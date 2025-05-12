Путин утвердил состав делегации для переговоров с украинской стороной в Стамбуле

23:30 14.05.2025

Опубликован состав российской делегации, которая завтра приедет в Стамбул



Путин утвердил состав делегации, которая завтра будет вести прямые переговоры с украинской стороной в Стамбуле.



Россию будет представлять помощник Президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.



