Кадровые перестановки в Кыргызстане. Руслан Мукамбетов назначен и.о. минобороны

21:14 15.05.2025

Руслан Мукамбетов назначен исполняющим обязанности министра обороны КР

15.05.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1, частью 8 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Мукамбетов Руслан Мустафаевич назначен исполняющим обязанности министра обороны Кыргызской Республики.

Кандидатура Руслана Мукамбетова вносится для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра обороны Кыргызской Республики.



Бактыбек Бекболотов назначен секретарем Совета безопасности

15.05.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктами 4, 8 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Бекболотов Бактыбек Асанкалиевич назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики, и освобожден от ранее занимаемой должности.



