызстана дал сигнал всей вертикали: терпение исчерпано (коммент к видео с выволочкой минздрава)
12:58  Агентство информации Узбекистана предлагает законом разграничить понятия блогер и инфлюенсер
11:43  Турция депортировала на родину: в Казахстан - экс-главу "Астана LRT" Талгата Ардана, в Узбекистан - религиозного блогера Мубашшира Ахмада
11:33  Лидер партии Национальное возрождение Узбекистана увидел в "Катюше" и "Смуглянке" национальную угрозу
11:09  Президент Таджикистана назначил новых послов: в королевствах Бельгия и Нидерланды, и в республиках Индия, Китай и Вьетнам
10:41  В Ферганском государственном техническом университете назначен новый ректор Уктам Саломов
04:25  Federalist: США пересматривают роль в защите Европы на фоне авторитарных сдвигов
03:39  Известия: Россия сократила внешний долг до минимума за 18 лет
02:31  Британия боится стать "островом чужеземцев". Стармер закрывает эксперимент с открытыми границами и ужесточает миграционную политику
00:55  Кто победил в мировой войне?! – Исмаил Даиров
00:18  Центральноазиатские ресурсы привлекают Евросоюз. Брюссель намерен конкурировать с США и Китаем, - Сергей Жильцов
00:14  ПолитНавигатор. Финляндия подложила свинью релокантам: "Хороших русских нет, даже если они полезные идиоты"
00:03  Сделка века: перехитрил ли Трамп Китай и что ждет мир после торговых войн? - Николай Вавилов
00:00  Политико-религиозная дуалистичность утверждений в посланиях монаха Филофея, - П.В. Густерин
Понедельник, 12.05.2025
23:04  ВС РФ активизировались на Славянско-Краматорском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 мая
22:39  Китай отвергает доктрину Монро, призывает Латинскую Америку противостоять диктату США, - Владимир Скосырев
22:00  Герой Победы. В Ташкенте показан фильм о первом узбекском летчике Абдусамате Тайметове
21:35  Путин и Стамбул: Мелкому бесу Зеленскому подберут соперника в его весовой категории, - Сергей Аксенов
20:28  Ташкент и Тегеран заключили пакет соглашений на $1 млрд. Что предложит Ирану объединенная Центральная Азия, - Виктория Панфилова
16:28  В Кыргызстане назначены и.о. министров просвещения и науки - ими стали Кедирбаева и Орозов
15:29  В Тегеране состоялись переговоры представителей железных дорог Казахстана, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции
15:18  Талибан, по примеру католической церкви XIII века, приостановил шахматные соревнования в Афганистане из-за опасений по поводу азартных игр
15:08  Узбекистан и Россия подписали план реализации Программы партнерства в военной сфере на 2026–2030 гг.
15:05  Как Таджикистан помогал победить в Великой Отечественной Войне, - Гафур Шерматов
14:37  МИД Кыргызстана: задержанный в Турции учитель из КР отпущен под домашний арест
14:05  Доживем ли мы до столетнего юбилея окончания Второй мировой? - Джеффри Робертс
13:53  В Эстонии заявили о рекордном оттоке россиян из страны
13:41  Состоится ли "Стамбул-2", или Москва применяет методы айкидо, - Дмитрий Шевченко
11:36  Кыргызстанская красавица Айжан Чаначева на конкурсе "Мисс Мира 2025" в Индии выступила против "ала качуу"
11:21  Почему в Узбекистане дорожает мясо?
11:16  Представители Афганистана, Пакистана и Китая обсудили создание особых экономических зон
10:41  Эзоза Каримова возглавила Педагогический университет Узбекистана
03:48  Владимир Путин послал всех в Стамбул, - Андрей Колесников
02:22  Британия отправляет на Украину муляжи танков и систем ПВО
01:27  Китай перенесет в Казахстан 55 предприятий, - Виктория Панфилова
01:17  Создание единого рынка нефти в ЕАЭС – процесс, который трудно завершить, - Илья Захаркин
00:01  Макрон, Стармер и Мерц "спалились" по пути в Киев
Воскресенье, 11.05.2025
20:33  Надо реально смотреть на мир, - Айгуль Омарова
19:42  Состоится ли Стамбул 2.0: эксперты оценили предложение Путина о переговорах
18:57  Возвращенные имена. Судьба Джанибека Сулеева…
17:49  Мади Раимов: Чтение стало чем-то вроде архаичного ритуала
12:09  Внешняя торговля СССР в годы войны и ленд-лиз, - Валентин Катасонов
11:09  ParsToday: Иран и Таджикистан являются "вторым домом друг для друга"
02:25  ФСК: Хитрое предложение "коалиции желающих" разбилось о заявление президента России
02:20  Путин сделал заявление по итогам международных встреч с гостями юбилея Победы и о переговорах с Украиной
00:17  ОПЕК+ хитростью оберегает цены на нефть, - Ольга Самофалова
Суббота, 10.05.2025
23:00  Администрация Трампа поддерживает политические партии, альтернативные европейским глобалистам, - Дмитрий Седов
22:01  "Жгли деревни и убивали". Как Москва спасла Париж от позора прошлого
20:58  "Росатом" обсуждает с Китаем строительство новых энергоблоков АЭС
16:04  Трамп: Индия и Пакистан согласились на прекращение огня после переговоров с США
14:29  Sputnik: Как СССР восстановил экономику после Победы в Великой Отечественной войне
12:24  Выступил с громким обещанием: Ким Чен Ын обратился к России и Западу
02:30  Россия закроет небо над полигоном "Капустин Яр", с которого запускает "Орешник"
01:40  Трамп напрямую вмешивается в выборы президента Польши, - Дмитрий Минин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Полковник Дэвис: переговоры в Стамбуле могут стать последним шансом на мир
22:02 13.05.2025

