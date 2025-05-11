|Д.Ашимбаев о смене власти в Центральной Азии
14:48 14.05.2025
Лидеры республик Центральной Азии, стоявшие на трибуне парада в Москве, невольно навеяли мысли о возможных транзитах власти.
Старший по возрасту (72 года) и стажу (32 года) - третий президент Таджикистана Эмомали Рахмон (ранее Рахмонов). О том, что он - не первый президент, уже забылось, как и имена его предшественников - Кахара Макхамова (1990-1991) и Рахмона Набиева (1991-1992), не считая двух и.о. президента - Кадриддина Аслонова (1991) и Акбаршо Искандарова (1992).
В Душанбе явно планируется династийный сценарий: 37-летний сын президента Рустам Рахмонов (ныне - Рустам Эмомали) занимает посты мэра столицы (с 2017) и спикера верхней палаты парламента (с 2020). А вторая дочь президента 47-летняя Озода Рахмон возглавляет местную АП (с 2016).
43-летний президент Туркменистана (с 2022) Сердар Бердымухамедов - как раз-таки живое воплощение динайстийного сценария. Над ним висит в общем-то еще не старый отец (67 лет) - второй президент (2006-2002), а ныне председатель Халк Маслахаты ("высший орган народной власти") Гурбангулы Бердымухамедов. Сын поработал губернатором, министром и вице-премьером (премьера там нету). Первый президент Сапармурат Ниязов (Туркменбаши), правивший с 1985 по 2006 г. преемника приготовить не успел, и власть заполучил компромиссный министр здравоохранения 49-летний Бердымухамедов, который на удивление быстро и решительно снес потенциальных конкурентов. У его наследника до конца первого срока еще 4 года и, судя по возрасту, в запасе есть еще несколько сроков.
Второй президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (с 2016) - ровесник Бердымухамедова-старшего. Он сменил первого президента Ислама Каримова (1990-2016), при котором 13 лет проработал премьером. Каримов, доживший до 78 лет, вроде как делал ставку на старшую дочь Гульнару, но в 2013 г. она попала в опалу и с тех пор находится в заключении. Вторая дочь Лола от сестры отмежевалась и до 2018 г. была постпредом при ЮНЕСКО. Место "главной дочери" ныне занимает 40-летняя Саида Мирзиеева - первый помощник президента и фактически глава тамошней АП (с 2023). Мирзиеев пока никуда не собирается.
56-летний Садыр Жапаров - 6-й президент Кыргызстана. Перед ним в этой должности побывали Аскар Акаев (свергнут), Курманбек Бакиев (свергнут), Роза Отунбаева (и.о.), Алмазбек Атамбаев (после ухода сидел в тюрьме) и Соронбай Жээнбеков (свергнут). Жапаров тоже успел пожить в эмиграции и посидеть в тюрьме. С учетом печальной судьбы кыргызских президентом строить планы в их отношении, на мой взгляд, особого смысла нет. У них с самого начала не заладилось: напомню, что первый президент - Акаев - стал им, в общем-то случайно: пост не могли поделить тогдашний первый секретарь ЦК и спикер Масалиев и премьер Джумагулов, а в итоге в качестве компромисса выдвинули президента Академии наук...
Нурсултан Назарбаев правил Казахстаном более 30 лет - как первый секретарь ЦК (1989-1991), председатель Верховного Совета (1990), президент (1990-2019) и лидер нации (2017-2022). В марте 2019 г. в возрасте 79 лет он передал президента 65-летнему спикеру Сената Касым-Жомарту Токаеву, который с тех пор дважды выигрывал выборы, а его последний срок истекает в 2028/2029 г. Впрочем, второй президент недавно заявил о том, что него "большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать". Исходя из этого тезиса, а также из-за отсутствия сколь-нибудь очевидного преемника, думаю, вопрос пока обсуждать особого смысла нет.
Хотя, напомню, что последние 19 лет правления Назарбаева элита и СМИ увлеченно играли в "Угадай преемника", что делает эту игру весьма популярным видом хобби казахстанцев.
В регионе накоплен интересный опыт работы с президентскими сроками, а также отработаны разные механизмы политического транзита
Отметим, что династийный сценарий удался только в Туркмении, а также в Азербайджане, где в 2003 г. Ильхам Алиев ,41-летний сын третьего президента республики 80-летнего Гейдара Алиева, стал 4-м президентом и с тех пор уже 4 раза переизбирался на этот срок.