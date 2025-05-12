 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.05.2025
20:50  Афганистан передал дар Имаму Бухари для паломничества в Узбекистан
20:43  Saudi Gazette: Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии...
20:30  Близорукая политика "Америка превыше всего" ускорит упадок США, - посол Китая в России Чжан Ханьхуэй
20:25  Имамам в Кыргызстане начали выплачивать стипендию, это позволит уменьшить их зависимость от сторонней помощи
20:20  Археологи Узбекистана и России займутся изучением похода Амира Темура против хана Золотой Орды Тохтамыша
15:58  В Казахстане госаудит в сфере электроэнергетики выявил неэффективное использование более 100 млрд. тенге
14:48  Д.Ашимбаев о смене власти в Центральной Азии
12:04  В Джалал-Абаде построят новый аэропорт - капсулу заложил С.Жапаров
12:00  Странам Центральной Азии не обойтись без электроэнергетического союза, - Петр Своик
11:49  Афганистан подарил Узбекистану 16 грузовиков с гератским мрамором для комплекса Имама Бухари
10:50  НГ: Тбилиси выставил Трампу счет и приготовился к новым санкциям США
10:45  Монголия будет активно участвовать в реализации проектов с Россией и Китаем
10:19  Басмачи как прокси-войска Британской империи, - Ермек Ниязов
00:50  Как в Туркменистане чествовали команду "Arkadag", ставшую чемпионом Лиги вызова Азиатской Футбольной Конфедерации
00:39  В Узбекистане включают светофор бедности. Реестр бедных семей для адресной помощи делят на три категории - красную, желтую и зеленую
00:14  Caravan.kz: Как торговое перемирие между США и Китаем повлияет на экономику Казахстана
00:01  ВС РФ заняли острова в устье Днепра у Новой Каховки – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Вторник, 13.05.2025
23:08  ФСК: Китайский взгляд на Вторую мировую войну достоин понимания и уважения
22:02  Полковник Дэвис: переговоры в Стамбуле могут стать последним шансом на мир
18:37  КТЖ отправил в Дубай первый поезд с казахстанской пшеницей, через Туркмению и иранский порт Бендер-Аббас
17:39  Моди, выступая на фоне С-400, оценил роль российских систем ПВО в противостоянии с Пакистаном
17:31  Акции оборонных компаний Индии и Китая выросли, акции французского Rafale упали вслед за тремя истребителями
17:26  Парад Победы и два смелых парня Александр Вучич и Роберт Фицо, - Платон Беседин
14:44  Синьхуа: Бразилия будет работать вместе с Китаем, чтобы усилить голос Глобального Юга
13:07  Президент Кыргызстана дал сигнал всей вертикали: терпение исчерпано (коммент к видео с выволочкой минздрава)
12:58  Агентство информации Узбекистана предлагает законом разграничить понятия блогер и инфлюенсер
11:43  Турция депортировала на родину: в Казахстан - экс-главу "Астана LRT" Талгата Ардана, в Узбекистан - религиозного блогера Мубашшира Ахмада
11:33  Лидер партии Национальное возрождение Узбекистана увидел в "Катюше" и "Смуглянке" национальную угрозу
11:09  Президент Таджикистана назначил новых послов: в королевствах Бельгия и Нидерланды, и в республиках Индия, Китай и Вьетнам
10:41  В Ферганском государственном техническом университете назначен новый ректор Уктам Саломов
04:25  Federalist: США пересматривают роль в защите Европы на фоне авторитарных сдвигов
03:39  Известия: Россия сократила внешний долг до минимума за 18 лет
02:31  Британия боится стать "островом чужеземцев". Стармер закрывает эксперимент с открытыми границами и ужесточает миграционную политику
00:55  Кто победил в мировой войне?! – Исмаил Даиров
00:18  Центральноазиатские ресурсы привлекают Евросоюз. Брюссель намерен конкурировать с США и Китаем, - Сергей Жильцов
00:14  ПолитНавигатор. Финляндия подложила свинью релокантам: "Хороших русских нет, даже если они полезные идиоты"
00:03  Сделка века: перехитрил ли Трамп Китай и что ждет мир после торговых войн? - Николай Вавилов
00:00  Политико-религиозная дуалистичность утверждений в посланиях монаха Филофея, - П.В. Густерин
Понедельник, 12.05.2025
23:04  ВС РФ активизировались на Славянско-Краматорском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 мая
22:39  Китай отвергает доктрину Монро, призывает Латинскую Америку противостоять диктату США, - Владимир Скосырев
22:00  Герой Победы. В Ташкенте показан фильм о первом узбекском летчике Абдусамате Тайметове
21:35  Путин и Стамбул: Мелкому бесу Зеленскому подберут соперника в его весовой категории, - Сергей Аксенов
20:28  Ташкент и Тегеран заключили пакет соглашений на $1 млрд. Что предложит Ирану объединенная Центральная Азия, - Виктория Панфилова
16:28  В Кыргызстане назначены и.о. министров просвещения и науки - ими стали Кедирбаева и Орозов
15:29  В Тегеране состоялись переговоры представителей железных дорог Казахстана, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции
15:18  Талибан, по примеру католической церкви XIII века, приостановил шахматные соревнования в Афганистане из-за опасений по поводу азартных игр
15:08  Узбекистан и Россия подписали план реализации Программы партнерства в военной сфере на 2026–2030 гг.
15:05  Как Таджикистан помогал победить в Великой Отечественной Войне, - Гафур Шерматов
14:37  МИД Кыргызстана: задержанный в Турции учитель из КР отпущен под домашний арест
14:05  Доживем ли мы до столетнего юбилея окончания Второй мировой? - Джеффри Робертс
13:53  В Эстонии заявили о рекордном оттоке россиян из страны
13:41  Состоится ли "Стамбул-2", или Москва применяет методы айкидо, - Дмитрий Шевченко
11:36  Кыргызстанская красавица Айжан Чаначева на конкурсе "Мисс Мира 2025" в Индии выступила против "ала качуу"
11:21  Почему в Узбекистане дорожает мясо?
11:16  Представители Афганистана, Пакистана и Китая обсудили создание особых экономических зон
10:41  Эзоза Каримова возглавила Педагогический университет Узбекистана
03:48  Владимир Путин послал всех в Стамбул, - Андрей Колесников
02:22  Британия отправляет на Украину муляжи танков и систем ПВО
01:27  Китай перенесет в Казахстан 55 предприятий, - Виктория Панфилова
01:17  Создание единого рынка нефти в ЕАЭС – процесс, который трудно завершить, - Илья Захаркин
00:01  Макрон, Стармер и Мерц "спалились" по пути в Киев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Археологи Узбекистана и России займутся изучением похода Амира Темура против хана Золотой Орды Тохтамыша
20:20 14.05.2025

