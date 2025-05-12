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Таджикистан продолжит работу с Афганистаном в сфере энергетики
21:00 15.05.2025

Представители двух стран в ходе встречи подчеркнули приверженность всестороннему сотрудничеству в энергетическом секторе

ДУШАНБЕ, 15 мая - Sputnik. Таджикистану и Афганистану необходимо широко сотрудничать в энергетическом секторе.

Важность партнерства в ходе встречи в Душанбе подчеркнули министр энергетики Таджикистана Далер Джума и глава афганской компании "Брешно" Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) Абдул Бари Умар, сообщили в пресс-службе энергохолдинга.

Стороны обсудили работу в рамках проекта CASA-1000, а также различные темы, включая передачу электроэнергии и экономику.

В ходе заседания Далер Джума выразил признательность афганской делегации за визит, указав, что Таджикистан сотрудничает с соседней страной в сферах передачи энергии и безопасности.

В свою очередь, председатель "Брешно" выразил благодарность за приглашение Таджикистана и добавил, что у Афганистана много общего с Таджикистаном.

Афганское правительство стремится к хорошим экономическим и политическим отношениям с миром, особенно с соседними исламскими странами, подчеркнул Абдул Бари Умар.

Делегация DABS во время встречи также предоставила исчерпывающую информацию о больших возможностях и создании объектов в Афганистане.

Отмечается, в рамках мероприятия обе стороны подчеркнули приверженность широкому и всестороннему сотрудничеству на основе стабильности и расширения отношений в энергетическом секторе.

Напомним, между компаниями Таджикистана и Афганистана действует соглашение об экспорте электроэнергии.

Так, таджикский энергохолдинг "Барки точик" продает ресурсы афганской DABS в период профицита электричества.

Обязательства "Барки Точик" перед компанией "Брешна" действуют с мая по сентябрь каждого года. При этом в периоды дефицита энергии в Таджикистане поставки в соседнюю страну не осуществляются.

Источник - Sputnik
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