|Евровидение-2025: по соцсетям распространяется памятка за кого не надо голосовать
00:28 15.05.2025
Специально для RT
Политик, автор Telegram-канала "Ход Конева" @knightsmove
Несмотря на всю трагичность событий на Украине, киевская пропаганда иной раз заставляет любого вменяемого человека от души посмеяться над убогими потугами к очередной перемоге. Не имея возможности достичь успехов на фронте, украинцы мечтают любой ценой победить на "музыкальном" конкурсе "Евровидение" в 2025 году. Россию и там переиграть не получится (наши исполнители попросту не участвуют в этом давно уже бессмысленном действе), поэтому Киев взялся за беспощадную борьбу с союзниками. Впрочем, и здесь камнем преткновения стала Россия.
По украинским СМИ и социальным сетям распространяется памятка: за кого НЕ надо голосовать на Евровидении-2025. Главным критерием попадания в черный список киевских пропагандистов стало любое проявление терпимости к России, в некоторых случаях - просто отсутствие ярко выраженной русофобии со стороны исполнителей. Так, ирландскую певицу Emmy на Украине отменяют за то, что ее песня Laika Party рассказывает о советской собаке-космонавте Лайке - первом животном, выведенном на околоземную орбиту (собака была запущена в космос 3 ноября 1957 года на корабле "Спутник-2"). При этом певица в 2022 году организовывала благотворительные концерты, чтобы помочь Украине, и неоднократно выражала поддержку украинцам. Но любовь к советской собаке поставила крест на любви украинца к Ирландии.
Австриец Йоханнес Питш (по мнению букмекеров, является одним из фаворитов конкурса) заявил, что написал песню Wasted Love благодаря россиянке, с которой взаимодействовал в социальных сетях. Именно эта "оплошность" заставила безумных украинцев внести Питша в черные списки. Представитель Армении Паргев Варданян после 2022-го не просто не прекратил культурные связи с Россией, а продолжил выступления на российских шоу, делал каверы на треки российских артистов и даже (о ужас!) ездил в Сочи. Красавица-грузинка Мариам Шенгелия, которая выступит на Евровидении-2025 с песней Freedom, в 2022 году публично поддерживала Украину и выступала против лояльной к России грузинской власти. Ну чем не идеальный "герой" украинской пропаганды? Все дело в том, что теперь она активно снимает ролики и агитирует за партию "Грузинская мечта". Девушка одумалась, а вот украинцы гнут свою линию.
В памятке с запретом на поддержку числятся швейцарцы KAJ, которые "поддерживали пророссийские посты в социальных сетях". Но вот что меня удивило на самом деле, так это попадание в опалу представителя Эстонии. Казалось бы, страна является одним из главных рупоров русофобии в Европе. Но представитель эстонцев Tommy Cash, как оказалось, "пропагандирует ностальгию по СССР, высказывается за мир", а его номер и вовсе поставила россиянка. Получается, высказывания "за мир" раздражают Киев? Конечно, ведь это мешает плану за авторством полудурка Бориса Джонсона "воевать до последнего украинца".
Помимо черных списков, украинские соцсети наполнены инструкциями, как оформить зарубежные сим-карты и отдать как можно больше голосов в поддержку украинской группы Zіferblat. Вряд ли самим музыкантам нужна победа любой ценой, ведь престиж этой награды абсолютно стерт попытками политически мотивированных махинаций, к которым призывает киевская пропаганда. Очевидно одно, и уже давно: конкурс "Евровидение" не имеет никакого отношения к искусству и музыке. Для Украины это попытка хоть где-то увидеть заветное слово "перемога", но глаза зрителей залиты кровью людей, ежедневно погибающих по вине киевских нацистов. Как говорят в таких случаях, и смех и грех.