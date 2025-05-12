Марафон угодливости в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин

15:09 15.05.2025

Марафон угодливости в Центральной Азии



В условиях растущей международной нестабильности государства Центральной Азии пытаются добиться расположения Запада. Несколько узбекских делегаций побывали в США, в частности, заключив соглашения о добыче редкоземельных металлов. Воспользоваться ресурсами страны предлагают зарубежным партнерам власти Казахстана.



Постсоветские элиты решили пережить глобальные потрясения весьма оригинальным способом. Они не только не противятся превращению своих стран в арену противостояния, но и всеми силами способствуют наихудшему сценарию, грозящему дестабилизацией.



Не так давно "Правда" (см. номер от 17 апреля с.г.) рассказывала о саммите "Центральная Азия - Евросоюз". На нем руководители республик региона соревновались друг с другом в том, кто шире распахнет двери перед западным капиталом. После этого дипломатическое "гостеприимство" проявилось в еще большей степени, охватив не только Европу, но и США.



Вашингтон посетили правительственные делегации из Узбекистана. Одна из них во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым провела серию встреч с американскими бизнесменами. По их итогам были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере критических минералов. Документы предусматривают инвестиции в разведку и добычу полезных ископаемых, строительство комплексов тонкого измельчения руд, обучение местных специалистов. Также американский капитал выразил заинтересованность в развитии гостиничного бизнеса в Узбекистане.



Стратегическое сотрудничество в сферах добычи редкоземельных металлов, атомной энергетики, а также вопросы безопасности обсуждались в ходе переговоров главы МИД Бахтиера Саидова с госсекретарем США Марко Рубио. "Наш диалог был сосредоточен на укреплении сотрудничества в области безопасности, экономического прогресса, региональной взаимосвязанности и содействия устойчивому развитию в Центральной Азии. Мы высоко ценим неизменную поддержку президентом США программы реформ Узбекистана и наших совместных усилий по обеспечению мира и процветания в регионе", - написал Саидов на своих страницах в соцсетях.



Рубио также приветствовал решение Ташкента стать полноправным членом глобальной коалиции по борьбе с "Исламским государством"* и похвалил Узбекистан за "активное содействие в процессе возвращения на родину депортируемых узбекистанцев". Помимо госсекретаря, министр встретился с советником президента США по национальной безопасности (теперь уже бывшим) Майклом Уолтцем. Сближение в военно-политической сфере продемонстрировало участие узбекских военнослужащих в международных военных играх "Лучший воин - 2025", прошедших на базе "Кэмп Шелби" (штат Миссисипи).



Чутко следя за тенденциями западной политики, центральноазиатские правящие круги решили "подбить клинья" к Вашингтону через Илона Маска. Офис возглавляемой миллиардером корпорации SpaceX в Лос-Анджелесе посетили представители агентства космических исследований и технологий при министерстве цифровых технологий Узбекистана. Первым шагом к сотрудничеству должен стать запуск силами SpaceX узбекского спутника.



Также в Ташкенте угодливо поддержали последние шаги Белого дома, касающиеся повышения импортных пошлин. "Мировая торговля продолжает функционировать, подавляющее большинство стран по-прежнему придерживаются норм ВТО. США пытаются повлиять на ход реформ, но это не означает крах системы. Каждая проблема создает новые возможности, важно уметь их использовать", - заявил спецпредставитель президента Узбекистана по вопросам ВТО Азизбек Урунов. Чиновники уверены, что им удастся выиграть от давления Вашингтона на Китай и другие страны, привлекая инвестиции в экономику республики.



При всех достижениях Узбекистана соседний Казахстан не намерен уступить ему пальму первенства в контактах с Западом. Президент страны Касым-Жомарт Токаев недавно принял американскую делегацию во главе с членом палаты представителей республиканкой Кэрол Миллер. По информации пресс-службы главы государства, "данная встреча имеет важное значение для придания нового импульса сотрудничеству между двумя государствами". Токаев заявил, что США являются надежным партнером Казахстана с первых дней независимости, особо отметив совместные достижения в ключевых сферах - региональной и международной безопасности, ядерном нераспространении, торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве.



Символом крепких связей стало строительство нового комплекса зданий генерального консульства США в Алма-Ате. Расположенное на площади свыше семи гектаров, оно станет крупнейшим американским представительством в Центральной Азии и вторым (после Армении) на постсоветском пространстве. По заверению дипломатов, новый комплекс будет способствовать процветанию, укреплению безопасности и стабильности всего региона.



Как и их узбекские коллеги, власти Казахстана воздержались от критики репрессивных торговых мер Вашингтона, хотя республика стала жертвой наивысших пошлин в Центральной Азии - 27 процентов. В Астане поспешили заявить, что значительная часть казахстанского экспорта в США включена в перечень исключений и не подпадает под действие дополнительных тарифов. "Правительство инициирует консультации с американской стороной, - добавили в министерстве торговли и интеграции. - В рамках двустороннего сотрудничества с США Казахстан обеспечивает равные и недискриминационные условия торговли в соответствии с международными обязательствами".



Благосклонность Вашингтона руководство республики пытается заслужить не только напрямую, но и косвенно, через контакты с ближайшими союзниками США. Недавно Токаев провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, "подтвердив готовность и далее поддерживать высокий уровень двусторонних взаимовыгодных связей". Токаев пригласил Герцога посетить Казахстан с визитом.



Одним из инструментов привязки стран региона к Западу является Транскаспийский транспортный маршрут, по которому грузы отправляются в обход России. Его развитие обсуждалось во время недавнего посещения Токаевым порта Актау на Каспийском море. Как доложил министр транспорта Марат Карабаев, в прошлом году объем перевозок по маршруту вырос на 62 процента - до 4,5 миллиона тонн. К 2028 году показатель планируется увеличить до 10 миллионов тонн. Для развития Транскаспийского коридора будет модернизирован Актауский порт и построена автодорога, которая сократит путь от Астаны до побережья с 1438 до 865 километров.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин