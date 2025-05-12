Близорукая политика "Америка превыше всего" ускорит упадок США, - посол Китая в России Чжан Ханьхуэй

20:30 14.05.2025

Москва, 13 мая /Синьхуа/ -- Близорукая политика администрации США "Америка превыше всего" не только не достигнет заявленной цели "сделать Америку снова великой", но и приведет страну к стагфляции и ускорит ее упадок. Такое мнение высказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в своей авторской статье, опубликованной во вторник в российской газете "Аргументы и факты".



"Экономика США уже продолжительное время подвержена рискам стагфляции, что вызывает серьезную обеспокоенность как внутри страны, так и среди международного сообщества", -- говорится в публикации.



Как отметил Чжан Ханьхуэй, стагфляция в Соединенных Штатах сопровождается высокой инфляцией, ухудшением ситуации на рынке труда, снижением потребительской активности и сокращением инвестиций. В статье подчеркивается, что тарифная война еще более усугубит экономический спад в стране.



Китайский дипломат сравнивает торговый протекционизм с бумерангом: чем агрессивнее его применяют, тем сильнее ощущают негативные последствия. "В конечном итоге тарифная политика США нанесет наибольший ущерб самой американской экономике", -- указывает он, добавляя, что резкие и непродуманные изменения в государственной политике серьезно подорвали экономические ожидания в стране.



Все это, по мнению автора статьи, вызывает обеспокоенность и дезориентацию относительно перспектив американской экономики.



Чжан Ханьхуэй уверен в том, что политика "Америка превыше всего" приведет США к изоляции. "По сути, тарифы используются как инструмент для проверки лояльности других стран, действуя через систему угроз и наказаний. Однако, как показывает практика, в современном мире давление и принуждение не приносят желаемых результатов. Вместо этого подобные действия лишь подталкивают другие страны к объединению в противовес американской гегемонии", -- поясняет посол.



При этом он заверил, что Китай полон решимости выстоять в тарифной войне с США до победного конца. По его словам, несмотря на продолжающуюся восемь лет китайско-американскую торговую войну, масштабы внешней торговли Китая продолжают расти, увеличившись с 30 трлн до 43 трлн юаней. Кроме того, увеличивается и число внешнеторговых партнеров КНР. Чжан Ханьхуэй приводит данные, согласно которым в 2024 году объем торговли Китая со странами-участницами инициативы "Пояс и путь" вырос на 6,4 проц., а доля новых рынков, включая страны АСЕАН, во внешней торговле Китая составила почти 60 проц. Тем временем доля китайского экспорта в США сократилась с примерно 19,2 проц. в 2018 году до 14,7 проц. в 2024 году.



Как подчеркивает Чжан Ханьхуэй, независимо от того, насколько непредсказуемо и опрометчиво будут действовать США, Китай продолжит уверенно идти своим путем, последовательно продвигая политику открытости и поддерживая создание мировой экономики открытого типа.



"История неоднократно доказывала, что торговый протекционизм не способствует улучшению собственной экономики, а напротив, серьезно подрывает мировую торговую систему, провоцирует глобальные экономические кризисы и в итоге вредит и другим, и себе. Игнорирование уроков истории неизбежно приводит к негативным последствиям", -- говорится в статье.



Посол подтвердил готовность Китая укреплять солидарность и взаимовыгодное сотрудничество с Россией и со всеми странами, которые придерживаются принципов честности и справедливости.



"Будем вместе реализовывать многосторонность, содействовать совершенствованию системы глобального управления и строить сообщество единой судьбы человечества, чтобы внести больший вклад в повышение благосостояния народов Китая и России, а также в защиту мира и развития во всем мире", -- заключает Чжан Ханьхуэй.