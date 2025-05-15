 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 15.05.2025
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14:33  Президенту Казахстана 17 мая исполняется 72 года. Акорда распространила сообщение о предстоящем дне рождения
14:17  Россия и Иран работают над объединением иранской платежной системы "Шетаб" и российской "Мир"
14:01  В сети появилось видео, на котором рвут книги Пушкина, с остервенением
12:30  Тот самый Олень: Что даст Стамбул-2
12:19  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с делегацией малазийской нефтегазовой компанией "Petronas"
12:10  Садыр Жапаров освободил от должности посла Кыргызстана в Пакистане Авазбека Атаханова
12:07  Алматы - гастрономическая столица Центральной Азии: опубликован официальный гастрогид города
01:39  Завершились вторые Игр дружбы ООН, инициированные Туркменистаном. Россия получила премию за спортивное совершенство
00:28  Евровидение-2025: по соцсетям распространяется памятка за кого не надо голосовать
00:03  ВС РФ ликвидировали ключевую оборонительную позицию гарнизона ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Среда, 14.05.2025
23:30  Путин утвердил состав делегации для переговоров с украинской стороной в Стамбуле
20:50  Бахтар: Афганистан передал дар Имаму Бухари для паломничества в Узбекистан
20:43  Saudi Gazette: Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии...
20:30  Близорукая политика "Америка превыше всего" ускорит упадок США, - посол Китая в России Чжан Ханьхуэй
20:25  Имамам в Кыргызстане начали выплачивать стипендию, это позволит уменьшить их зависимость от сторонней помощи
20:20  Археологи Узбекистана и России займутся изучением похода Амира Темура против хана Золотой Орды Тохтамыша
15:58  В Казахстане госаудит в сфере электроэнергетики выявил неэффективное использование более 100 млрд. тенге
14:48  Д.Ашимбаев о смене власти в Центральной Азии
12:04  В Джалал-Абаде построят новый аэропорт - капсулу заложил С.Жапаров
12:00  Странам Центральной Азии не обойтись без электроэнергетического союза, - Петр Своик
11:49  Афганистан подарил Узбекистану 16 грузовиков с гератским мрамором для комплекса Имама Бухари
10:50  НГ: Тбилиси выставил Трампу счет и приготовился к новым санкциям США
10:45  Монголия будет активно участвовать в реализации проектов с Россией и Китаем
10:19  Басмачи как прокси-войска Британской империи, - Ермек Ниязов
00:50  Как в Туркменистане чествовали команду "Arkadag", ставшую чемпионом Лиги вызова Азиатской Футбольной Конфедерации
00:39  В Узбекистане включают светофор бедности. Реестр бедных семей для адресной помощи делят на три категории - красную, желтую и зеленую
00:14  Caravan.kz: Как торговое перемирие между США и Китаем повлияет на экономику Казахстана
00:01  ВС РФ заняли острова в устье Днепра у Новой Каховки – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Вторник, 13.05.2025
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17:39  Моди, выступая на фоне С-400, оценил роль российских систем ПВО в противостоянии с Пакистаном
17:31  Акции оборонных компаний Индии и Китая выросли, акции французского Rafale упали вслед за тремя истребителями
17:26  Парад Победы и два смелых парня Александр Вучич и Роберт Фицо, - Платон Беседин
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13:07  Президент Кыргызстана дал сигнал всей вертикали: терпение исчерпано (коммент к видео с выволочкой минздрава)
12:58  Агентство информации Узбекистана предлагает законом разграничить понятия блогер и инфлюенсер
11:43  Турция депортировала на родину: в Казахстан - экс-главу "Астана LRT" Талгата Ардана, в Узбекистан - религиозного блогера Мубашшира Ахмада
11:33  Лидер партии Национальное возрождение Узбекистана увидел в "Катюше" и "Смуглянке" национальную угрозу
11:09  Президент Таджикистана назначил новых послов: в королевствах Бельгия и Нидерланды, и в республиках Индия, Китай и Вьетнам
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00:55  Кто победил в мировой войне?! – Исмаил Даиров
00:18  Центральноазиатские ресурсы привлекают Евросоюз. Брюссель намерен конкурировать с США и Китаем, - Сергей Жильцов
00:14  ПолитНавигатор. Финляндия подложила свинью релокантам: "Хороших русских нет, даже если они полезные идиоты"
00:03  Сделка века: перехитрил ли Трамп Китай и что ждет мир после торговых войн? - Николай Вавилов
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Понедельник, 12.05.2025
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20:28  Ташкент и Тегеран заключили пакет соглашений на $1 млрд. Что предложит Ирану объединенная Центральная Азия, - Виктория Панфилова
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В сети появилось видео, на котором рвут книги Пушкина, с остервенением
14:01 15.05.2025

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ

.ua Украина
15 мая 2025

"Пушкин! На помойку, падлу, его!" Украинки сняли, как рвут издания русской классики
В сети появилось видео, на котором украинки рвут книги Пушкина

Видео, на котором украинки рвут книги с произведениями русских классиков, активно распространяется в сети, пишет Страна.ua. На кадрах видно, как женщина с остервенением вырывает листы из книг, приговаривая: "Пушкина на помойку!"

В сети появилось видео, как две украинки во дворе дома рвут книги с произведениями русских классиков: Александра Пушкина, Федора Достоевского, Михаила Лермонтова, Антона Чехова.

Ролик активно постят и обсуждают в соцсетях.



В кадре одна женщина с остервенением зачем-то выдирает страницы из книг, которые собирается сдать в макулатуру. Голос второй периодически слышен за кадром.

"Ну что, серия номер два. Что тут у нас? Лермонтов. На помойку! Достоевский. И что же оно тут писало? "Преступление и наказание". Преступление есть. Где наказание? Везем макулатуру, вот мешки стоят. Чехов, на котором выросли террористы, []. Пушкин! На помойку, падлу, его! Рвем эти книги, тратим свое драгоценное время, чтобы всех этих сук не распространяли по миру, чтобы оно не ширилось по нашей Украине, чтобы их не читали всякие гниды. Три мешка уже есть, сейчас еще два. Руки не доходили - сейчас дошли. Прощай, Раша, прощай, []. Никому ты не нужно, барахло. И сгореть же не сгорит - лучше сдать на макулатуру, пускай пойдет в дело", - заявляет женщина, которую видно в кадре.

Ранее мы рассказывали, что киевские лицеи сдают на макулатуру книги с произведениями русской литературы в рамках акции "Согрей нашего бойца". За вырученные средства покупают термогрелки для военных.

Также сообщалось, что к февралю 2023 года в библиотеках Украины списали около 19 миллионов книг, среди них 11 миллионов – на русском языке.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747306860


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