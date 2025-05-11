Д.Ашимбаев о смене власти в Центральной Азии

14:48 14.05.2025

Лидеры республик Центральной Азии, стоявшие на трибуне парада в Москве, невольно навеяли мысли о возможных транзитах власти.



Старший по возрасту (72 года) и стажу (32 года) - третий президент Таджикистана Эмомали Рахмон (ранее Рахмонов). О том, что он - не первый президент, уже забылось, как и имена его предшественников - Кахара Макхамова (1990-1991) и Рахмона Набиева (1991-1992), не считая двух и.о. президента - Кадриддина Аслонова (1991) и Акбаршо Искандарова (1992).



В Душанбе явно планируется династийный сценарий: 37-летний сын президента Рустам Рахмонов (ныне - Рустам Эмомали) занимает посты мэра столицы (с 2017) и спикера верхней палаты парламента (с 2020). А вторая дочь президента 47-летняя Озода Рахмон возглавляет местную АП (с 2016).



43-летний президент Туркменистана (с 2022) Сердар Бердымухамедов - как раз-таки живое воплощение динайстийного сценария. Над ним висит в общем-то еще не старый отец (67 лет) - второй президент (2006-2002), а ныне председатель Халк Маслахаты ("высший орган народной власти") Гурбангулы Бердымухамедов. Сын поработал губернатором, министром и вице-премьером (премьера там нету). Первый президент Сапармурат Ниязов (Туркменбаши), правивший с 1985 по 2006 г. преемника приготовить не успел, и власть заполучил компромиссный министр здравоохранения 49-летний Бердымухамедов, который на удивление быстро и решительно снес потенциальных конкурентов. У его наследника до конца первого срока еще 4 года и, судя по возрасту, в запасе есть еще несколько сроков.



