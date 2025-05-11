В Джалал-Абаде построят новый аэропорт - капсулу заложил С.Жапаров

12:04 14.05.2025

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство международного аэропорта в Сузакском районе Джалал-Абадской области, сообщает ОАО "Аэропорты Кыргызстана".



Площадь двухэтажного аэровокзала составит 10 тысяч квадратных метров, сам аэропорт возведут на территории в 381 гектар. Его пропускная способность составит более 350 пассажиров в час.



"Аэродромная инфраструктура будет соответствовать международным стандартам. Длина взлетно-посадочной полосы - 3 800 метров. Аэропорт сможет принимать как пассажирские, так и грузовые лайнеры. Он будет отнесен к категории 4Е, что откроет возможности для приема крупных воздушных судов, включая Boeing 737, Airbus A320 и A321. Также планируется прием грузовых самолетов типа Ил-76, Airbus A330, Boeing 767-300 и других", - рассказали ранее в компании.



