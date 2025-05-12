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|Президент Узбекистана выразил обеспокоенность ростом случаев сдачи автомобилей в аренду школьникам
14:55 15.05.2025
Президент Узбекистана раскритиковал правоохранителей за халатное отношение к безопасности детей
На совещании президент Узбекистана выразил обеспокоенность ростом числа ДТП с участием подростков из-за того, что им сдают в аренду автомобили. Он распорядился ужесточить ответственность за передачу управления автомобилем несовершеннолетним и упрекнул правоохранительные органы в халатности.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил усилить ответственность за передачу управления автомобилем несовершеннолетним. Об этом глава государства говорил на видеоселекторном совещании по вопросам реформ в школьном образовании, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.
В регионах, особенно в Намангане, участились случаи аренды автомобилей подростками, из-за чего ежемесячно 10−15 молодых людей получают травмы. Много случаев с летальным исходом, отметил глава государства.
Президент выразил обеспокоенность и указал на халатное отношение к этой проблеме руководителей правоохранительных органов, включая глав УВД, областных и районных прокуроров.
Министерству дошкольного и школьного образования поручено перевести всю систему на работу в режиме "чрезвычайных 90 дней".
Напомним, ранее в офисе детского омбудсмана отметили, что распространенной проблемой в Узбекистане являются случаи вождения автомобилей подростками, а принятых мер по обеспечению безопасности детей на дорогах недостаточно.