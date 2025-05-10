ВС РФ заняли острова в устье Днепра у Новой Каховки – итоговая сводка Readovka за 13 мая

00:01 14.05.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 13 мая в разрезе СВО. Русские войска заняли очередную группу островов в устье Днепра, под контроль перешли острова у Новой Каховки. ВС Венгрии стянули войска к границе с Украиной.



Херсону быть готовым к встрече



