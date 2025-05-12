Имамам в Кыргызстане начали выплачивать стипендию, это позволит уменьшить их зависимость от сторонней помощи

20:25 14.05.2025

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. В Кыргызстане официально стартовала программа выплаты стипендий имамам мечетей, сообщает Духовное управление мусульман.



Стипендия выплачивается в целях поддержки священнослужителей и укрепления религиозной сферы. В муфтияте отметили, что на начальном этапе имамы будут ежемесячно получать по 8 тысяч сомов.



"Сегодня мы стали свидетелями исторического решения. Имам - это не просто человек, совершающий молитву, а духовный страж общества, лидер, пробуждающий национальное сознание. Его слово формирует духовный облик нации, наставления сохраняют мир, а взгляды направляют молодежь. Если мы создадим условия для имама, он поможет формировать сознание всего общества. Если мы поддержим имама, он направит доверие народа в правильное русло. Этот шаг - духовный фундамент будущего страны", - сказал муфтий Абдулазиз кары Закиров.



Стипендии выплачивают имамам, официально зарегистрированным в мечетях во всех регионах страны. ДУМК подчеркивает, что это позволит уменьшить их зависимость от пожертвований и сторонней помощи.