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Caravan.kz: Как торговое перемирие между США и Китаем повлияет на экономику Казахстана
00:14 14.05.2025

США и Китай договорились спасти бюджет Казахстана
США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней.

13 Мая

Вашингтон опустит пошлины на большинство китайских товаров со 145 % до 30 %, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, говорится в сообщении "Интерфакса". Пекин снизит ставки на американские товары со 125 % до 10 %. В ситуации разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.

Страны должны снизить тарифные ставки к 14 мая текущего года. После этого США и Китай создадут механизм для продолжения переговоров по экономическим и торговым вопросам.

На фоне этих сообщений цена на нефть на мировых рынках начала расти. Фьючерсы на марку Brent выросли до отметки 65,8 долларов за баррель.

"Если они смогут здесь закрепиться, то это откроет дорогу к следующей цели/сопротивлению - 68,69–70 долларов. Ближайшая поддержка просматривается в районе 65 долларов, далее - 64,3 доллара", - пишет российский Investing.com

Геополитические риски также несколько ослабли. Между Индией и Пакистаном сохраняется перемирие, а президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с Владимиром Путиным в Турции. Все это может говорить о том, что экономика будет расти, а значит будет расти и потребность в энергоносителях. Прежде всего - в нефти.

Экономика Казахстана зависит от продажи сырой нефти. Поэтому рост цен будет спасением для нашего бюджета. Республиканский бюджет на 2025-2027 годы сверстан при цене на нефть в 75 доларов за баррель.

Падение цены нефти до 60 долларов прямо снижает доходную часть бюджета Казахстана. Это может создать дефицит бюджета и привести к сокращению государственных программ.

В апреле вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что правительство готовит несколько сценариев развития на случай падения цены на нефть до 50 и 55 долларов за баррель.

Автор: Адил УРМАНОВ

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90 дней без торговой войны: что делать Казахстану, пока США и Китай взяли передышку
Как торговое перемирие между США и Китаем повлияет на экономику Казахстана: последствия для сырьевого экспорта, тенге и логистических маршрутов.

13 Мая

США и Китай приостановили тарифную войну - рынки вздохнули с облегчением. Но что это означает для Казахстана? Разбираем в сегодняшнем материале медиапортала Caravan.kz.

Зампред Госсовета Китая Хэ Лифэн и глава минфина США Скотт Бессент подписали соглашение о регулярных экономических консультациях. На фоне этого достигнута ключевая договоренность - вводится 90-дневная пауза в наращивании пошлин. Со стороны США тарифы понижаются со 145 % до 30 %, КНР снижает свои - со 125 % до 10 %.

"Обе стороны после выполнения обозначенных шагов договорились создать механизм для дальнейшего диалога по вопросам торговли и экономики", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Мы не стремимся к разрыву. Цель - более сбалансированная торговля. И, судя по переговорам, обе стороны этого действительно хотят", - отметил американский министр финансов.

Рынки отреагировали мгновенно: инвесторы восприняли договоренности как сигнал к росту

На биржах зафиксирован резкий приток оптимизма. Индекс S&P 500 подскочил на 2,8 %. Доллар укрепился на 0,7 % по отношению к основным валютам. Индекс USD достиг отметки 101,43 (+1,39 %).

В криптосекторе биткоин вырос до 104 510 долларов (+0,59 %), что говорит о повышенном спросе на рискованные активы.

Юань укрепился, золото подешевело

Курс доллара к юаню просел до 7,2151 (-0,29 %) - это один из признаков ослабления напряжения между крупнейшими экономиками. На этом фоне инвесторы переключились с защитных активов: золото подешевело на 2,3 %.

В Казахстане официальный курс доллара от Нацбанка остался на уровне 516,01 тенге. Однако обменники оперативно отреагировали на глобальные сигналы: доллар в продаже упал до 515,8 тенге (-3,2 тенге).

Brent снова в фокусе: хорошие новости для бюджета?

Мировая цена на нефть марки Brent пробила отметку в 66 долларов, затем откатилась к 65,69. Причина может быть как раз в новом этапе переговоров между США и Китаем.

Можно также обратить внимание, что нефтяные котировки остаются сверхчувствительными к политике. Любые позитивные новости быстро подталкивают цену вверх, но также быстро она может и упасть. Для таких стран, как Казахстан, это все еще серьезный риск.

Прямой выгоды для РК немного, но косвенные плюсы есть

Казахстан напрямую мало зависит от тарифных договоренностей США и Китая. Основной экспорт в Штаты - это нефть, уран и ферросплавы. Эти категории не попадают под ограничения.

А вот косвенное влияние - ощутимое. Рост цен на сырье поддерживает бюджет и улучшает экономические ожидания. В случае нового обострения торгового конфликта все это может исчезнуть за считаные дни. Так что вполне логичен вывод, что торговое перемирие - это не решение, а лишь отсрочка. Казахстану стоит активнее развивать собственное производство и логистику, снижая зависимость от внешнеполитических рисков.

Как отметил эксперт-международник Ануар Бахитханов, торговое перемирие между США и Китаем на 90 дней - не столько прорыв, сколько тактическая пауза в затяжной геоэкономической игре.

"Для Казахстана, находящегося между двумя экономическими гигантами и активно участвующего в инициативе "Один пояс - один путь", такая передышка может стать временем для корректировки внешнеэкономического курса. Прямого влияния со стороны американско-китайских тарифов на двусторонние торговые отношения с РК немного - наш экспорт в США ограничен стратегическим сырьем и в основном не облагается пошлинами. Однако косвенные последствия для экономики Казахстана могут быть весьма ощутимыми", - поделился мнением спикер.

Во-первых, указал Бахитханов, Казахстан выигрывает от стабилизации глобального спроса на сырьевые товары. Любая деэскалация между Пекином и Вашингтоном успокаивает рынки и подталкивает вверх цены на нефть, металлы и уран - то есть именно те позиции, которые формируют основу внешней торговли РК. Это повышает бюджетные доходы и улучшает платежный баланс страны, особенно в условиях волатильного тенге и растущих внешних долговых обязательств.

Во-вторых, продолжил специалист, Казахстан, как часть евразийского логистического коридора, может воспользоваться паузой в торговой войне для укрепления транзитного потенциала. Пока внимание США и Китая сосредоточено на тарифных переговорах, региональные игроки вроде Казахстана имеют шанс активнее продвигать собственные инфраструктурные проекты и углублять связи с альтернативными рынками, включая Европу, Турцию, страны Персидского залива.

"И, наконец, необходимо учитывать, что перемирие - это временно. Возврат к тарифной конфронтации вполне возможен, особенно в преддверии выборов в США. Поэтому Казахстану не стоит расслабляться. Более устойчивый внешнеэкономический курс возможен лишь при диверсификации экспорта, развитии внутреннего спроса и снижении зависимости от одного или двух крупных партнеров. Сложившаяся ситуация - хороший повод сделать выводы и выстроить стратегию на случай новых глобальных потрясений", - резюмировал Бахитханов.

Автор: Ахмет Талапулы

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747170840


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