Таджикистан продолжит работу с Афганистаном в сфере энергетики

21:00 15.05.2025

Представители двух стран в ходе встречи подчеркнули приверженность всестороннему сотрудничеству в энергетическом секторе



ДУШАНБЕ, 15 мая - Sputnik. Таджикистану и Афганистану необходимо широко сотрудничать в энергетическом секторе.



Важность партнерства в ходе встречи в Душанбе подчеркнули министр энергетики Таджикистана Далер Джума и глава афганской компании "Брешно" Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) Абдул Бари Умар, сообщили в пресс-службе энергохолдинга.



Стороны обсудили работу в рамках проекта CASA-1000, а также различные темы, включая передачу электроэнергии и экономику.



В ходе заседания Далер Джума выразил признательность афганской делегации за визит, указав, что Таджикистан сотрудничает с соседней страной в сферах передачи энергии и безопасности.



В свою очередь, председатель "Брешно" выразил благодарность за приглашение Таджикистана и добавил, что у Афганистана много общего с Таджикистаном.



Афганское правительство стремится к хорошим экономическим и политическим отношениям с миром, особенно с соседними исламскими странами, подчеркнул Абдул Бари Умар.



Делегация DABS во время встречи также предоставила исчерпывающую информацию о больших возможностях и создании объектов в Афганистане.



Отмечается, в рамках мероприятия обе стороны подчеркнули приверженность широкому и всестороннему сотрудничеству на основе стабильности и расширения отношений в энергетическом секторе.



Напомним, между компаниями Таджикистана и Афганистана действует соглашение об экспорте электроэнергии.



Так, таджикский энергохолдинг "Барки точик" продает ресурсы афганской DABS в период профицита электричества.



Обязательства "Барки Точик" перед компанией "Брешна" действуют с мая по сентябрь каждого года. При этом в периоды дефицита энергии в Таджикистане поставки в соседнюю страну не осуществляются.