Евровидение-2025: по соцсетям распространяется памятка за кого не надо голосовать

00:28 15.05.2025

Специально для RT

Политик, автор Telegram-канала "Ход Конева" @knightsmove



Несмотря на всю трагичность событий на Украине, киевская пропаганда иной раз заставляет любого вменяемого человека от души посмеяться над убогими потугами к очередной перемоге. Не имея возможности достичь успехов на фронте, украинцы мечтают любой ценой победить на "музыкальном" конкурсе "Евровидение" в 2025 году. Россию и там переиграть не получится (наши исполнители попросту не участвуют в этом давно уже бессмысленном действе), поэтому Киев взялся за беспощадную борьбу с союзниками. Впрочем, и здесь камнем преткновения стала Россия.



По украинским СМИ и социальным сетям распространяется памятка: за кого НЕ надо голосовать на Евровидении-2025. Главным критерием попадания в черный список киевских пропагандистов стало любое проявление терпимости к России, в некоторых случаях - просто отсутствие ярко выраженной русофобии со стороны исполнителей. Так, ирландскую певицу Emmy на Украине отменяют за то, что ее песня Laika Party рассказывает о советской собаке-космонавте Лайке - первом животном, выведенном на околоземную орбиту (собака была запущена в космос 3 ноября 1957 года на корабле "Спутник-2"). При этом певица в 2022 году организовывала благотворительные концерты, чтобы помочь Украине, и неоднократно выражала поддержку украинцам. Но любовь к советской собаке поставила крест на любви украинца к Ирландии.



