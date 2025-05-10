В Узбекистане включают светофор бедности. Реестр бедных семей для адресной помощи делят на три категории - красную, желтую и зеленую

00:39 14.05.2025

Бедные семьи Узбекистана разделят на три категории для адресной помощи



Семьи из Реестра бедных семей или рискующие попасть в него разделят на три категории - "красную", "желтую" и "зеленую", от них будут зависеть меры соцподдержки. Студентки-отличницы из семей "красной" категории будут получать двойную стипендию. Самым бедным предоставят источник пассивного дохода.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 мая подписал указ о совершенствовании системы государственной социальной поддержки малообеспеченных семей.



Согласно документу, с 15 мая семьи, включенные в Реестр бедных семей или имеющие риск включения в него, будут разделены на три категории: "красную", "желтую" и "зеленую". Меры социальной поддержки будут предоставляться в зависимости от категории (за исключением соцпомощи по ремонту, реконструкции, приспособлению жилья и здравоохранению).



"Красная" категория включает семьи, где среднемесячный доход на каждого члена семьи ниже минимальных потребительских расходов и которые отвечают одному из следующих критериев:



- как минимум один член семьи по состоянию здоровья не может трудиться;

- в семье есть человек, нуждающийся в постоянном уходе, включая ребенка с инвалидностью;

- семья состоит из нуждающихся в постороннем уходе одиноко проживающего или одинокого престарелого человека или одинокого лица с инвалидностью;

- семья, потерявшая кормильца или кормилец которой находится в местах лишения свободы.



"Желтая" категория включает семьи, где среднемесячный доход на каждого члена семьи ниже минимальных потребительских расходов, но с трудоспособными членами.



"Зеленая" категория - семьи, чей доход на одного члена составляет от 1 до 1,5-кратного размера минимальных потребительских расходов, и которые соответствуют одному из критериев?

- ранее находились в "красной" или "желтой" категории, но были выведены из нее;

- имеют высокую вероятность включения в Реестр бедных семей.



Эта система была презентована президенту 14 августа 2024 года. Тогда же была поставлена цель - снизить уровень бедности в стране до 7% в течение трех лет.



С 1 июня соцуслуги, помощь и льготы, предусмотренные для семей из Единого реестра социальной защиты, будут распространены и на семьи из Реестра бедных семей, а с 1 января 2026 года - только на лиц из Реестра бедных семей.



При оплате пошлин, сборов и других платежей за пользование госуслугами семьям, включенным в "желтую" категорию, будут предоставляться скидки в 50%, а семьям, включенным в "красную" - 75%.



Если семья перейдет из "красной" или "желтой" категории в "зеленую", она сохранит право на меры государственной соцподдержки в течение последующих 12 месяцев. Семьям из "красной" категории будут предоставляться меры поддержки, обеспечивающие пассивный доход.



В числе таких мер:

- установка в домах семей солнечных панелей;

- установка на территории их участков передвижных магазинов.



Все социальные услуги и помощь будут предоставляться на основании сведений о признании семьи малообеспеченной либо справки, подтверждающей, что лицо является членом семьи, признанной бедной.



Порядок определения и включения бедных семей в реестр и их разделения на категории будет предусмотрен отдельным правовым актом, который профильные ведомства должны разработать в течение июня.



Согласно указу, с 1 июня студенткам из семей "красной" категории, обучающимся на "отлично", будет выплачиваться специальная стипендия в размере двукратной базовой стипендии.



С 1 сентября 15% мест в группах продленного дня в общеобразовательных школах будут выделены детям из бедных семей и они будут освобождены от родительской платы.



С 1 января 2026 года расходы на отдых и оздоровление детей-отличников из бедных семей в лагерях Федерации профсоюзов Узбекистана будут полностью покрываться Фондом содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения.



Национальное агентство социальной защиты определено в качестве уполномоченного госоргана по координации оказания социальных услуг и помощи семьям, включенным в Реестр бедных семей и Единый реестр социальной защиты.