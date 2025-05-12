|Завершились вторые Игр дружбы ООН, инициированные Туркменистаном. Россия получила премию за спортивное совершенство
01:39 15.05.2025
Игры Организации Объединенных Наций 2025 года завершатся празднованием мира, доверия и спортивного совершенства
В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке царила атмосфера праздника и единения: более 300 дипломатов, спортсменов, семей и гостей собрались на церемонии закрытия Игр Организации Объединенных Наций 2025 года. В этом году Игры, проводимые в апреле и мае в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/78/325, стали яркой данью уважения Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.
Под девизом "Спорт ради мира и доверия" Игры собрали более 800 участников из более чем 100 стран, представляющих миссии ООН, Секретариат, специализированные агентства и их семьи. Мероприятие стало яркой платформой для спортивной дипломатии, состязания проводились по десяти дисциплинам, включая футбол, волейбол, теннис, настольный теннис, баскетбол, бадминтон, шахматы, йогу, бег и пиклбол.
На церемонии закрытия выступили Ее Превосходительство посол Аксолтан Атаева, постоянный представитель Туркменистана при Организации Объединенных Наций и председатель Оргкомитета, и Ее Превосходительство г-жа Бьорг Сандкьер, помощник Генерального секретаря по координации политики в Департаменте ООН по экономическим и социальным вопросам. Оба спикера высоко оценили Игры как значимое упражнение в многостороннем единстве, инклюзивности и межкультурном диалоге.
Специальные видеообращения зачитали послы Игр ООН Джорджио Кьеллини и Лю Голян - легендарные спортсмены, которые подчеркнули способность спорта преодолевать границы и укреплять доверие.
На протяжении всей церемонии победителям во всех спортивных категориях вручались кубки, медали и специальные награды. В частности, Российская Федерация получила Премию за спортивное совершенство - специальную награду, учрежденную Туркменистаном в честь 30-летия нейтралитета и Международного года мира и доверия. Награда присуждается за выдающиеся достижения в различных дисциплинах.
Его Превосходительство послы г-н Тахер Эль-Сонни (Ливия) и Его Превосходительство г-н Халед Хиари (Тунис) были отмечены за их уникальное участие и награждены премией "Посол-чемпион" , символизирующей объединяющий дух Игр.
Церемония завершилась размышлениями двух молодых спортсменов - Миланы Ярашук, двукратной чемпионки по теннису среди юниоров, и Камала Мамедалиева из детской команды Central Asia & Beyond, - которые подчеркнули эмоциональное воздействие и вдохновение, которые эти Игры принесли следующему поколению.
Церемония закрытия, транслируемая в прямом эфире на UN Web TV, является напоминанием о растущем наследии Игр ООН. С каждым выпуском Игры продолжают укреплять дружбу, уважение и сотрудничество, превращая идеалы мира и доверия в реальность на игровом поле.
Ознакомиться с полным списком победителей, посмотреть трансляцию или изучить основные моменты мероприятия:
сайт https://unitednationsgames.org/
церемония закрытия https://webtv.un.org/en/asset/k1w/k1wn9exm57