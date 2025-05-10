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ВС РФ заняли острова в устье Днепра у Новой Каховки – итоговая сводка Readovka за 13 мая
00:01 14.05.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 13 мая в разрезе СВО. Русские войска заняли очередную группу островов в устье Днепра, под контроль перешли острова у Новой Каховки. ВС Венгрии стянули войска к границе с Украиной.

Херсону быть готовым к встрече



Подразделения из состава ГрВ "Днепр" продолжили занимать острова в устье Днепра в рамках подготовки к перспективной высадке на его западном берегу в Херсонской области. На этот раз контроль установлен над группой островов у города Новая Каховка и сел Днепряны и Корсунка.

Важной особенностью этой территории является то, что до западного берега Днепра менее 80 м. Иными словами, это формально самый удобный и быстрый "трамплин" для создания плацдарма на правом берегу реки. Более того, прямо на берегу стоит полоса населенных пунктов: Львово, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Отрадокаменка, Казацкое и Веселое. Это означает возможность с ходу занять их и обеспечить устойчивость плацдарма, одновременно развернув его на широком фронте протяженностью более 17 км. Проще говоря, потенциально "неубиваемый" оперативный расклад, при котором в перспективе можно расширить плацдарм на город Берислав.

Звучит многообещающе, но важно понимать, что далее на запад у ВСУ нет ни долговременных позиций, ни изобилия сел и поселков, за которые можно было бы зацепиться. А потенциальная оборонительная зона велика, что формирует запрос на размещение соответствующего количества сил.

Тем не менее при всех вышеописанных плюсах гарантии того, что командование ВС РФ выберет именно этот участок, нет. Неприятель еще весной 2024 года понял, что в случае высадки русских войск на правом берегу Днепра у ВСУ будут очень большие проблемы. Оборона таких площадей уже на тот момент виделась Киеву чем-то изначально обреченным. Противник пошел другим путем: в апреле 2024 года появились сообщения о том, что украинские военные минируют сельхозугодья Белозерского района Херсонской области. В него входит сам город и округа с выходом на черноморское побережье. Точных данных о том, минировались ли площади на правом берегу выше по течению Днепра, нет. Однако это как бы намекает на то, что неприятель полагается именно на Херсон как на крепость, своего рода "волнорез", штурм которого ввиду плотного минирования подходов будет максимально затруднен. Тем не менее все ранее предпринятые ВСУ мероприятия – это лишь полумеры. Внятная оборона и возможность нанесения контрудара обеспечиваются только войсками. Да, у противника потенциальный резерв генерального штаба оценивается в 5 бригад, из которых 3 механизированные. Однако у неприятеля слишком много оборонительных задач практически на всех направлениях зоны СВО при потенциальных планах атаки в том числе и на пограничье России. Таким образом, Киев в перспективе будет вынужден выбирать, за что бороться, а что им будет списано и предоставлено "самому себе". Отметим, что факт переброски 39-й бригады береговой обороны ВСУ, ранее развернутой у Херсона, в Сумскую область дает четкую подсказку, какой участок фронта может быть "предоставлен сам себе".

Запахло разделом

В социальных сетях появились кадры с бронетехникой хонведа (венгерские вооруженные силы), которая стягивается к пограничным с Украиной пунктам пропуска Тисабеч, Барабаш, Захонь, Надьбодош и Буругшураны.

Это стало следствием развернувшегося между незалежной и Венгрией скандала, который выразился в официальном объявлении СБУ о разоблачении агентурной сети, работавшей на Будапешт. По версии Киева, ее участники, проживающие в Закарпатье, собирали информацию о частях и подразделениях ВСУ и проводили подготовку местного венгерского населения к вступлению войск Венгрии на территорию Украины. В свою очередь, из Будапешта были высланы 2 дипломата незалежной, которых также обвинили в шпионаже и в контактах с лояльной курсу Брюсселя венгерской оппозицией.

Вопрос закарпатских венгров является одним из ключевых камней преткновения в отношениях Будапешта и Киева из-за языковой политики украинских властей. А недавний шпионский скандал только подогрел напряжение между странами. Стоит ли ожидать, что части хонведа пересекут границу и займут Закарпатье? В данных условиях, разумеется, нет. Но это совсем не значит, что такой сценарий невозможен в будущем, гораздо более близком, чем многим кажется.

Вчера, 12 мая, главным событием дня стала активизация ВС РФ на Славянско-Краматорском направлении.

Источник - Readovka
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