Алматы - гастрономическая столица Центральной Азии: опубликован официальный гастрогид города

12:07 15.05.2025

Алматы становится центром притяжения для гурманов со всего мира.



Город привлекает путешественников уникальным сочетанием кулинарных традиций, необычными локальными вкусами и динамично развивающимся ресторанным бизнесом. Здесь можно найти как аутентичные блюда казахской кухни, отведать блюда этносов Казахстана, так и насладиться авторским прочтением блюд международной кухни.



Однако, несмотря на растущую популярность этой отрасли, в Алматы почти нет гастрогидов, что открывает новые возможности для развития этой сферы. В связи с этим Almaty TourismBureau создали гастрономический гид по Алматы, чтобы лучше показать потенциал города как гастрономической столицы региона.



В гид были включены более 140 заведений, предлагающих особенные блюда и кулинарные впечатления. Он состоит из маршрутов, идей и сценариев получения гастрономического опыта в Алматы. Сценарии были разработаны при поддержке профессиональных гидов-экскурсоводов и фуд-экспертов, что гарантирует незабываемый опыт для гостей города.



Гид включает несколько тематических туров: "Классический тур" знакомит с историей Алматы через еду, которую можно попробовать в ресторанах по маршруту, "Традиционный гид" погружает в казахскую кухню, а "Мультикультурный гид" отражает разнообразие кулинарных традиций нашей прекрасной страны. Маршрут "Горы и гастрономия" сочетает активный отдых с дегустациями и видом на горы. Также есть "Инстаграмбл-маршрут" с фотогеничными локациями, Art&Eat с концептуальными заведениями и уклоном в искусство.



Также в гид включены маршруты по стритфудуи барам. Кроме того, в гид вошел список специалитетов - уникальных блюд, характерных только для Алматы, и список фуд-сувениров, которые можно увезти с собой на память о путешествии.



Проект был подготовлен на трех языках - русском, казахском и английском - чтобы быть удобным для широкой аудитории. Печатная версия гида будет раздаваться туристам. Версия на английском языке будет предоставляться туристам на пограничном контроле и доступна в туристских информационных точках.



Создание гида - это не только новый шаг в развитии гастро-туризма, но и возможность представить Алматы в новом свете, показав его современность и гостеприимство. По словам создателей проекта, основное внимание было уделено навигации и удобству - страницы имеют четкую структуру, легко читаются, а маршруты и заведения логично сгруппированы. Выборка заведений была основана на сбалансированном сочетании популярных локаций и мест, отражающих мультикультурное наследие. При отборе учитывались не только уровень популярности и рейтинги, но и атмосфера, качество кухни, а также концептуальная составляющая каждого заведения. Гид также включает списки заведений по категориям и районам, с практической информацией - адресами, временем работы, и контактами.



Следует отметить, что ряд заведений уже был включен в международные рейтинги, такие как 50 Best Discovery, The World's 50 Best Bars, Top-1000 Restaurants 2025. Попадание локальных заведений в такие рейтинги подтверждает статус Алматы, как гастрономического направления и способствуя привлечению внимания международной аудитории к локальному гастрономическому ландшафту.



В Электронную версию гастрономического гида можно перейти здесь.

https://online.fliphtml5.com/cailg/bael/