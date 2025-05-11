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|Афганистан подарил Узбекистану 16 грузовиков с гератским мрамором для комплекса Имама Бухари
11:49 14.05.2025
Афганистан передал Узбекистану 16 грузовиков с гератским мрамором для отделки комплекса Имама Бухари в Самарканде. Церемония состоялась в Термезе.
Узбекистан получил из Афганистана 16 грузовиков гератского белого мрамора. Его планируется использовать для облицовки комплекса Имама Бухари, строящегося в Самаркандской области.
Передача груза состоялась в Международном торговом центре "Термез", сообщила 13 мая пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.
В церемонии приняли участие специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматилла Иргашев, хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов, глава канцелярии премьер-министра Афганистана Мулла Абдул Васе и губернатор провинции Балх Хаджи Мухаммад Юсуф Вафа.
На плакатах на грузовиках написано "Подарок для мечети и комплекса Имама Бухари от братского народа Афганистана".
УзА уточняет, что это первая партия мраморных плит толщиной 3,5−4 см. Она состоит из 324 упаковок.
Стороны обсудили многоплановое сотрудничество двух стран, включая расширение торговых, транспортных, гуманитарных и культурных связей.
В 2019 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил расширить мемориальный комплекс Имама Бухари как центр паломнического туризма в стране. Строительство новых объектов началось в 2021 году. В августе 2024 года пресс-служба президента сообщала, что завершены строительные и инженерные работы, начался этап отделки.
В 2023 году подрядчик - компания Enter Engineering - сообщал, что общая площадь комплекса составит 5,3 га (с учетом гостиничного комплекса - 43 га). Мечеть рассчитана на 10 тысяч мест, она будет иметь купол высотой 47 м и четыре минарета-колонны по 74 м. Комплекс включит одну 4-звездочную, две 3-звездочные гостиницы и 24 семейных гостевых дома.
Мавзолей Имама Бухари после реконструкции увеличится с 9×9 до 13×13 м, а его высота составит 29 м. На прилегающей территории будет разбит тематический сквер, установлены торговые точки, оборудована автостоянка и другие объекты инфраструктуры.