|Полковник Дэвис: переговоры в Стамбуле могут стать последним шансом на мир
22:02 13.05.2025
19FortyFive США
13 мая 2025
Почему требовать от Путина безусловного прекращения огня - ошибка
Полковник Дэвис: переговоры в Стамбуле могут стать последним шансом на мир
"Коалиция желающих": Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск. 10 мая 2025 года в Киеве, Украина.
Агрессивно настроенная "коалиция желающих" фактически растоптала любую возможность мира для Украины и всей Европы, пишет 19FortyFive. Однако Зеленский еще может спасти свою страну – если в Стамбуле на переговорах с Россией будет вести себя как паинька.
Дэниел Дэвис (Daniel Davis)
Лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши в минувшие выходные поддержали президента Украины Владимира Зеленского и "потребовали", чтобы Путин немедленно согласился на тридцатидневное прекращение огня без предварительных условий. Если Путин не подчинится, они пригрозили наложить на Москву еще более болезненные санкции. Своим подходом так называемая "коалиция желающих" лишь гарантирует продолжение боевых действий, фактически растоптав любую возможность мира.
Если бы существовала нобелевская премия войны, эти пятеро наверняка бы ее заслужили.
Почему конфликт на Украине никак не закончится?
Трамп почти со дня своей инаугурации стремится положить конец конфликту между Россией и Украиной. Он лично беседовал с Путиным по телефону и командировал своего представителя Стива Уиткоффа на встречи с российскими представителями, а госсекретаря Марко Рубио - в Саудовскую Аравию и Киев, чтобы нащупать консенсус между противниками. Но ни одна из его попыток не принесла плодов.
Вполне понятно, почему миротворческим усилиям Трампа противится Зеленский: украинский лидер не намерен увековечивать потери, которые его страна понесла за последние почти три с лишним года. Зеленский не хочет заключать соглашение, которое подчеркнет тщетность боевых потерь ВСУ с февраля 2022 года, которые превышают миллион человек. Однако реальность такова, что мирного урегулирования на невыгодных условиях Зеленскому все равно не избежать.
Жребий брошен, и эту опосредованную войну Украина проиграет. Киев может либо признать реальность и принять неприглядное соглашение прямо сейчас, либо сражаться дальше наперекор самой реальности, приближая сокрушительное военное поражение, которое приведет еще сотни украинских мужчин к бессмысленной гибели. Увы, Зеленский не единственное препятствие на пути к прекращению боевых действий. У него есть крайне вредные помощники.
Вместо того, чтобы прислушаться к американскому президенту, лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Дональд Туск лишь подпитывают эго Зеленского и науськивают его воевать дальше. Четверка европейских лидеров даже сформировала так называемую "коалицию желающих", чтобы Украина могла сражаться дальше.
На выходных "коалиция" поддержала Зеленского и "потребовала" немедленного и безоговорочного прекращения огня со стороны России, чтобы затем заключить "справедливый и прочный мир". Разумеется, "справедливый и прочный мир" по Стармеру заключается в том, что Путин уберется восвояси и добровольно отдаст все выигранное на поле боя обратно Украине. Но ведь эти люди не глупцы и знают, что Россия ни за что не подчинится более слабому противнику - тем более с ее неоспоримым военным превосходством!
Таким образом единственный исход - продолжение военных действий, а для Украины - еще больше смертей, дальнейшие территориальные потери и еще больше городов в руинах.
Зеленский, которого всю дорогу подзуживали европейские лидеры, последовательно отверг все дипломатические решения, которые в свое время могли бы предотвратить начало конфликта или, наоборот, положить ему конец (Стамбул в 2022 году, вскоре после провального контрнаступления в 2023 году и летом 2024 года). Возможно, сейчас для него открылась последняя лазейка. Похоже, что русские готовы дать дипломатии еще один шанс - и он может оказаться последним.
Почти сразу после того, как Зеленский и его европейские коллеги строго призвали Россию согласиться на прекращение огня до конца понедельника, Путин парировал, что вместо этого готов встретиться с украинскими официальными лицами в Стамбуле в четверг. Трамп не заставил себя долго ждать и заявил у себя в соцсети Truth Social, что украинская сторона должна воспользоваться этой возможностью "незамедлительно", а уже в понедельник даже предложил лично поучаствовать в переговорах.
Но терпение русских на исходе. Даже предложив переговоры, Путин повторил свою привычную оговорку, что Россия не намерена прекращать боевых действий на время обсуждений. Украинская армия продолжает таять каждый день в боях с русскими. ВСУ страдают от количественного и качественного дефицита военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, бронетехники, артиллерийских боеприпасов, производственных мощностей - но, прежде всего, живой силы. Они просто не смогут сражаться бесконечно - и в итоге потерпят разгромное поражение.
Я считаю, что Россия либо дожмет противника за столом переговоров, выставив драконовские условия (что, собственно, уже сделала), либо решит, что наилучшая гарантия желанного исхода - продолжение боевых действий до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели.
Конфликт на Украине: что происходит сейчас?
Не имеет значения ни то, что думает или на что надеется Зеленский, ни то, какими похвалами его осыплет Стармер, ни то, сколько раз его обнимет Макрон: военные преимущества Москвы в итоге сломят ВСУ, и русские выиграют. Каждый день, когда Европа и Зеленский увиливают от урегулирования конфликта за столом переговоров - пусть и на откровенно неприятных условиях - все больше украинских мужчин отправляются на напрасную гибель. В отпущенный ей срок украинская армия рухнет, а Россия победит.
Вот какое наследие оставит Европа - никому не пожелаешь!
Дэниел Дэвис - старший научный сотрудник и военный эксперт аналитического центра "Приоритеты обороны", подполковник армии в отставке, побывавший в четырех горячих точках, ведет канал Deep Dive ("Глубокое погружение") на YouTube