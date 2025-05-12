Заявление главы делегации России для переговоров с украинской стороной Владимира Мединского

18:51 15.05.2025

Заявление главы делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной В.Р.Мединского



• Мы рассматриваем переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной (в 2022 году).



• Наша официальная делегация утверждена распоряжением Президента, обладает всеми необходимыми полномочиями для ведения переговоров.



• Российская делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения.



• Задача прямых переговоров с украинской стороной - установление долгосрочного мира и устранение базовых причин конфликта.



