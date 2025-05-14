|Saudi Gazette: Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии...
20:43 14.05.2025
Saudi Gazette Саудовская Аравия
14 мая 2025
Решение принято в Эр-Рияде… и мир реагирует
Saudi Gazette: Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии за трудолюбие
Трамп восхитился Мухаммедом бен Сальманом, и это не дипломатическая лесть, пишет Saudi Gazette. Президент США с восторгом отметил, что наследный принц Саудовской Аравии умен и неподражаем, а Эр-Рияд станет деловым центром всего мира.
Фирас Трабулси (Firas Trabulsi)
Когда президент США такой величины, как Дональд Трамп, говорит об арабском лидере, это не дипломатическая лесть - это редкая похвала, которой удостаиваются те, кто выходит за рамки влияния на местном уровне и участвует в принятии глобальных решений. А когда речь идет о наследном принце Мухаммеде бен Сальмане, мы становимся свидетелями момента, когда Эр-Рияд не просто меняет свою позицию, а перестраивает мировой ландшафт.
"Мухаммед бен Сальман умен, неподражаем, трудолюбив - по-моему, он даже не спит", - заметил Трамп. Это были не пустые комплименты, а заявление - признание одной силы другой. Слова Трампа продиктованы не вежливостью, а опытом: он видел, как лидер формирует свою страну, ориентируясь на стандарты будущего, а не на традиции прошлого.
Сегодня наследный принц - это больше, чем амбиции поколения или архитектор национального проекта; он стал опорой региональной стабильности и движущей силой глобального влияния. Это признание исходит не только с Востока. Сам Трамп рассказал, что решение снять санкции с Сирии было принято после разговора с наследным принцем Саудовской Аравии. В один момент политика изменилась, позиции смягчились - не благодаря громким заявлениям, а благодаря тихой мудрости.
Это не преувеличение. Это точное описание этапа, на котором королевство стало игроком, который больше не ждет приглашения за стол переговоров, а сам формирует этот стол и выбирает, кто за ним будет сидеть.
Похвала Трампа вышла далеко за рамки политики. "Эр-Рияд, - заявил он, - станет деловым центром всего мира". Это было не предсказание, а отражение реальности, которая складывается под влиянием человека, планирующего на 20 лет вперед и неустанно работающего над достижением результатов сегодня.
Вот что увидел Трамп и что понял мир: это не администратор, реагирующий на рост, а визионер, создающий новый региональный порядок, определяемый тихой силой, решительными реформами и стратегическим влиянием.
Это лидерство исходит не из тени конфликтов, а из самого передового видения.
Оно не повторяет избитую риторику, а принимает решения в обдуманном молчании.
Когда Трамп заключил: "В Америке есть великие люди, но ни один из них не может сравниться с Мухаммедом бен Сальманом", это было не преувеличенной похвалой, а признанием: лидерство Саудовской Аравии больше не является региональным выбором - оно стало глобальной необходимостью.
В королевстве решили не оставаться "игроком с ограниченным влиянием", а стать "решающим государством". Мир, начиная с Вашингтона, признал это изменение реальностью, а не желанием.
В то время, когда многие столицы с трудом понимают собственную внутреннюю динамику, Эр-Рияд продемонстрировал редкую способность осознавать как внутреннюю ситуацию, так и мир за пределами страны, и влиять на них с обдуманной точностью.
В нестабильном регионе Саудовская Аравия доказала, что стабильность не означает стагнацию, реформы не означают капитуляцию, а суверенитет не означает изоляцию.
Это лидерство, которое не размахивает флагом национализма под бессмысленными лозунгами, а превращает национальную принадлежность в глобальную, измеримую и воспроизводимую модель.
Действия наследного принца в сирийском вопросе - лишь один из примеров того, как одно мудрое решение, принятое в одной столице, может возобновить процесс, который мир давно считал безнадежным.
В конечном счете, наследный принц Мухаммед бен Сальман не нуждается в похвалах - реальность говорит сама за себя.
И если власть измеряется масштабом решений, то он входит в число тех редких людей, которые не ждут, пока мир изменится, а спокойно меняют его сами.