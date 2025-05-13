НГ: Тбилиси выставил Трампу счет и приготовился к новым санкциям США

10:50 14.05.2025

Тбилиси выставил Трампу счет

"Грузинская мечта" готовится к новым санкциям США



Игорь Селезнев

13.05.2025



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе опубликовал открытое письмо к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, в котором пожаловался на их безразличие. В частности, глава правительства подчеркнул, что это уже второе письмо, адресованное заокеанским партнерам, а ответа все нет. Также без внимания остались многочисленные заявления Кобахидзе о желании перезагрузить американо-грузинские отношения. "Это молчание удивляет грузинский народ и грузинское правительство по нескольким причинам", – признался премьер-министр.



При этом он сообщил, что Грузия – самый надежный партнер США на Южном Кавказе, который к тому же отдает Вашингтону больше, чем получает. Так, участие грузинских военных в операциях в Афганистане и Ираке позволили американцам сэкономить 2,5 млрд долл. По словам Кобахидзе, это в несколько раз больше той помощи, которую США оказали его стране. Правда, премьер оговорился, что не стал включать в американскую поддержку деньги, выделенные режиму Михаила Саакашвили, а также прошедшие по линиям посольства США, USAID (организация запрещена в РФ), NED (организация запрещена в РФ) и другим каналам, так как они шли на "разжигание радикализма и ненависти".



"Что особенно важно, так это то, что если мы посмотрим на публичную риторику нашего правительства и вашей администрации, то полное совпадение ценностей и идеологии между нашими взглядами бросается в глаза. Мы открыто говорили о преступной деятельности "Глубинного государства", USAID, NED и других соответствующих структур за несколько лет до того, как вы сделали идентичные заявления", – отметил Кобахидзе.



Кроме того, по его словам, правительство "Грузинской мечты" поддерживает политику Трампа в отношении Украины, сексуальных меньшинств и по многим другим вопросам. "На фоне такого ценностного и идеологического сближения изначально грузинский народ ожидал, что Грузия станет одной из первых стран, к которой ваша администрация проявит особый интерес. Вы проявили такой интерес к Румынии и Германии, где при поддержке европейской бюрократии были совершены недемократические действия. Однако, к удивлению грузинского народа и нас, вы до сих пор не проявили такого внимания к Грузии", – вновь указал Кобахидзе.



Вместе с тем он назвал "непонятными" санкции, которые продолжают действовать против представителей правящей элиты Грузии, "которые фактически предотвратили попытку революции и насилия, запланированную и финансируемую предыдущими властями США. Также, с точки зрения Кобахидзе, принятый Конгрессом "MEGOBARI act" является враждебным законом по отношению к грузинскому народу и его правительству.



В свою очередь, противники правительства Кобахидзе посчитали его обращение к властям США доказательством агонии "Грузинской мечты". "Это безумие в стране скоро закончится… Вы изолировали страну и лишили ее перспектив развития. Новые выборы и освобождение политзаключенных – единственный способ добиться политической перезагрузки", – объявил лидер коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе.



Тем не менее "Грузинская мечта" не намерена останавливаться на достигнутом. Так, парламент Грузии начал обсуждение реформы МИД. В частности, партия власти предлагает разрешить увольнять дипломатов в случае их неэтичного поведения.



Лидер "Коалиции за перемены" Георгий Бутикашвили уверен, что таким образом "Грузинская мечта" хочет избавиться от всех сотрудников МИД, которые все еще стремятся к евроинтеграции республики. Член партии "Гахария за Грузию" Бека Лилуашвили назвал инициативу правительства очередным репрессивным шагом. "Происходящее неудивительно, на практике складывается впечатление, что "Мечта" решила заменить дипломатов агентами", – утверждает Лилуашвили.



Политолог Ника Читадзе рассказал "НГ", что обращение Кобахидзе и реформа МИД Грузии могут быть звеньями одной цепи. "Власти готовятся к новым американским санкциям после того, как Трамп подпишет "MEGOBARI act". В идеале "Грузинская мечта" хотела бы, чтобы акт вообще не вступил в силу, поэтому Кобахидзе написал письмо. Но если это все-таки случится, МИД начали укреплять на случай неповиновения дипломатов", – сказал Читадзе.



При этом политолог считает, что отказ Кобахидзе признавать всю оказанную американцами помощь может не задобрить, а разозлить Трампа, который уже конфликтует из-за денег со многими странами мира. "США выделили из своего бюджета Грузии порядка 6 млрд долл., в том числе 4,5 млрд в период с 2008 по 2011 год. Из них 2 млрд – это грант, а не кредит", – пояснил Читадзе.