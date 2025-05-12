Археологи Узбекистана и России займутся изучением похода Амира Темура против хана Золотой Орды Тохтамыша

20:20 14.05.2025

Ученые Узбекистана и России отправятся по следам Амира Темура



Подробности того, как Амир Темур разгромил Тохтамыша, археологи двух стран будут искать в полях Самарской области.



ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Совместная археологическая экспедиция России и Узбекистана займется изучением похода Амира Темура против хана Золотой Орды Тохтамыша, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Самарского университета имени С. П. Королева.



Экспедицию создадут на базе Самарского вуза и Самаркандского государственного университета. К проекту присоединятся ученые из Казахстана, Татарстана, Башкортостана и Курганской области.



"Международная российско-узбекская археологическая экспедиция будет создана в этом году на базе Самарского университета имени Королева и Самаркандского государственного университета. Это структурное объединение российских и узбекских ученых займется научными исследованиями в рамках международного историко-археологического проекта "Военный поход Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 году", - говорится в сообщении.



Основная цель - исследовать маршрут средневекового военного похода, найти места сражений, лагерей, остатки оборонительных сооружений, захоронения погибших воинов.



По словам научного руководителя археологической лаборатории Самарского университета Сергея Зубова, ключевым направлением станет локализация битвы на реке Кондурча.



Полевые исследования в Самарской области стартуют в августе. Также в этом году начнут работы в Башкортостане и Курганской области. В процессе будут использовать современные методы: лазерное и гиперспектральное сканирование, что позволит обнаружить скрытые археологические объекты и придаст исследованиям большую точность.



Для справки: в 1391 году войска Амира Тимура численностью до 200 тыс. человек нанесли поражение хану Золотой Орды Тохтамышу, совершившему перед этим ряд набегов на владения Сахибкирана. Сражение состоялось на территории нынешней Самарской области. В результате войско Тохтамыша было разбито, а сам он сбежал.



Эта победа стала одной из важнейших в истории среднеазиатского тюркского правителя, полководца и завоевателя.