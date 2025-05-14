Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с делегацией малазийской нефтегазовой компанией "Petronas"

12:19 15.05.2025

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг встретился с представителями компании "Petronas"



14.05.2025



Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг встретился с представителями компании "Petronas"



Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов встретился с представителями компании "Petronas" – руководителем Тан Шри Тенгку Мухаммадом Тауфиком, исполнительным вице-президентом, Мохд Джукрис Абдулом Вахабом, вице-президентом по международным добывающим активам Мохд Редхани Абдулом Рахманом.



Выразив признательность за уделенное для встречи время, гости подчеркнули конструктивный характер дружественного диалога между Малайзией и Туркменистаном, а также личный вклад Героя-Аркадага в его укрепление.



Тепло поприветствовав представителей компании "Petronas", Герой-Аркадаг с удовлетворением констатировал, что за время двусторонних отношений, которое составляет более 30 лет, между Туркменистаном и Малайзией наработана солидная практика сотрудничества с договорно-правовой базой. В этой связи Герой-Аркадаг передал благодарность Президента Туркменистана за проводимую компанией работу.



Как отмечалось, двусторонний диалог ведется на основе принципов взаимного уважения, равноправия и обоюдной выгоды. Говоря об организуемых взаимных визитах и встречах на высшем уровне, Герой-Аркадаг отметил, что Премьер-министр Малайзии несколько раз посещал нашу страну, а также состоялись государственные и официальные визиты Президента Туркменистана в Малайзию.



Официальный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Малайзию в декабре прошлого года прошел на весьма высоком уровне. По его итогам было подписано 14 двусторонних документов, что стало очередным подтверждением особой роли взаимопонимания и конструктивного партнерства между государственными органами и деловыми кругами Туркменистана и Малайзии, сказал Герой-Аркадаг.



В продолжение встречи была отмечена эффективность работы компании "Petronas" – проверенного временем надежного партнера Туркменистана – в отечественной нефтегазовой отрасли. В данном контексте Герой-Аркадаг подчеркнул, что последовательное расширение сотрудничества с "Petronas" не только охватывает проекты, которые уже реализуются, но и предусматривает крупные проекты в индустриальной сфере, являющейся новым направлением взаимодействия в рамках программ социально-экономического развития Туркменистана.



Национальный Лидер туркменского народа отметил, что сегодня были подписаны Соглашения между Государственным концерном "Türkmennebit", компанией "Petronas Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd" (Малайзия) и компанией "ADNOC Türkmenistan RSC Limited" (ОАЭ), а также между Государственным концерном "Türkmengaz", компанией "Petronas Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd" (Малайзия) и компанией "ADNOC Türkmenistan RSC Limited" (ОАЭ). Данные документы, свидетельствующие о конструктивности взаимовыгодных связей, подтвердили готовность туркменской стороны к дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества в нефтегазовом секторе. В этой связи Герой-Аркадаг поздравил руководителя компании с успехом, достигнутым в этой области.



Герой-Аркадаг отметил, что в компании "Petronas" Туркменистан видит не просто инвестора, но и стратегического партнера, с которым много лет поддерживает взаимовыгодные связи и имеет схожие позиции.



Говоря об этом, Герой-Аркадаг высоко оценил вклад компании в подготовку туркменских кадров, повышение квалификации молодых специалистов и преподавателей Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева посредством организации профильных курсов. Акцентируя внимание на сотрудничестве в сфере образования, Герой-Аркадаг отметил, что в Технологическом университете "Petronas" обучались более 200 туркменских студентов, и в этой связи предложил активизировать работу по организации кратко- и долгосрочных обучающих курсов.



Также, акцентировав внимание на вопросе строительства второго завода по производству бензина из природного газа в Туркменистане, Герой-Аркадаг заявил о готовности рассмотреть конкретные предложения компании по реализации совместных проектов в нашей стране.



Выразив твердую уверенность в дальнейшем сотрудничестве с "Petronas" на принципах взаимоуважения, открытости и единства целей, Герой-Аркадаг подчеркнул, что в реализации совместных проектов компании будет оказываться всяческое содействие.



В завершение встречи Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг отмечая, что наша страна высоко оценивает сотрудничество с Малайзией, выразил наилучшие пожелания представителям компании "Petronas".