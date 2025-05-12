Завершились вторые Игр дружбы ООН, инициированные Туркменистаном. Россия получила премию за спортивное совершенство

01:39 15.05.2025

Игры Организации Объединенных Наций 2025 года завершатся празднованием мира, доверия и спортивного совершенства



В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке царила атмосфера праздника и единения: более 300 дипломатов, спортсменов, семей и гостей собрались на церемонии закрытия Игр Организации Объединенных Наций 2025 года. В этом году Игры, проводимые в апреле и мае в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/78/325, стали яркой данью уважения Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.



