Когда Трамп просит американские компании построить дрон, как у иранцев (видео)

22:36 15.05.2025

Когда Трамп просит американские компании построить дрон, как у иранцев:



- Я сказал одной (военно-промышленной) компании:



- "Мне нужно много беспилотников. Знаете, в Иране делают хорошие дроны, и стоят они 35–40 тысяч долларов за штуку".



- Поэтому я сказал им: "Хочу увидеть нечто подобное". Через две недели они пришли ко мне с дроном стоимостью 41 миллион долларов.



- Я сказал: "Это не то, о чем я говорил. Сорок один миллион? Я говорю о чем-то, что стоит 35–40 тысяч долларов, чтобы можно было запускать их тысячами".



