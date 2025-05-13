Садыр Жапаров освободил от должности посла Кыргызстана в Пакистане Авазбека Атаханова

12:10 15.05.2025

Авазбек Атаханов освобожден от должности Посла Кыргызстана в Пакистане

13.05.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Атаханов Авазбек Койлубаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Исламской Республике Пакистан.



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Атаханов был назначен на эту должность в сентябре 2024 года.



