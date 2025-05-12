Президент Узбекистана выразил обеспокоенность ростом случаев сдачи автомобилей в аренду школьникам

14:55 15.05.2025

Президент Узбекистана раскритиковал правоохранителей за халатное отношение к безопасности детей



На совещании президент Узбекистана выразил обеспокоенность ростом числа ДТП с участием подростков из-за того, что им сдают в аренду автомобили. Он распорядился ужесточить ответственность за передачу управления автомобилем несовершеннолетним и упрекнул правоохранительные органы в халатности.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил усилить ответственность за передачу управления автомобилем несовершеннолетним. Об этом глава государства говорил на видеоселекторном совещании по вопросам реформ в школьном образовании, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.



