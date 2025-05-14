Россия и Иран работают над объединением иранской платежной системы "Шетаб" и российской "Мир"

14:17 15.05.2025

Россия и Иран развивают банковское сотрудничество



Россия и Иран продолжают работу над присоединением иранской платежной системы "Шетаб" к российской системе "Мир".



14.05.2025 | Обзор событий



Сообщается, что программа находится на втором этапе реализации.



На первом этапе граждане Ирана получили возможность снимать наличные в рублях в банкоматах на территории России.



На втором этапе граждане России смогут пользоваться приложением Mirpay в магазинах Ирана.



"Это событие обеспечивает безопасный процесс совершения покупок в обеих странах и, как ожидается, будет способствовать росту торговли и туризма между Россией и Ираном", – указывает иранская печать.



Соб. корр. ФСК