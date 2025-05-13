 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.05.2025
14:48  Д.Ашимбаев о смене власти в Центральной Азии
12:04  В Джалал-Абаде построят новый аэропорт - капсулу заложил С.Жапаров
12:00  Странам Центральной Азии не обойтись без электроэнергетического союза, - Петр Своик
11:49  Афганистан подарил Узбекистану 16 грузовиков с гератским мрамором для комплекса Имама Бухари
10:50  НГ: Тбилиси выставил Трампу счет и приготовился к новым санкциям США
10:45  Монголия будет активно участвовать в реализации проектов с Россией и Китаем
10:19  Басмачи как прокси-войска Британской империи, - Ермек Ниязов
00:50  Как в Туркменистане чествовали команду "Arkadag", ставшую чемпионом Лиги вызова Азиатской Футбольной Конфедерации
00:39  В Узбекистане включают светофор бедности. Реестр бедных семей для адресной помощи делят на три категории - красную, желтую и зеленую
00:14  Caravan.kz: Как торговое перемирие между США и Китаем повлияет на экономику Казахстана
00:01  ВС РФ заняли острова в устье Днепра у Новой Каховки – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Вторник, 13.05.2025
23:08  ФСК: Китайский взгляд на Вторую мировую войну достоин понимания и уважения
22:02  Полковник Дэвис: переговоры в Стамбуле могут стать последним шансом на мир
18:37  КТЖ отправил в Дубай первый поезд с казахстанской пшеницей, через Туркмению и иранский порт Бендер-Аббас
17:39  Моди, выступая на фоне С-400, оценил роль российских систем ПВО в противостоянии с Пакистаном
17:31  Акции оборонных компаний Индии и Китая выросли, акции французского Rafale упали вслед за тремя истребителями
17:26  Парад Победы и два смелых парня Александр Вучич и Роберт Фицо, - Платон Беседин
14:44  Синьхуа: Бразилия будет работать вместе с Китаем, чтобы усилить голос Глобального Юга
13:07  Президент Кыргызстана дал сигнал всей вертикали: терпение исчерпано (коммент к видео с выволочкой минздрава)
12:58  Агентство информации Узбекистана предлагает законом разграничить понятия блогер и инфлюенсер
11:43  Турция депортировала на родину: в Казахстан - экс-главу "Астана LRT" Талгата Ардана, в Узбекистан - религиозного блогера Мубашшира Ахмада
11:33  Лидер партии Национальное возрождение Узбекистана увидел в "Катюше" и "Смуглянке" национальную угрозу
11:09  Президент Таджикистана назначил новых послов: в королевствах Бельгия и Нидерланды, и в республиках Индия, Китай и Вьетнам
10:41  В Ферганском государственном техническом университете назначен новый ректор Уктам Саломов
04:25  Federalist: США пересматривают роль в защите Европы на фоне авторитарных сдвигов
03:39  Известия: Россия сократила внешний долг до минимума за 18 лет
02:31  Британия боится стать "островом чужеземцев". Стармер закрывает эксперимент с открытыми границами и ужесточает миграционную политику
00:55  Кто победил в мировой войне?! – Исмаил Даиров
00:18  Центральноазиатские ресурсы привлекают Евросоюз. Брюссель намерен конкурировать с США и Китаем, - Сергей Жильцов
