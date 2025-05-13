ФСК: Китайский взгляд на Вторую мировую войну достоин понимания и уважения

23:08 13.05.2025 Китайский взгляд на Вторую мировую войну достоин понимания и уважения

Российский и китайский взгляды формируют цельную картину предпосылок, причин и хода Второй мировой войны и хорошо согласуются с фактами



13.05.2025 | Виктор ПИРОЖЕНКО



Присутствие председателя КНР Си Цзиньпина на параде Победы в Москве 9 мая, как и его поздравление российскому народу с праздником Победы, в очередной раз подтвердило тот факт, что Китай является верным и мощным союзником России в борьбе с фальсификацией истории Западом и его союзниками в Азии, в отстаивании правильного взгляда на Вторую мировую войну (ВМВ).



Китайская трактовка Второй мировой войны, хотя и отличается от российской, но в целом не противоречит ей. На сегодня российский и китайский взгляды вместе формируют цельную картину предпосылок, причин и хода Второй мировой войны и лучше всего согласуются с фактами.



К настоящему времени в Китае на всех уровнях имеется согласие в том, что:



Вторая мировая война была Мировой антифашистской войной, а гитлеровская Германия, Италия при Муссолини и милитаристская Япония исповедовали разновидности одной фашистской идеологии;



война Китая с Японией и, соответственно, азиатский ТВД являлись составной частью Мировой антифашистской войны наравне с европейским и тихоокеанским ТВД.



Китай наряду с Россией-СССР, США и Британией стал полноправным победителем в Мировой антифашистской войне. Его вклад в общую победу над мировым фашизмом нельзя преуменьшать; как минимум он сопоставим с вкладом остальных трех участников, а в победе над Японией является самым весомым;



на разных этапах борьбы Китая с японской агрессией союзники оказывали существенную помощь, которая приблизила победу над Японией. Об этой помощи следует помнить и ценить ее, чтить память погибших иностранных солдат, сражавшихся с японскими захватчиками на китайской земле.



Термин "Мировая антифашистская война" утвердился в Китае в последние 10 лет вместе с иным важным сдвигом в политике исторической памяти, призванным вывести войну с японскими захватчиками из тени гражданской войны между Компартией Китая и Гоминьданом, которая шла одновременно с японо-китайской войной.



Победа КПК в гражданской войне и приход к власти длительное время находилась на первом месте даже на символическом уровне, поскольку ее прямым следствием стало основание современной Китайской Народной Республики 1 октября 1949 г. Именно этот день отмечается, как "красный день календаря", а 3 сентября – день, следующий за днем подписания Японией акта о капитуляции, хоть и отмечался, как "Годовщина победы китайского народа в войне против японской агрессии", но был рабочим днем.



Десять лет назад этот пробел в общей линии преемственности китайской истории был устранен – значимость праздника победы над Японией была повышена, и день "3 сентября" стал общегосударственным выходным.



Этот сдвиг в политике исторической памяти отразил переход Китая на первые роли в мировой политике. Потребовалось сделать упор на вкладе Китая в формирование современного мирового порядка, который возник после Второй мировой войны. Вклад Китая в общую победу над мировым фашизмом имеет общемировое значение и относится к всемирной истории, в то время, как приход коммунистов к власти и образование КНР – это выдающееся событие в первую очередь для собственно китайской истории.



Более того, подчеркивается тот факт, что "в антифашистской войне китайское поле боя было первым", поскольку отсчет полномасштабных и непрерывных боевых действий ведется с 7 июля 1937, когда Япония под надуманным предлогом (инцидент на мосту Лугоуцяо в пригороде Пекина) напала на Китай. Достаточно распространено в Китае мнение, что отсчет китайско-японской войны следует вести еще ранее – с 1931 г., когда Япония силой отторгла от Китая Северо-Восток (Манчжурию) и создала там марионеточное государство – Маньчжоу-го.



Учитывая смысл ВМВ, как борьбы против государств, которые исповедовали идеологию расово-этнического неравенства народов, китайский взгляд на начало ВМВ в 1937 г., с начала полномасштабной вооруженной агрессии Японии – участника Тройственного пакта идейно родственных фашистских держав против Китая или даже ранее, в 1931 г., является вполне обоснованным и заслуживает серьезного рассмотрения в процессе отхода от европоцентристской концепции ВМВ.



