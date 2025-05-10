 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.05.2025
00:50  Как в Туркменистане чествовали команду "Arkadag", ставшую чемпионом Лиги вызова Азиатской Футбольной Конфедерации
00:39  В Узбекистане включают светофор бедности. Реестр бедных семей для адресной помощи делят на три категории - красную, желтую и зеленую
00:14  Caravan.kz: Как торговое перемирие между США и Китаем повлияет на экономику Казахстана
00:01  ВС РФ заняли острова в устье Днепра у Новой Каховки – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Вторник, 13.05.2025
23:08  ФСК: Китайский взгляд на Вторую мировую войну достоин понимания и уважения
22:02  Полковник Дэвис: переговоры в Стамбуле могут стать последним шансом на мир
18:37  КТЖ отправил в Дубай первый поезд с казахстанской пшеницей, через Туркмению и иранский порт Бендер-Аббас
17:39  Моди, выступая на фоне С-400, оценил роль российских систем ПВО в противостоянии с Пакистаном
17:31  Акции оборонных компаний Индии и Китая выросли, акции французского Rafale упали вслед за тремя истребителями
17:26  Парад Победы и два смелых парня Александр Вучич и Роберт Фицо, - Платон Беседин
14:44  Синьхуа: Бразилия будет работать вместе с Китаем, чтобы усилить голос Глобального Юга
13:07  Президент Кыргызстана дал сигнал всей вертикали: терпение исчерпано (коммент к видео с выволочкой минздрава)
12:58  Агентство информации Узбекистана предлагает законом разграничить понятия блогер и инфлюенсер
11:43  Турция депортировала на родину: в Казахстан - экс-главу "Астана LRT" Талгата Ардана, в Узбекистан - религиозного блогера Мубашшира Ахмада
11:33  Лидер партии Национальное возрождение Узбекистана увидел в "Катюше" и "Смуглянке" национальную угрозу
11:09  Президент Таджикистана назначил новых послов: в королевствах Бельгия и Нидерланды, и в республиках Индия, Китай и Вьетнам
10:41  В Ферганском государственном техническом университете назначен новый ректор Уктам Саломов
04:25  Federalist: США пересматривают роль в защите Европы на фоне авторитарных сдвигов
03:39  Известия: Россия сократила внешний долг до минимума за 18 лет
02:31  Британия боится стать "островом чужеземцев". Стармер закрывает эксперимент с открытыми границами и ужесточает миграционную политику
00:55  Кто победил в мировой войне?! – Исмаил Даиров
00:18  Центральноазиатские ресурсы привлекают Евросоюз. Брюссель намерен конкурировать с США и Китаем, - Сергей Жильцов
00:14  ПолитНавигатор. Финляндия подложила свинью релокантам: "Хороших русских нет, даже если они полезные идиоты"
00:03  Сделка века: перехитрил ли Трамп Китай и что ждет мир после торговых войн? - Николай Вавилов
00:00  Политико-религиозная дуалистичность утверждений в посланиях монаха Филофея, - П.В. Густерин
Понедельник, 12.05.2025
23:04  ВС РФ активизировались на Славянско-Краматорском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 мая
22:39  Китай отвергает доктрину Монро, призывает Латинскую Америку противостоять диктату США, - Владимир Скосырев
22:00  Герой Победы. В Ташкенте показан фильм о первом узбекском летчике Абдусамате Тайметове
21:35  Путин и Стамбул: Мелкому бесу Зеленскому подберут соперника в его весовой категории, - Сергей Аксенов
20:28  Ташкент и Тегеран заключили пакет соглашений на $1 млрд. Что предложит Ирану объединенная Центральная Азия, - Виктория Панфилова
16:28  В Кыргызстане назначены и.о. министров просвещения и науки - ими стали Кедирбаева и Орозов
15:29  В Тегеране состоялись переговоры представителей железных дорог Казахстана, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции
15:18  Талибан, по примеру католической церкви XIII века, приостановил шахматные соревнования в Афганистане из-за опасений по поводу азартных игр
15:08  Узбекистан и Россия подписали план реализации Программы партнерства в военной сфере на 2026–2030 гг.
15:05  Как Таджикистан помогал победить в Великой Отечественной Войне, - Гафур Шерматов
14:37  МИД Кыргызстана: задержанный в Турции учитель из КР отпущен под домашний арест
14:05  Доживем ли мы до столетнего юбилея окончания Второй мировой? - Джеффри Робертс
13:53  В Эстонии заявили о рекордном оттоке россиян из страны
13:41  Состоится ли "Стамбул-2", или Москва применяет методы айкидо, - Дмитрий Шевченко
11:36  Кыргызстанская красавица Айжан Чаначева на конкурсе "Мисс Мира 2025" в Индии выступила против "ала качуу"
11:21  Почему в Узбекистане дорожает мясо?
11:16  Представители Афганистана, Пакистана и Китая обсудили создание особых экономических зон
10:41  Эзоза Каримова возглавила Педагогический университет Узбекистана
03:48  Владимир Путин послал всех в Стамбул, - Андрей Колесников
02:22  Британия отправляет на Украину муляжи танков и систем ПВО
01:27  Китай перенесет в Казахстан 55 предприятий, - Виктория Панфилова
01:17  Создание единого рынка нефти в ЕАЭС – процесс, который трудно завершить, - Илья Захаркин
00:01  Макрон, Стармер и Мерц "спалились" по пути в Киев
Воскресенье, 11.05.2025
20:33  Надо реально смотреть на мир, - Айгуль Омарова
19:42  Состоится ли Стамбул 2.0: эксперты оценили предложение Путина о переговорах
18:57  Возвращенные имена. Судьба Джанибека Сулеева…
17:49  Мади Раимов: Чтение стало чем-то вроде архаичного ритуала
12:09  Внешняя торговля СССР в годы войны и ленд-лиз, - Валентин Катасонов
11:09  ParsToday: Иран и Таджикистан являются "вторым домом друг для друга"
02:25  ФСК: Хитрое предложение "коалиции желающих" разбилось о заявление президента России
02:20  Путин сделал заявление по итогам международных встреч с гостями юбилея Победы и о переговорах с Украиной
00:17  ОПЕК+ хитростью оберегает цены на нефть, - Ольга Самофалова
Суббота, 10.05.2025
23:00  Администрация Трампа поддерживает политические партии, альтернативные европейским глобалистам, - Дмитрий Седов
22:01  "Жгли деревни и убивали". Как Москва спасла Париж от позора прошлого
20:58  "Росатом" обсуждает с Китаем строительство новых энергоблоков АЭС
16:04  Трамп: Индия и Пакистан согласились на прекращение огня после переговоров с США
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане включают светофор бедности. Реестр бедных семей для адресной помощи делят на три категории - красную, желтую и зеленую
00:39 14.05.2025