00:14  ПолитНавигатор. Финляндия подложила свинью релокантам: "Хороших русских нет, даже если они полезные идиоты"
00:03  Сделка века: перехитрил ли Трамп Китай и что ждет мир после торговых войн? - Николай Вавилов
00:00  Политико-религиозная дуалистичность утверждений в посланиях монаха Филофея, - П.В. Густерин
Понедельник, 12.05.2025
23:04  ВС РФ активизировались на Славянско-Краматорском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 мая
22:39  Китай отвергает доктрину Монро, призывает Латинскую Америку противостоять диктату США, - Владимир Скосырев
22:00  Герой Победы. В Ташкенте показан фильм о первом узбекском летчике Абдусамате Тайметове
21:35  Путин и Стамбул: Мелкому бесу Зеленскому подберут соперника в его весовой категории, - Сергей Аксенов
20:28  Ташкент и Тегеран заключили пакет соглашений на $1 млрд. Что предложит Ирану объединенная Центральная Азия, - Виктория Панфилова
16:28  В Кыргызстане назначены и.о. министров просвещения и науки - ими стали Кедирбаева и Орозов
15:29  В Тегеране состоялись переговоры представителей железных дорог Казахстана, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции
15:18  Талибан, по примеру католической церкви XIII века, приостановил шахматные соревнования в Афганистане из-за опасений по поводу азартных игр
15:08  Узбекистан и Россия подписали план реализации Программы партнерства в военной сфере на 2026–2030 гг.
15:05  Как Таджикистан помогал победить в Великой Отечественной Войне, - Гафур Шерматов
14:37  МИД Кыргызстана: задержанный в Турции учитель из КР отпущен под домашний арест
14:05  Доживем ли мы до столетнего юбилея окончания Второй мировой? - Джеффри Робертс
13:53  В Эстонии заявили о рекордном оттоке россиян из страны
13:41  Состоится ли "Стамбул-2", или Москва применяет методы айкидо, - Дмитрий Шевченко
11:36  Кыргызстанская красавица Айжан Чаначева на конкурсе "Мисс Мира 2025" в Индии выступила против "ала качуу"
11:21  Почему в Узбекистане дорожает мясо?
11:16  Представители Афганистана, Пакистана и Китая обсудили создание особых экономических зон
10:41  Эзоза Каримова возглавила Педагогический университет Узбекистана
03:48  Владимир Путин послал всех в Стамбул, - Андрей Колесников
02:22  Британия отправляет на Украину муляжи танков и систем ПВО
01:27  Китай перенесет в Казахстан 55 предприятий, - Виктория Панфилова
01:17  Создание единого рынка нефти в ЕАЭС – процесс, который трудно завершить, - Илья Захаркин
00:01  Макрон, Стармер и Мерц "спалились" по пути в Киев
Воскресенье, 11.05.2025
20:33  Надо реально смотреть на мир, - Айгуль Омарова
19:42  Состоится ли Стамбул 2.0: эксперты оценили предложение Путина о переговорах
18:57  Возвращенные имена. Судьба Джанибека Сулеева…
17:49  Мади Раимов: Чтение стало чем-то вроде архаичного ритуала
12:09  Внешняя торговля СССР в годы войны и ленд-лиз, - Валентин Катасонов
11:09  ParsToday: Иран и Таджикистан являются "вторым домом друг для друга"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
НГ: Тбилиси выставил Трампу счет и приготовился к новым санкциям США
10:50 14.05.2025

