Как в Туркменистане чествовали команду "Arkadag", ставшую чемпионом Лиги вызова Азиатской Футбольной Конфедерации

00:50 14.05.2025 Лига вызова АФК 2024/25 - 11-й розыгрыш третьего по уровню клубного футбольного турнира Азиатской футбольной конфедерации (АФК). Это первый сезон под новым названием после того, как турнир был переименован из Кубка президента АФК. Соревнование было возобновлено в 2024 году впервые с 2014 года и получило обновленный формат.



Финал состоялся в Камбодже на Национальном стадионе "Мородок Течо" в городе Пномпень. Победителем турнира стал туркменистанский Аркадаг, обыгравший камбоджийский клуб "Свайриенг" 10 мая 2025 года в финальном матче со счетом 2:1. Лучшим бомбардиром розыгрыша стал туркменистанец Алтымурад Мурадович Аннадурдыев, забивший 5 голов.



Победитель турнира получит прямую путевку в групповой этап Второй Лиги чемпионов АФК 2025/26, если он не квалифицируется в этот турнир через выступления в национальном чемпионате.



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Тренеры и спортсмены футбольной команды "Arkadag" награждены денежными призами

Опубликовано 12.05.2025



Учитывая большой вклад в вывод туркменского спорта на высокий уровень в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, успешное выступление в высшей лиге Туркменистана, победу в финале Лиги вызова Азиатской футбольной конфедерации и то, что футбольная команда "Arkadag" была удостоена Кубка международного турнира, Президент Туркменистана подписал Распоряжение.



В соответствии с документом, тренеры и спортсмены футбольной команды "Arkadag" хякимлика города Аркадаг награждены денежными призами.



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Чествование команды "Arkadag" – чемпиона Лиги вызова Азиатской Футбольной Конфедерации

Опубликовано 12.05.2025



Сегодня состоялись торжества по случаю победы футбольной команды "Arkadag" в Лиге вызова Азиатской футбольной конфедерации. Это стало наглядным свидетельством того, что по инициативе Героя-Аркадага и под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова национальный спорт, в том числе футбольная команда нового города, выходит на мировой уровень.



Перед монументом "Акхан" города Аркадаг были организованы песенно-музыкальные выступления мастеров искусств страны по случаю победы команды "Arkadag", которые придали неповторимый праздничный колорит торжеству.



Одержанная на международном уровне победа приумножила престиж туркменского спорта. Главные герои мероприятия – футболисты – прибыли к месту проведения церемонии, высоко держа Государственный флаг Отечества, Кубок и награды, символизирующие успех команды "Arkadag". Действительно, у спортсменов есть чем порадовать своих болельщиков: они стали победителями финального матча Лиги вызова АФК, проходившего в Камбодже. Титул чемпионов означает, что большие цели, поставленные перед спортсменами этой команды, последовательно достигаются.



Затем игроки футбольной команды "Arkadag" направились по проспектам Акхан, Аба Аннаев и Кяризек к многофункциональному стадиону нового города, рассчитанному на 10000 мест. Футболистов, одержавших блестящую победу, с радостью и большим воодушевлением встречали многочисленные жители города Аркадаг и поклонники футбола.



Песни и музыка, разносившиеся по широким проспектам нового города, инициатором строительства которого в живописных предгорьях Копетдага является Герой-Аркадаг, зрелищные показательные выступления спортсменов были посвящены победе футбольной команды "Arkadag" на международном турнире и подняли праздничное настроение участникам церемонии. Все это говорит о масштабности торжеств, проводимых по случаю знаменательных событий, имеющих большое значение в жизни страны и народа.



Город Аркадаг, сочетающий национальные архитектурные традиции с передовыми современными практиками и признанный первым "умным" городом в регионе, стал ярким примером прогрессивного социально-экономического развития Туркменистана. Многочисленные международные сертификаты и награды за устойчивое развитие, экологичность и инновационные решения этого города свидетельствуют о реализации крупного градостроительного проекта на высоком уровне.



Стоит отметить, что в начале этого года Группа национальных конных игр "Galkynyş", созданная благодаря усилиям Героя-Аркадага, добилась блестящей победы на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло, завоевав Главный приз фестиваля и другие специальные награды. Это – еще один пример того, что каждый день Международного года мира и доверия ознаменован историческими событиями и великими победами.



Спортсменов футбольной команды "Arkadag" тепло встречали на площади перед многофункциональным стадионом города Аркадаг. Футболистам, подарившим радость своему народу, в соответствии с многовековыми национальными традициями, были преподнесены хлеб и соль. Почтенные старейшины, седовласые матери и молодые спортсмены пожелали чемпионам дальнейшего светлого пути. Их победа - пример для подражания начинающим футболистам.



Нынешнее торжество было насыщено трогательными моментами и оставило у собравшихся незабываемые впечатления. Выступавшие на церемонии подчеркивали, что успех футбольной команды "Arkadag" является плодом успешной реализации масштабных реформ, инициированных Героем-Аркадагом в национальной спортивной системе, под мудрым руководством Президента Туркменистана.