19FortyFive США
13 мая 2025

Почему требовать от Путина безусловного прекращения огня - ошибка
Полковник Дэвис: переговоры в Стамбуле могут стать последним шансом на мир

"Коалиция желающих": Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск. 10 мая 2025 года в Киеве, Украина.

Агрессивно настроенная "коалиция желающих" фактически растоптала любую возможность мира для Украины и всей Европы, пишет 19FortyFive. Однако Зеленский еще может спасти свою страну – если в Стамбуле на переговорах с Россией будет вести себя как паинька.

Дэниел Дэвис (Daniel Davis)



Лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши в минувшие выходные поддержали президента Украины Владимира Зеленского и "потребовали", чтобы Путин немедленно согласился на тридцатидневное прекращение огня без предварительных условий. Если Путин не подчинится, они пригрозили наложить на Москву еще более болезненные санкции. Своим подходом так называемая "коалиция желающих" лишь гарантирует продолжение боевых действий, фактически растоптав любую возможность мира.

Если бы существовала нобелевская премия войны, эти пятеро наверняка бы ее заслужили.

Почему конфликт на Украине никак не закончится?

Трамп почти со дня своей инаугурации стремится положить конец конфликту между Россией и Украиной. Он лично беседовал с Путиным по телефону и командировал своего представителя Стива Уиткоффа на встречи с российскими представителями, а госсекретаря Марко Рубио - в Саудовскую Аравию и Киев, чтобы нащупать консенсус между противниками. Но ни одна из его попыток не принесла плодов.

Вполне понятно, почему миротворческим усилиям Трампа противится Зеленский: украинский лидер не намерен увековечивать потери, которые его страна понесла за последние почти три с лишним года. Зеленский не хочет заключать соглашение, которое подчеркнет тщетность боевых потерь ВСУ с февраля 2022 года, которые превышают миллион человек. Однако реальность такова, что мирного урегулирования на невыгодных условиях Зеленскому все равно не избежать.

Жребий брошен, и эту опосредованную войну Украина проиграет. Киев может либо признать реальность и принять неприглядное соглашение прямо сейчас, либо сражаться дальше наперекор самой реальности, приближая сокрушительное военное поражение, которое приведет еще сотни украинских мужчин к бессмысленной гибели. Увы, Зеленский не единственное препятствие на пути к прекращению боевых действий. У него есть крайне вредные помощники.

