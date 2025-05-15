Президенту Казахстана 17 мая исполняется 72 года. Акорда распространила сообщение о предстоящем дне рождения

14:33 15.05.2025

В Акорде высказались по поводу дня рождения Токаева



Надежда Лыкова

Корреспондент

15 мая 2025



Пресс-служба Акорды распространила сообщение касательно предстоящего дня рождения Касым-Жомарта Токаева, передает Tengrinews.kz.



17 мая Президенту страны исполняется 72 года.



В Акорде в очередной раз напомнили, что Касым-Жомарт Токаев не празднует день своего рождения и каких-либо мероприятий по этому поводу не планируется.



"В связи с днем рождения Главы государства Касым-Жомарта Токаева не планируется проведение каких-либо торжественных мероприятий. Президент не отмечает эту дату", - распространила сообщение пресс-служба Акорды.



Токаев вновь отказался от празднования дня рождения



Напомним, что в 2024 году в пресс-службе Президента отметили, что для Касым-Жомарта Токаева 17 мая - это обычный день. И это принципиальная позиция Президента Токаева.



"В его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей", - объясняли ранее.



Отметим, что аналогичной позиции Касым-Жомарт Токаев придерживался и в предыдущие годы.