Руководитель футбольного клуба "Arkadag" А.Аманов отметил, что в Международный год мира и доверия его команде удалось стать победителем международного турнира и завоевать Кубок - символ мира. В основе этой престижной, высокой победы лежат учения, личные примеры и великая преданность Героя-Аркадага, Аркадаглы Героя Сердара.



Благодаря усилиям Национального Лидера туркменского народа и Президента Туркменистана, истинного покровителя туркменского спорта, в беломраморном городе Аркадаг созданы все возможности для достижения побед на крупных соревнованиях, сказал руководитель команды. С большой гордостью отмечалось, что за короткое время со дня создания команды, носящей название "Arkadag", каждый спортсмен оправдал высокое доверие Героя-Аркадага и Аркадаглы Героя Сердара, продемонстрировав мастерство владения мячом на зеленом поле, победил на международных соревнованиях и высоко поднял Государственный флаг.



А.Аманов обратился с просьбой к хякиму города Аркадаг: наша футбольная команда выиграла Кубок и денежные призы, став чемпионом Лиги вызова АФК сезона 2024–2025 годов. В этот исторический день мы, спортсмены, тренеры и специалисты команды, просим перечислить призовые деньги, завоеванные на международном турнире, на счет Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, с гордостью носящего имя Героя-Аркадага.



Как отмечалось, знаменательное спортивное достижение является наглядным результатом усилий Героя-Аркадага и Президента Сердара Бердымухамедова по выводу туркменского спорта на мировой уровень.



Как отмечали в выступлениях участники церемонии, футболисты нового города завоевали Кубок чемпионата и приумножили славу туркменского спорта. В то же время выражалась уверенность, что спортсмены футбольной команды "Arkadag" приложат все усилия для дальнейшего повышения престижа Отчизны на мировой спортивной арене.



Успех футбольной команды города Аркадаг наглядно свидетельствует об укреплении материально-технической базы профильной сферы нового города в соответствии с требованиями времени, о высокоуровневой подготовке спортсменов. Целый ряд побед игроков футбольного клуба нового города – наглядный результат их усердной работы в достижении поставленных целей.



В ходе торжественной церемонии, сопровождаемой музыкальными выступлениями, руководитель футбольного клуба "Arkadag" А.Аманов передал хякимлику города Аркадаг Кубок в ознаменование победы футболистов нового города в престижном международном турнире.



Затем состоялась церемония вручения денежных премий тренерам и спортсменам футбольной команды "Arkadag" от имени Президента Сердара Бердымухамедова.



Тренеры и спортсмены футбольной команды выразили искреннюю признательность Аркадаглы Герою Сердару и Герою-Аркадагу за высокую оценку победы команды.



Вдохновленные мудрыми словами Героя-Аркадага: "Достижение победы – за вами, благодарность – за нами!", футболисты заверили, что приложат все усилия для успешного выступления на международных соревнованиях.



Затем в ознаменование победы команды "Arkadag" состоялись зажигательные музыкальные выступления и танцы в исполнении артистов и творческих коллективов. В песнях воспевались национальный спорт и достижения страны, устремленной к новым вершинам развития, а также успешная реализация благородных начинаний Героя-Аркадага и главы государства.



Выступления деятелей культуры и мастеров искусств стали данью уважения всем отечественным спортсменам, отличившимся на международных соревнованиях, а также членам футбольной команды "Arkadag", которые завоевали титул Чемпиона Лиги вызова АФК.



Праздник сопровождался красочным фейерверком, что также приумножило значимость торжества, проводимого в ознаменование высоких результатов отечественного спорта и победы футбольной команды "Arkadag".



Образы, созданные тысячами мерцающих огней, озарили вечерний город, расположенный в прекрасном уголке Копетдагских гор, и стали зрелищем, возвестившим миру о победе футболистов города Аркадаг.



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Тренерам, спортсменам и болельщикам футбольной команды "Arkadag"

Опубликовано 12.05.2025



Дорогие соотечественники!



Уважаемые тренеры и спортсмены футбольной команды "Arkadag"!



От всего сердца поздравляю вас со спортивным достижением в Международный год мира и доверия на финальной встрече Лиги вызова Азиатской футбольной конфедерации футбольная команда "Arkadag" завоевала победу и стала чемпионом!



В годы независимости в нашей стране реализовываются масштабные реформы по развитию физической культуры и спорта, утверждению принципов здорового образа жизни в обществе, особенно у молодежи, воспитанию физически здорового и высокодуховного молодого поколения. В родной Отчизне введены в эксплуатацию спорткомплексы, школы, стадионы и ряд профильных сооружений, соответствующих мировым стандартам. В итоге заложена прочная основа для активных занятий нашего народа массовой физической культурой, для достижений нашей молодежью новых успехов в различных видах спорта.



В стране был организован ряд крупных соревнований. Успешно проведенные V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, международное авторалли "Амуль–Хазар", чемпионат мира по тяжелой атлетике, чемпионат мира по борьбе кураш, командное первенство Центральной Азии по теннису, международный турнир по хоккею открыли новые страницы в истории отечественного и мирового спорта.



