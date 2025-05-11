Странам Центральной Азии не обойтись без электроэнергетического союза, - Петр Своик

12:00 14.05.2025

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. Странам Центральной Азии не обойтись без электроэнергетического союза, заявил заслуженный энергетик СНГ Петр Своик.



"Помимо казахстанских станций, в частности Балхашской АЭС, которая станет связующим мостом между российской и центральноазиатской энергетикой, нужно достраивать Рогунскую ГЭС в Таджикистане и Камбар-Атинскую ГЭС в Кыргызстане. Все это союзные энергетические проекты, и их можно строить только "всем колхозом", - считает Своик.



По его словам, давно пора создать союзный комитет по электрическим, водохозяйственным и газовым вопросам.



"В основе должны быть Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Российское участие тоже совершенно необходимо. Такой комитет, которому страны-участницы делегировали бы необходимые полномочия, сильно помог бы в решении совместных проблем", - отметил энергетик.