Исходя из этих дат, по мнению китайских историков "Китай сражался дольше всех" и понес огромные потери в борьбе с мировым фашизмом. Эти потери состоят не только из боевых потерь армии Китайской Республики и партизанской армии Компартии, но в основном - из жертв гражданского населения.



Японская оккупация части Китая, как и германская оккупация части СССР, – это нескончаемый поток звериных по своей жестокости массовых убийств, пыток и истязаний мирного населения и военнопленных. Одним из наиболее тягчайших преступлений японского фашизма стала "нанкинская резня", жертвами которой стали, по разным оценкам, от 200 до 500 тыс. жителей Нанкина – тогдашней столицы Китая.



Общее количество китайских жертв японской агрессии колеблется, но общепризнанной в Китае считается цифра 35 миллионов жертв, хотя, по мнению западных историков, она завышена. Но если уйти от частностей, то в целом Китай наравне с Советским Союзом понес наибольшие потери в ВМВ, измерямые страшными миллионами погибших солдат и мирных граждан, с чем спорить невозможно.



Китайские эксперты обращают внимание, что вооруженное сопротивление Китая японской агрессии стало важным сдерживающим фактором для Японии от нападения на СССР во время Великой Отечественной войны.



Имеется в виду, что "кровопролитные бои китайских военных и гражданских лиц" связали огромное количество японских войск, которые иначе "двинулись бы на Тихоокеанский театр", создав "серьезные трудности СССР, США и Британии". В КНР считают, что Япония, как один из виновников Второй мировой войны, потеряла большую часть своих войск на китайском поле боя – до 1,5 млн. чел.



В то же время в Китае помнят и отдают должное "активной поддержке международного сообщества", без которой "победа китайского народа в войне сопротивления японской агрессии была бы невозможна".



Помнят помощь от СССР, который с конца 1937 по 1938 год перевозил по Синьцзян-Уйгурской дороге в Яньань (там располагалась главная база КПК) пушки, боеприпасы и продовольствие, крайне необходимые китайским военным и гражданскому населению; подготовку военных кадров для Китая, в частности создание в конце 1937 г. современной военной академии в Урумчи. В 1942 году 360 военных техников после окончания учебы вернулись в Яньань, где и стали первой военно-технической элитой армии КПК.



Ценят участие Советских войск в освобождении Северо-Восточного Китая (разгром Квантунской армии в Маньчжурии), которая "ускорила крах японского империализма"; поставку США Китаю самолетов и артиллерии по ленд-лизу; участие США и Британии в составлении Каирской декларации 1943 года, которая поддержала требования Китая к Японии вернуть все захваченные ею китайские территории, включая остров Тайвань.



Уважение китайского общества к роли СССР в освобождении их страны от японской оккупации действительно велико. По данным Ивана Зуенко, старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО, на территории КНР имеется всего 83 памятных захоронения советских воинов, погибших на территории Китая, 71 мемориал, включая 23 памятника, которые все должным образом каталогизированы и содержатся в образцовом порядке.



Следует учесть, что, помня и ценя вклад союзников, Китай выступает резко против преуменьшения его собственного вклада в победу антифашистских сил во ВМВ, подкрепляя свою позицию детальными историческими исследованиями, открытиями новых фактов и разносторонней трактовкой уже известных.



Термин "Вторая мировая война", как условное научное понятие является обобщением массы конкретных фактов, связанных с относительно или полностью изолированными боевыми действиями на разных театрах военных действий – советско-германском (Великая Отечественная война) и советско-японском, китайско-японском, западно-европейском (второй фронт), пр.



Поэтому у разных стран антифашистского лагеря естественным образом не только разные даты вступления в войну, но и свои особые военные сюжеты, смыслы и символы в рамках Второй мировой войны в зависимости от собственных государственных задач, вызовов и исторических сюжетов.



Все это в полной мере относится и к Китаю, чей взгляд на ВМВ достоен понимания и уважения.



В Китае обращают внимание на использование некоторыми политиками на Западе и в Японии различных средств, чтобы скрыть и исказить историю Второй Мировой войны или получить политические выгоды и укрепить свои позиции, обеляя фашизм.



На этом фоне совместная позиция Китая и России по формированию правильного представления об истории Второй мировой войны, защите результатов победы в войне и послевоенного международного порядка, а также поддержанию международной справедливости служит важным условием сохранения мира. Источник - Фонд стратегической культуры

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