Ученые Узбекистана и России отправятся по следам Амира Темура

Подробности того, как Амир Темур разгромил Тохтамыша, археологи двух стран будут искать в полях Самарской области.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Совместная археологическая экспедиция России и Узбекистана займется изучением похода Амира Темура против хана Золотой Орды Тохтамыша, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Самарского университета имени С. П. Королева.

Экспедицию создадут на базе Самарского вуза и Самаркандского государственного университета. К проекту присоединятся ученые из Казахстана, Татарстана, Башкортостана и Курганской области.

"Международная российско-узбекская археологическая экспедиция будет создана в этом году на базе Самарского университета имени Королева и Самаркандского государственного университета. Это структурное объединение российских и узбекских ученых займется научными исследованиями в рамках международного историко-археологического проекта "Военный поход Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 году", - говорится в сообщении.

Основная цель - исследовать маршрут средневекового военного похода, найти места сражений, лагерей, остатки оборонительных сооружений, захоронения погибших воинов.

По словам научного руководителя археологической лаборатории Самарского университета Сергея Зубова, ключевым направлением станет локализация битвы на реке Кондурча.

Полевые исследования в Самарской области стартуют в августе. Также в этом году начнут работы в Башкортостане и Курганской области. В процессе будут использовать современные методы: лазерное и гиперспектральное сканирование, что позволит обнаружить скрытые археологические объекты и придаст исследованиям большую точность.

Для справки: в 1391 году войска Амира Тимура численностью до 200 тыс. человек нанесли поражение хану Золотой Орды Тохтамышу, совершившему перед этим ряд набегов на владения Сахибкирана. Сражение состоялось на территории нынешней Самарской области. В результате войско Тохтамыша было разбито, а сам он сбежал.

Эта победа стала одной из важнейших в истории среднеазиатского тюркского правителя, полководца и завоевателя.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747243200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Правительстве рассмотрены вопросы проведения весенне-полевых работ и прохождения вегетационного периода
- Итоги госаудита сферы электроэнергетики подвели в Высшей аудиторской палате
- Реализацию Нацпроекта по модернизации коммунального и энергетического секторов обсудил Канат Бозумбаев с руководством Всемирного банка
- Министр иностранных дел Казахстана провел встречу с руководством "CITIC Construction"
- Кадровые перестановки
- Ситуация на рынке труда
- О задержании разыскиваемого лица
- Мошенничество в строительстве: руководителей компании в Актау приговорили к лишению свободы
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  