Наши атлеты, связавшие судьбу со спортом, высоко поднимают спортивный авторитет родной Отчизны, не только на национальных соревнованиях, но и на турнирах регионального и международного значения, демонстрируя прекрасный образец патриотизма, решимости и истинного мастерства.



Уважаемые люди!



С объявлением по инициативе независимого нейтрального Туркменистана 2025 года "Международным годом мира и доверия" на основе Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, осуществляется эффективная работа по развитию спорта, являющегося послом мира. Наше государство, будучи членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии, вносит достойный вклад в развитие олимпийского движения.



Физическая культура и спорт – это большая сила, обеспечивающая здоровье общества, объединяющая народы и государства. Там, где есть спорт, царит мир, счастье, благополучие и процветание. Дружеские, братские отношения укрепляются посредством спорта.



Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций по инициативе Туркменистана единогласно приняла Резолюции о провозглашении 3 июня "Всемирным днем велосипеда", а также "Интеграция массового велосипедного движения в систему общественного транспорта для достижения устойчивого развития". Туркменистан избран в состав Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физической культуре и спорту на 2023–2027 годы. В 2024 году на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана и при единогласной поддержке государств-членов Сообщества Наций была принята Резолюция "Игры дружбы Организации Объединенных Наций".



В соответствии с Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, проведенного в 2024 году, город Ашхабад провозглашен "Городом новых спортивных возможностей Содружества".



Также Теннисный комплекс Олимпийского городка Ашхабада Азиатской федерацией тенниса признан "Учебно-тренировочным центром Азиатского региона по теннису". Все это - признание вклада нашей Родины в укрепление мира и дружбы на Земле.



Дорогие любители спорта!



Большими успехами, достигаемые нашими спортсменами в различных видах спорта в год празднования 30-летия постоянного нейтралитета нашей любимой Отчизны, они еще выше поднимают спортивный престиж страны в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.



В первый месяц Международного года мира и доверия члены Группы национальных конных игр "Galkynyş" – наши ребята и девушки на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло Княжества Монако высоко подняв туркменский Стяг, были удостоены Главного приза и специальных наград.



Большими успехами ознаменован также международный турнир по национальной борьбе и борьбе на поясах алыш, проведенный в Спортивном комплексе единоборств Олимпийского городка Ашхабада в апреле 2025 года. На этом международном соревновании, состоявшемся при участии 13 государств, наши спортсмены, удостоившись 28 медалей, повысили международный спортивный авторитет страны.



А недавно футбольная команда "Arkadag" одержала крупную победу и стала чемпионом Лиги вызова Азиатской футбольной конфедерации. Это стало свидетельством того, что преобразования, осуществляемые в нашей стране по развитию спорта высших достижений и олимпийского движения, успешны и на международном уровне.



Уважаемые тренеры и спортсмены футбольной команды "Arkadag"!



В Туркменистане придается большое значение консолидации международных усилий по развитию и широкому распространению футбола. В настоящее время в нашей стране ведется совместная работа в сотрудничестве с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Азиатской футбольной конфедерацией (АФК) по дальнейшему развитию футбола.



В "умном" городе Аркадаг, созданном по инициативе Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага, также наряду с различными видами спорта большое внимание уделяется развитию футбола. Здесь введены в эксплуатацию многофункциональный спортивный комплекс, спортивный центр и стадион на 10000 мест, отвечающие международным стандартам.



Создание в 2023 году по инициативе Героя-Аркадага, осуществляющего большую работу по повышению мирового престижа туркменского спорта, футбольной команды "Arkadag" стало большим событием в спортивной жизни страны.



Успешное выступление и яркие победы футбольной команды "Arkadag" на встречах чемпионата Туркменистана 2023–2024 годов, и в матчах за Кубок и Суперкубок Туркменистана, ясно показало, что у этой футбольной команды большое будущее.



Уважаемые люди!



Сегодня в городе Аркадаг, который в истории был родиной "небесных" скакунов, а в настоящее время процветает, мы становимся свидетелями торжества мудрого изречения предков "Где конь гарцует – жди праздника".



Герой-Аркадаг, встретившись с тренерами и спортсменами футбольной команды "Arkadag", благословил их словами: "Достижение победы – за вами, благодарность – за нами!", что повысило высокий дух наших ребят и их уверенность в победе.



Футбольная команда "Arkadag", вдохновившись выказанным огромным доверием, добилась блестящей победы. Удостоившись Кубка Лиги вызова Азиатской футбольной конфедерации, приумножила международный спортивный авторитет нашей страны. Высоко подняв флаг нашей Отчизны, повысила престиж Туркменистана!



Дорогие соотечественники!



Уважаемые тренеры и спортсмены футбольной команды "Arkadag"!



Еще раз от всего сердца поздравляю вас с тем, что футбольная команда "Arkadag", успешно выступив, впервые в истории туркменского футбола стала чемпионом на престижном турнире, проведенном на международном уровне!



Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в работе по дальнейшему повышению спортивного авторитета нашей могущественной Родины!



Президент Туркменистана

Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ. Источник - Туркменистан сегодня

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