Тбилиси выставил Трампу счет
"Грузинская мечта" готовится к новым санкциям США

Игорь Селезнев
13.05.2025

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе опубликовал открытое письмо к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, в котором пожаловался на их безразличие. В частности, глава правительства подчеркнул, что это уже второе письмо, адресованное заокеанским партнерам, а ответа все нет. Также без внимания остались многочисленные заявления Кобахидзе о желании перезагрузить американо-грузинские отношения. "Это молчание удивляет грузинский народ и грузинское правительство по нескольким причинам", – признался премьер-министр.

При этом он сообщил, что Грузия – самый надежный партнер США на Южном Кавказе, который к тому же отдает Вашингтону больше, чем получает. Так, участие грузинских военных в операциях в Афганистане и Ираке позволили американцам сэкономить 2,5 млрд долл. По словам Кобахидзе, это в несколько раз больше той помощи, которую США оказали его стране. Правда, премьер оговорился, что не стал включать в американскую поддержку деньги, выделенные режиму Михаила Саакашвили, а также прошедшие по линиям посольства США, USAID (организация запрещена в РФ), NED (организация запрещена в РФ) и другим каналам, так как они шли на "разжигание радикализма и ненависти".

"Что особенно важно, так это то, что если мы посмотрим на публичную риторику нашего правительства и вашей администрации, то полное совпадение ценностей и идеологии между нашими взглядами бросается в глаза. Мы открыто говорили о преступной деятельности "Глубинного государства", USAID, NED и других соответствующих структур за несколько лет до того, как вы сделали идентичные заявления", – отметил Кобахидзе.

Кроме того, по его словам, правительство "Грузинской мечты" поддерживает политику Трампа в отношении Украины, сексуальных меньшинств и по многим другим вопросам. "На фоне такого ценностного и идеологического сближения изначально грузинский народ ожидал, что Грузия станет одной из первых стран, к которой ваша администрация проявит особый интерес. Вы проявили такой интерес к Румынии и Германии, где при поддержке европейской бюрократии были совершены недемократические действия. Однако, к удивлению грузинского народа и нас, вы до сих пор не проявили такого внимания к Грузии", – вновь указал Кобахидзе.

Вместе с тем он назвал "непонятными" санкции, которые продолжают действовать против представителей правящей элиты Грузии, "которые фактически предотвратили попытку революции и насилия, запланированную и финансируемую предыдущими властями США. Также, с точки зрения Кобахидзе, принятый Конгрессом "MEGOBARI act" является враждебным законом по отношению к грузинскому народу и его правительству.

В свою очередь, противники правительства Кобахидзе посчитали его обращение к властям США доказательством агонии "Грузинской мечты". "Это безумие в стране скоро закончится… Вы изолировали страну и лишили ее перспектив развития. Новые выборы и освобождение политзаключенных – единственный способ добиться политической перезагрузки", – объявил лидер коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе.

Тем не менее "Грузинская мечта" не намерена останавливаться на достигнутом. Так, парламент Грузии начал обсуждение реформы МИД. В частности, партия власти предлагает разрешить увольнять дипломатов в случае их неэтичного поведения.

Лидер "Коалиции за перемены" Георгий Бутикашвили уверен, что таким образом "Грузинская мечта" хочет избавиться от всех сотрудников МИД, которые все еще стремятся к евроинтеграции республики. Член партии "Гахария за Грузию" Бека Лилуашвили назвал инициативу правительства очередным репрессивным шагом. "Происходящее неудивительно, на практике складывается впечатление, что "Мечта" решила заменить дипломатов агентами", – утверждает Лилуашвили.

Политолог Ника Читадзе рассказал "НГ", что обращение Кобахидзе и реформа МИД Грузии могут быть звеньями одной цепи. "Власти готовятся к новым американским санкциям после того, как Трамп подпишет "MEGOBARI act". В идеале "Грузинская мечта" хотела бы, чтобы акт вообще не вступил в силу, поэтому Кобахидзе написал письмо. Но если это все-таки случится, МИД начали укреплять на случай неповиновения дипломатов", – сказал Читадзе.

При этом политолог считает, что отказ Кобахидзе признавать всю оказанную американцами помощь может не задобрить, а разозлить Трампа, который уже конфликтует из-за денег со многими странами мира. "США выделили из своего бюджета Грузии порядка 6 млрд долл., в том числе 4,5 млрд в период с 2008 по 2011 год. Из них 2 млрд – это грант, а не кредит", – пояснил Читадзе.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747209000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Правительстве рассмотрены вопросы проведения весенне-полевых работ и прохождения вегетационного периода
- Итоги госаудита сферы электроэнергетики подвели в Высшей аудиторской палате
- Реализацию Нацпроекта по модернизации коммунального и энергетического секторов обсудил Канат Бозумбаев с руководством Всемирного банка
- Министр иностранных дел Казахстана провел встречу с руководством "CITIC Construction"
- Кадровые перестановки
- Ситуация на рынке труда
- О задержании разыскиваемого лица
- Мошенничество в строительстве: руководителей компании в Актау приговорили к лишению свободы
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  