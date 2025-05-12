ВС РФ ликвидировали ключевую оборонительную позицию гарнизона ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 14 мая

00:03 15.05.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 14 мая в разрезе СВО. Русские войска сломили оборону ВСУ в центре Часова Яра и готовятся добить его гарнизон в южных микрорайонах. Редакция Readovka рассмотрела особенности резкой смены риторики европейских игроков НАТО.



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