Вместо того, чтобы прислушаться к американскому президенту, лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Дональд Туск лишь подпитывают эго Зеленского и науськивают его воевать дальше. Четверка европейских лидеров даже сформировала так называемую "коалицию желающих", чтобы Украина могла сражаться дальше.

На выходных "коалиция" поддержала Зеленского и "потребовала" немедленного и безоговорочного прекращения огня со стороны России, чтобы затем заключить "справедливый и прочный мир". Разумеется, "справедливый и прочный мир" по Стармеру заключается в том, что Путин уберется восвояси и добровольно отдаст все выигранное на поле боя обратно Украине. Но ведь эти люди не глупцы и знают, что Россия ни за что не подчинится более слабому противнику - тем более с ее неоспоримым военным превосходством!

Таким образом единственный исход - продолжение военных действий, а для Украины - еще больше смертей, дальнейшие территориальные потери и еще больше городов в руинах.

Зеленский, которого всю дорогу подзуживали европейские лидеры, последовательно отверг все дипломатические решения, которые в свое время могли бы предотвратить начало конфликта или, наоборот, положить ему конец (Стамбул в 2022 году, вскоре после провального контрнаступления в 2023 году и летом 2024 года). Возможно, сейчас для него открылась последняя лазейка. Похоже, что русские готовы дать дипломатии еще один шанс - и он может оказаться последним.

Почти сразу после того, как Зеленский и его европейские коллеги строго призвали Россию согласиться на прекращение огня до конца понедельника, Путин парировал, что вместо этого готов встретиться с украинскими официальными лицами в Стамбуле в четверг. Трамп не заставил себя долго ждать и заявил у себя в соцсети Truth Social, что украинская сторона должна воспользоваться этой возможностью "незамедлительно", а уже в понедельник даже предложил лично поучаствовать в переговорах.

Но терпение русских на исходе. Даже предложив переговоры, Путин повторил свою привычную оговорку, что Россия не намерена прекращать боевых действий на время обсуждений. Украинская армия продолжает таять каждый день в боях с русскими. ВСУ страдают от количественного и качественного дефицита военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, бронетехники, артиллерийских боеприпасов, производственных мощностей - но, прежде всего, живой силы. Они просто не смогут сражаться бесконечно - и в итоге потерпят разгромное поражение.

Я считаю, что Россия либо дожмет противника за столом переговоров, выставив драконовские условия (что, собственно, уже сделала), либо решит, что наилучшая гарантия желанного исхода - продолжение боевых действий до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели.

Конфликт на Украине: что происходит сейчас?

Не имеет значения ни то, что думает или на что надеется Зеленский, ни то, какими похвалами его осыплет Стармер, ни то, сколько раз его обнимет Макрон: военные преимущества Москвы в итоге сломят ВСУ, и русские выиграют. Каждый день, когда Европа и Зеленский увиливают от урегулирования конфликта за столом переговоров - пусть и на откровенно неприятных условиях - все больше украинских мужчин отправляются на напрасную гибель. В отпущенный ей срок украинская армия рухнет, а Россия победит.

Вот какое наследие оставит Европа - никому не пожелаешь!

Дэниел Дэвис - старший научный сотрудник и военный эксперт аналитического центра "Приоритеты обороны", подполковник армии в отставке, побывавший в четырех горячих точках, ведет канал Deep Dive ("Глубокое погружение") на YouTube

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747162920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 8 мая 2025 года №873
- Закон об аквакультуре рассмотрят сенаторы
- Мажилис рассмотрит законопроект об искусственном интеллекте
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации крупных промышленных проектов в химической и металлургической отраслях
- Меры по реформированию отрасли водного хозяйства обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- В Сенате презентовали проект нового Налогового кодекса: акцент на цифровизацию и поддержку бизнеса
- Кадровые перестановки
- В Алматы откроется Центрально-Азиатский Офис добровольцев ООН
- Железнодорожники Казахстана, Узбекистана и Таджикистана обсудили увеличение объемов грузоперевозок
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  