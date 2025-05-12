Тот самый Олень: Что даст Стамбул-2

12:30 15.05.2025

Тот самый Олень: Что даст Стамбул-2



Тук-тук-тук, вы еще здесь? Возвращаемся в эфир, спасибо за переживания и письма в личку. Для протокола: отсутствовали по уважительной причине, справка имеется. Только приехали из длительной поездки на Донбасс, было очень много "реалполитик" нон-стоп в последние дни, и копыта до нашего Telegram-хобби не доходили. Но признаемся, что очень скучали и были тронуты вашим вниманием. Компенсируем свежими инсайдами и аналитикой.



Не все оценили символизм, что Путин предложил возобновить переговоры там и ровно в тот же день 15 мая, когда они были прерваны Украиной в 2022 году. В Стамбуле, в Долмабахче. Умеет красиво обертывать скрытые политические месседжи. Зеленский и его английские кураторы уже поставлены в неловкое положение – 3 года они водили хохлов по пустыне войны и привели в то же место. И снова, здравствуйте – напротив стола все тот же Мединский и Фомин, только на три года постаревшие, а на столе – подписанные в 2022 году соглашения. Есть в этом что-то кафкианское.



Состав делегации от Кремля – межвед рабочая группа АП-МИД-СВР-МО, демонстрирующая реальное стремление к заключению договоренностей с конкретными решениями на земле. Во втором эшелоне переговорщики более высокого статуса – Лавров и Ушаков, которые в любой момент готовы в продолжение встретится с Рубио, Уиткоффом и Келлогом. США вызвались стать гарантами сделки, причем главным гарантом готов выступить лично Трамп – он уже присматривает полочку в своем кабинете, куда поставит Нобелевскую премию мира и предвкушает заголовки всех мировых СМИ про Трампа "великого миротворца", который смог усадить за стол переговоров Путина и Зеленского. На финальном этапе заключения сделки американцы настаивают на саммите Трамп, Путин и Зеленский. И торопыга Трамп реально верит, что это вот-вот может случиться, именно с этим связано его дергание "приеду-не приеду" в Катаре.



