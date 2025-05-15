В сети появилось видео, на котором рвут книги Пушкина, с остервенением

14:01 15.05.2025

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.ua Украина

15 мая 2025



"Пушкин! На помойку, падлу, его!" Украинки сняли, как рвут издания русской классики

В сети появилось видео, на котором украинки рвут книги Пушкина



Видео, на котором украинки рвут книги с произведениями русских классиков, активно распространяется в сети, пишет Страна.ua. На кадрах видно, как женщина с остервенением вырывает листы из книг, приговаривая: "Пушкина на помойку!"



В сети появилось видео, как две украинки во дворе дома рвут книги с произведениями русских классиков: Александра Пушкина, Федора Достоевского, Михаила Лермонтова, Антона Чехова.



Ролик активно постят и обсуждают в соцсетях.







В кадре одна женщина с остервенением зачем-то выдирает страницы из книг, которые собирается сдать в макулатуру. Голос второй периодически слышен за кадром.



"Ну что, серия номер два. Что тут у нас? Лермонтов. На помойку! Достоевский. И что же оно тут писало? "Преступление и наказание". Преступление есть. Где наказание? Везем макулатуру, вот мешки стоят. Чехов, на котором выросли террористы, []. Пушкин! На помойку, падлу, его! Рвем эти книги, тратим свое драгоценное время, чтобы всех этих сук не распространяли по миру, чтобы оно не ширилось по нашей Украине, чтобы их не читали всякие гниды. Три мешка уже есть, сейчас еще два. Руки не доходили - сейчас дошли. Прощай, Раша, прощай, []. Никому ты не нужно, барахло. И сгореть же не сгорит - лучше сдать на макулатуру, пускай пойдет в дело", - заявляет женщина, которую видно в кадре.



Ранее мы рассказывали, что киевские лицеи сдают на макулатуру книги с произведениями русской литературы в рамках акции "Согрей нашего бойца". За вырученные средства покупают термогрелки для военных.



Также сообщалось, что к февралю 2023 года в библиотеках Украины списали около 19 миллионов книг, среди них 11 миллионов – на русском языке.