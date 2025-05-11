Монголия будет активно участвовать в реализации проектов с Россией и Китаем

10:45 14.05.2025

14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"



Власти Монголии будут активно принимать участие во взаимовыгодных трехсторонних проектах с КНР и РФ по строительству железных дорог и газопроводов. Об этом сообщил глава монгольского правительства Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на торжественном открытии строительства железной дороги между пограничным переходом Гашуун сухайт и китайским контрольно-пропускным пунктом Ганцмод.



"Межправительственное соглашение о соединении погранпереходов Гашуун сухайт и Ганцмод железной дорогой было подписано 14 февраля 2025 года. Сегодня, 14 мая, спустя три месяца стартует строительство этой дороги - первого из 14 мегапроектов правительства Монголии. Она будет активно участвовать во взаимовыгодных соглашениях с КНР и РФ по реализации трехсторонних проектов строительства железных дорог и газопроводов", - сказал монгольский премьер-министр.



Он добавил, что страна будет последовательно реализовывать свою долгосрочную политику развития "Видение 2050", которая опирается на планы экономического развития двух географических соседей Монголии - России и Китая.