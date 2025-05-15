|Кадровые перестановки в Кыргызстане. Руслан Мукамбетов назначен и.о. минобороны
21:14 15.05.2025
Руслан Мукамбетов назначен исполняющим обязанности министра обороны КР
15.05.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1, частью 8 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Мукамбетов Руслан Мустафаевич назначен исполняющим обязанности министра обороны Кыргызской Республики.
Кандидатура Руслана Мукамбетова вносится для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра обороны Кыргызской Республики.
Бактыбек Бекболотов назначен секретарем Совета безопасности
15.05.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктами 4, 8 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Бекболотов Бактыбек Асанкалиевич назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики, и освобожден от ранее занимаемой должности.
Марат Иманкулов назначен Государственным секретарем
15.05.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Иманкулов Марат Муканович назначен Государственным секретарем Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности.
Суйунбек Касмамбетов освобожден от должности Государственного секретаря
15.05.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович освобожден занимаемой должности Государственного секретаря Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.
Алгынбай Имаров освобожден от должности акима Бакай-Атинского района Таласской области
15.05.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Имаров Алгынбай Төралиевич освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Бакай-Атинского района Таласской области.
Бактияр Орозов назначен министром науки, высшего образования и инноваций
15.05.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Орозов Бактияр Сайпидинович назначен министром науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики, и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.
Догдуркүл Кендирбаева назначена министром просвещения
15.05.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Кендирбаев Догдуркүл Шаршеевна назначена министром просвещения Кыргызской Республики, и она освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей.