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|В Казахстане госаудит в сфере электроэнергетики выявил неэффективное использование более 100 млрд. тенге
15:58 14.05.2025
Итоги госаудита сферы электроэнергетики подвели в Высшей аудиторской палате
13 мая 2025
В Казахстане завершился аудит эффективности реализации государственной политики в сфере электроэнергетики. Его итоги рассмотрены на заседании ВАП во главе с председателем Алиханом Смаиловым.
Аудиторскими мероприятиями были охвачены Министерство энергетики, АО "Самрук-Энерго", АО "KEGOC", АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности", ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" и др.
По данным Министерства энергетики, в Казахстане электроэнергию производят 233 электростанции. При этом 78% потребности республики в электричестве покрывается за счет тепловых электростанций. Наблюдается положительная динамика роста выработки энергии газотурбинными электростанциями, доля которых достигла 9,6%. Вклад гидроэлектростанций в общую генерацию составляет уже порядка 8,5%, а возобновляемых источников энергии – около 3,9%.
Как отмечается в аудиторском заключении ВАП, генерация и потребление энергии в регионах локально не сбалансированы. Большая часть мощностей расположена в северной энергозоне, тогда как четверть потребления приходится на юг. В целом самодостаточными можно назвать только Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую области.
Одной из главных проблем сферы электроэнергетики является неисполнение планов и мер, которые предусматривались для ее развития. В частности, направленных на обеспечение прозрачности тарифной политики, модернизацию активов и т.д. Сфера электроэнергетики по-прежнему зависит от внешних поставок оборудования.
Рост потребления электроэнергии в республике происходит на фоне продолжающегося износа генерирующих станций, многие из которых работают еще с советских времен. С годами их производительность снижается, а риски аварийности растут. В целом общий показатель износа по всем генерирующим мощностям в РК составляет 55%. Тот же индикатор для сетей электроснабжения достигает 76%.
Высокий износ основных фондов у энергопроизводящих организаций создает риски для стабильности энергоснабжения и требует значительных инвестиций в модернизацию отрасли.
Принятыми в 2024 году программными документами (Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов", Национальный инфраструктурный план Республики Казахстан до 2029 года) предусмотрены мероприятия по снижению износа генерирующих мощностей в основном за счет ввода в эксплуатацию новых дополнительных энергомощностей. При этом не решается вопрос по замене действующего изношенного оборудования энергопроизводящих организаций.
Кадровый дефицит нарастает: в отрасли не хватает порядка 4,5 тыс. энергетиков. Основные причины – незаинтересованность молодежи в профессии энергетика и низкие зарплаты.
"Все это препятствует модернизации существующих и строительству новых мощностей, удержанию квалифицированных кадров", - отмечается в заключении ВАП.
У Министерства энергетики отсутствует функция по мониторингу затрат на производство и реализацию электроэнергии, что влияет на обоснованность предельных тарифов для энергокомпаний.
Аудит установил определенные недостатки по предельным тарифам на электроэнергию, тарифам на мощность и тарифам на балансирующем рынке. Тарифы для электростанций утверждаются без публичных слушаний, а сметы и отчеты об их исполнении не публикуются.
АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности" ("КОREМ") назначено расчетным центром для купли-продажи балансирующей электроэнергии. Однако эти операции ведутся автоматически через программное обеспечение, которое не прошло тесты по информбезопасности и не введено в промышленную эксплуатацию.
Тарифы на балансирующем рынке утверждены на основании формул, которые создают условия избирательного и субъективного подхода при выборе тех или иных значений. В результате допущено завышение тарифа в размере 34,7 млрд тенге, которое в итоге оплачено потребителями.
Серьезную обеспокоенность вызывают непрозрачные расчеты дисбалансов и штрафов на балансирующем рынке. Формулы содержат сложные и непонятные параметры, что затрудняет прогнозирование при подаче заявок на балансирование.
Наблюдается увеличение провайдеров на рынке электроэнергии. В настоящее время в их число входит 18 юридических лиц.
Стоимость услуг провайдеров не регулируется, объемы и цены поставляемой электроэнергии основаны на договорных взаимоотношениях. Это создает условия для скрытия реальных объемов потребления и выработки электроэнергии, что приводит к недостаточной прозрачности на рынке.
Только за 2024 год провайдерами, минуя операторов рынка – ТОО "РФЦ" и АО "КОREМ", закуплено у 187 организаций и реализовано электроэнергии на 13,7 млрд кВт*ч. (ориентировочно на сумму более 200 млрд тенге).
Кроме того, имеются факты приобретения майнерами электроэнергии у сторонних компаний через балансирующего поставщика, минуя Единого закупщика – ТОО "РФЦ". Общий объем приобретенной ими энергии только за 2024 год составил 901 млн кВт*ч (ориентировочно на сумму более 13 млрд тенге).
В ходе заседания председатель ВАП Алихан Смаилов акцентировал на этом отдельное внимание.
"Прежде всего, со стороны Минэнерго должен быть мониторинг за объемами производства, потребления и фактическими тарифами. Сейчас получается, что майнеры потребляют, по данным аудита, до 1 млрд киловатт-часов электричества, купленного в обход Единого закупщика. Как можно допускать бесконтрольное потребление энергии майнерами в условиях ее нехватки?" - обратился Алихан Смаилов к представителям Минэнерго РК.
В ответ специалисты Министерства указали, что по майнерам отработаны необходимые механизмы лицензирования и деятельности.
"Лицензирование – это одно. Но они покупают через провайдеров энергию по нерегулируемым ценам. И эти расходы ложатся на всех потребителей. Проблема набирает обороты. Провайдеров баланса становится все больше. Это выгодно – зарабатывать на ровном месте за счет всего народа. Вы это, получается, позволяете. Допускаете эту тенденцию и эффективных механизмов контроля не внедряете", - указал на проблему Председатель ВАП.
Отсутствие должного контроля, недостаточное изучение рынка и ненадлежащее проведение маркетинговых исследований проектировщиками привели к тому, что подрядчики поставили АО "KEGOC" оборудование для 4 проектов в 2-3 раза дороже на общую сумму 2,2 млрд тенге.
За прошедшие 10 лет по группе АО "Самрук-Энерго" было реализовано всего 4 новых проекта. Это ставит под сомнение успех планов по запуску 25 проектов в ближайшие 10 лет, предусмотренных Стратегией развития, принятой в 2024 году.
Неэффективные расходы АО "Самрук-Энерго" по приостановленным проектам составили 199 млрд тенге. Наиболее крупные из них: строительство Балхашской ТЭС – 102 млрд тенге, установка энергоблока №3 Экибастузской ГРЭС-2 – 61,2 млрд тенге.
В целом госаудит выявил:
финансовые нарушения – 66 млн тенге;
неэффективное планирование бюджетных средств – 9,5 млрд тенге;
неэффективное использование средств и активов – 104,7 млрд тенге.
Зафиксировано 72 процедурных нарушения и 35 системных недостатков.