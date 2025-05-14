Saudi Gazette: Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии...

20:43 14.05.2025

Saudi Gazette Саудовская Аравия

14 мая 2025



Решение принято в Эр-Рияде… и мир реагирует

Saudi Gazette: Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии за трудолюбие



Трамп восхитился Мухаммедом бен Сальманом, и это не дипломатическая лесть, пишет Saudi Gazette. Президент США с восторгом отметил, что наследный принц Саудовской Аравии умен и неподражаем, а Эр-Рияд станет деловым центром всего мира.



Фирас Трабулси (Firas Trabulsi)



Когда президент США такой величины, как Дональд Трамп, говорит об арабском лидере, это не дипломатическая лесть - это редкая похвала, которой удостаиваются те, кто выходит за рамки влияния на местном уровне и участвует в принятии глобальных решений. А когда речь идет о наследном принце Мухаммеде бен Сальмане, мы становимся свидетелями момента, когда Эр-Рияд не просто меняет свою позицию, а перестраивает мировой ландшафт.