Бедные семьи Узбекистана разделят на три категории для адресной помощи

Семьи из Реестра бедных семей или рискующие попасть в него разделят на три категории - "красную", "желтую" и "зеленую", от них будут зависеть меры соцподдержки. Студентки-отличницы из семей "красной" категории будут получать двойную стипендию. Самым бедным предоставят источник пассивного дохода.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 мая подписал указ о совершенствовании системы государственной социальной поддержки малообеспеченных семей.

Согласно документу, с 15 мая семьи, включенные в Реестр бедных семей или имеющие риск включения в него, будут разделены на три категории: "красную", "желтую" и "зеленую". Меры социальной поддержки будут предоставляться в зависимости от категории (за исключением соцпомощи по ремонту, реконструкции, приспособлению жилья и здравоохранению).

"Красная" категория включает семьи, где среднемесячный доход на каждого члена семьи ниже минимальных потребительских расходов и которые отвечают одному из следующих критериев:

- как минимум один член семьи по состоянию здоровья не может трудиться;
- в семье есть человек, нуждающийся в постоянном уходе, включая ребенка с инвалидностью;
- семья состоит из нуждающихся в постороннем уходе одиноко проживающего или одинокого престарелого человека или одинокого лица с инвалидностью;
- семья, потерявшая кормильца или кормилец которой находится в местах лишения свободы.

"Желтая" категория включает семьи, где среднемесячный доход на каждого члена семьи ниже минимальных потребительских расходов, но с трудоспособными членами.

"Зеленая" категория - семьи, чей доход на одного члена составляет от 1 до 1,5-кратного размера минимальных потребительских расходов, и которые соответствуют одному из критериев?
- ранее находились в "красной" или "желтой" категории, но были выведены из нее;
- имеют высокую вероятность включения в Реестр бедных семей.

Эта система была презентована президенту 14 августа 2024 года. Тогда же была поставлена цель - снизить уровень бедности в стране до 7% в течение трех лет.

С 1 июня соцуслуги, помощь и льготы, предусмотренные для семей из Единого реестра социальной защиты, будут распространены и на семьи из Реестра бедных семей, а с 1 января 2026 года - только на лиц из Реестра бедных семей.

При оплате пошлин, сборов и других платежей за пользование госуслугами семьям, включенным в "желтую" категорию, будут предоставляться скидки в 50%, а семьям, включенным в "красную" - 75%.

Если семья перейдет из "красной" или "желтой" категории в "зеленую", она сохранит право на меры государственной соцподдержки в течение последующих 12 месяцев. Семьям из "красной" категории будут предоставляться меры поддержки, обеспечивающие пассивный доход.

В числе таких мер:
- установка в домах семей солнечных панелей;
- установка на территории их участков передвижных магазинов.

Все социальные услуги и помощь будут предоставляться на основании сведений о признании семьи малообеспеченной либо справки, подтверждающей, что лицо является членом семьи, признанной бедной.

Порядок определения и включения бедных семей в реестр и их разделения на категории будет предусмотрен отдельным правовым актом, который профильные ведомства должны разработать в течение июня.

Согласно указу, с 1 июня студенткам из семей "красной" категории, обучающимся на "отлично", будет выплачиваться специальная стипендия в размере двукратной базовой стипендии.

С 1 сентября 15% мест в группах продленного дня в общеобразовательных школах будут выделены детям из бедных семей и они будут освобождены от родительской платы.

С 1 января 2026 года расходы на отдых и оздоровление детей-отличников из бедных семей в лагерях Федерации профсоюзов Узбекистана будут полностью покрываться Фондом содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения.

Национальное агентство социальной защиты определено в качестве уполномоченного госоргана по координации оказания социальных услуг и помощи семьям, включенным в Реестр бедных семей и Единый реестр социальной защиты.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747172340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 8 мая 2025 года №873
- Закон об аквакультуре рассмотрят сенаторы
- Мажилис рассмотрит законопроект об искусственном интеллекте
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации крупных промышленных проектов в химической и металлургической отраслях
- Меры по реформированию отрасли водного хозяйства обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- В Сенате презентовали проект нового Налогового кодекса: акцент на цифровизацию и поддержку бизнеса
- Кадровые перестановки
- В Алматы откроется Центрально-Азиатский Офис добровольцев ООН
- Железнодорожники Казахстана, Узбекистана и Таджикистана обсудили увеличение объемов грузоперевозок
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  