Афганистан передал дар Имаму Бухари для паломничества в Узбекистан

20:50 14.05.2025

Афганистан передал дар Имаму Бухари для паломничества в Узбекистан



КАБУЛ, 14 мая. /ИАБ/. Делегация Исламского Эмирата в ходе своего визита в Узбекистан передала властям этой страны дар от народа моджахедов Афганистана для совершения паломничества Имама Бухари (да будет доволен им Аллах).



По данным канцелярии премьер-министра, делегация во главе с доктором Муллой Абдулом Васе, главой Главного управления Министерства иностранных дел, приняла участие в церемонии, в которой приняли участие Эсматулла Иргашев, специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану, и Огулбек Касимов, губернатор провинции Сархандарья, на Международном общем рынке провинции.



В начале своего выступления Иргашев сказал, что со времени правления Исламского Эмирата отношения между Афганистаном и Узбекистаном расширились в различных областях, особенно в культурной, социальной, политической и экономической, и эта трансформация имеет большое значение на региональном уровне.



Он добавил, что Узбекистан старается укреплять дружественные отношения с Афганистаном, находить быстрые решения проблем и расширять двустороннее сотрудничество, особенно в сфере торговли, экономики и транзита.



Доктор Мулла Абдул Васе заявил, что Исламский Эмират стремится к хорошим отношениям со всеми странами региона и мира, основанным на взаимном уважении.



Он подчеркнул необходимость расширения экономического и культурного сотрудничества и призвал узбекских инвесторов вкладывать средства в такие секторы, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, здравоохранение и энергетика Афганистана.



На церемонии узбекской стороне был передан подарок от премьер-министра Муллы Мохаммада Хасана Ахунда и моджахедов Афганистана, в том числе 4000 квадратных метров мрамора из рудника Чешт-Шариф в Герате, для использования в усыпальнице Имама Бухари (ра).



Мулла Мохаммад Юсуф Вафа, губернатор Балха, также упомянул исторические связи между Балхом и Бухарой и высоко оценил культурное и гуманитарное сотрудничество Узбекистана с Афганистаном, а также выразил признательность за их поддержку.