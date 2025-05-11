Афганистан подарил Узбекистану 16 грузовиков с гератским мрамором для комплекса Имама Бухари

11:49 14.05.2025

Афганистан передал Узбекистану 16 грузовиков с гератским мрамором для отделки комплекса Имама Бухари в Самарканде. Церемония состоялась в Термезе.



Узбекистан получил из Афганистана 16 грузовиков гератского белого мрамора. Его планируется использовать для облицовки комплекса Имама Бухари, строящегося в Самаркандской области.



Передача груза состоялась в Международном торговом центре "Термез", сообщила 13 мая пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.



