В Казахстане госаудит в сфере электроэнергетики выявил неэффективное использование более 100 млрд. тенге

15:58 14.05.2025

Итоги госаудита сферы электроэнергетики подвели в Высшей аудиторской палате



13 мая 2025



В Казахстане завершился аудит эффективности реализации государственной политики в сфере электроэнергетики. Его итоги рассмотрены на заседании ВАП во главе с председателем Алиханом Смаиловым.



Аудиторскими мероприятиями были охвачены Министерство энергетики, АО "Самрук-Энерго", АО "KEGOC", АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности", ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" и др.



