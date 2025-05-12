|ВС РФ ликвидировали ключевую оборонительную позицию гарнизона ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 14 мая
00:03 15.05.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 14 мая в разрезе СВО. Русские войска сломили оборону ВСУ в центре Часова Яра и готовятся добить его гарнизон в южных микрорайонах. Редакция Readovka рассмотрела особенности резкой смены риторики европейских игроков НАТО.
Выйти в дамки
Русские войска после длительных и упорных боев сломали ключевой оборонительный рубеж украинского гарнизона в Часовом Яре. Он располагался в кварталах многоквартирных домов в центральном районе города за промзоной. Именно наличие у противника этой позиции было главным препятствием ВС РФ, ведь пока оборона неприятеля не была там подавлена, существовала серьезная угроза контратак, чтобы вернуть под контроль комбинат по производству огнеупорных инструментов. А это резкое изменение обстановки в худшую сторону для наших десантников-гвардейцев из 98-й дивизии. Но "бельмо на глазу" прекратило свое существование, что позволяет предпринимать дальнейшие шаги к полному разгрому гарнизона города.
Тем временем ВС РФ уже овладели большей частью поселка Ступочки. ВСУ откатились на южные окраины и готовятся к обороне села Предтечино. В свою очередь, 98-я ВДД с другими нашими частями предпочли пока не форсировать события в Ступочках и продолжить движение на запад в направлении Константиновки. Однако цель на данный момент не этот важный логистический узел. Вероятно, задача состоит в том, чтобы фланкировать позиции ВСУ в южных микрорайонах Часова Яра. Кроме того, овладение холмом, который находится к западу от Ступочек, позволит силами расчетов ПТРК поставить под огневой контроль малые сельские трассы через Подольское и Червоное, по которым снабжается противник на юге города. В случае успешной реализации задуманного остатки гарнизона Часова Яра начнут стремительно утрачивать боеспособность, что вынудит их отступить в северо-западном направлении.
Подготовка к войне, или Зачем нужна работа над ошибками 2
Руководитель Северного командования ВС США и Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки 4-звездный генерал Грегори Гийо сделал следующее заявление.
"В то время как КНР, Россия, Северная Корея и Иран стремятся избежать вооруженного конфликта с Соединенными Штатами, их восприятие упадка Запада способствует растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчетов в условиях кризиса", – сказал американский генерал.
Это высказывание похоже на какую-то ошибку. В одном и том же отрезке речи сначала говорится о том, что Россия и ее партнеры не стремятся к конфронтации, потом ровно наоборот. Ошибкой это кажется лишь на первый взгляд. Генерал просто не уточнил во второй части своего высказывания, что речь идет о НАТО, а именно европейской части Альянса.
Гийо прямо обвинил РФ в мнимой подготовке к вторжению в Европу. То есть, по сути, не сказал ничего нового, придерживаясь антироссийской риторики. Стоит вспомнить материал Readovka, в котором рассматривался вопрос смены внутриполитического курса Штатов через призму влияния этих на самом деле тектонических процессов на ВС США. Деструктивные для армии явления вроде неадекватной инклюзивности пущены под нож, период расслабленности для них завершился.
Но "смена вех" не ограничивается только лишь США. Аналогичные сигналы прозвучали и в Европе. То, что Польша вооружается и увеличивает численность своих ВС, это не секрет. Однако куда более интересные посылы прозвучали в Британии и Франции. Пятая республика объявила о том, что ей больше нечего дать Украине, все, что можно было, уже отправлено ВСУ. Заявление, мягко говоря, противоречит наличию Парижа в списке стран "коалиции желающих". Но это сообщение можно интерпретировать как то, что Франция переходит к этапу накопления вооружений и боеприпасов. Конечно, на все 100% поток военных грузов для Украины не прекратится, но тем не менее приоритетный курс на удовлетворение собственных нужд взят.
В Британии ситуация и вовсе уникальная. Для ее понимания стоит обратиться к словам главы правительства Стармера.
"Без ужесточения миграции мы рискуем превратиться в остров чужаков, а не в нацию, которая вместе движется вперед. Предыдущее правительство приходило на лозунгах о борьбе с миграцией, но вместо этого увеличило количество мигрантов на миллион. Я считаю, что нам необходимо значительно сократить миграцию", – сказал он.
Это не просто резкий разворот на 180 в риторике. Ведь в августе 2024 года он же выступал за "скорый и суровый" суд над протестующими против бесконтрольной миграции британцами. Свежее заявление похоже на попытку провоцирования "приступа доверия" среди жителей к своему правительству. Зачем это нужно Уайтхоллу? Стоит предположить, что ранее откровенно плевавшее на мнение избирателей правительство Туманного Альбиона теперь нуждается в резком восстановлении отношений именно с титульным населением. Это можно интерпретировать как пролог к усилению вооруженных сил страны, которым ведь будет крайне непросто найти рекрутов для перспективных боевых действий вдали от дома, если британское же правительство проявляет откровенное неуважение к коренным жителям своими "социальными экспериментами". Таким образом, "смена обертки без смены содержания" видится Лондону чем-то, что даст эффект в случае кризиса, как выразился генерал Гийо.
Важно также понимать, что Альянс не готовится к оборонительной войне. Существовала бы реальная угроза от России, ясно различимые реформы в вооруженных силах стран НАТО начались бы задолго до СВО. Да и особенности авиационных маневров Альянса Ramstein Flag 2025 над акваторией Северного моря у побережья Нидерландов весьма недвусмысленны по отрабатываемым сценариям, которые скорее тянут на подготовку к наступлению, нежели оборону. Суммируя вышеописанное, можно предположить, что Альянс начал готовиться к войне и делает это основательно.
Вчера, 13 мая, главным событием дня стало расширение контроля ВС РФ над островами в устье Днепра в Херсонской области.