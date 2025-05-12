 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.05.2025
22:49  Синьхуа: В Казахстане запустили Таобао на русском языке
22:36  Когда Трамп просит американские компании построить дрон, как у иранцев (видео)
21:14  Кадровые перестановки в Кыргызстане. Руслан Мукамбетов назначен и.о. минобороны
21:00  Таджикистан продолжит работу с Афганистаном в сфере энергетики
18:51  Заявление главы делегации России для переговоров с украинской стороной Владимира Мединского
15:09  Марафон угодливости в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин
14:55  Президент Узбекистана выразил обеспокоенность ростом случаев сдачи автомобилей в аренду школьникам
14:33  Президенту Казахстана 17 мая исполняется 72 года. Акорда распространила сообщение о предстоящем дне рождения
14:17  Россия и Иран работают над объединением иранской платежной системы "Шетаб" и российской "Мир"
14:01  В сети появилось видео, на котором рвут книги Пушкина, с остервенением
12:30  Тот самый Олень: Что даст Стамбул-2
12:19  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с делегацией малазийской нефтегазовой компанией "Petronas"
12:10  Садыр Жапаров освободил от должности посла Кыргызстана в Пакистане Авазбека Атаханова
12:07  Алматы - гастрономическая столица Центральной Азии: опубликован официальный гастрогид города
01:39  Завершились вторые Игр дружбы ООН, инициированные Туркменистаном. Россия получила премию за спортивное совершенство
00:28  Евровидение-2025: по соцсетям распространяется памятка за кого не надо голосовать
00:03  ВС РФ ликвидировали ключевую оборонительную позицию гарнизона ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Среда, 14.05.2025
23:30  Путин утвердил состав делегации для переговоров с украинской стороной в Стамбуле
20:50  Бахтар: Афганистан передал дар Имаму Бухари для паломничества в Узбекистан
20:43  Saudi Gazette: Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии...
20:30  Близорукая политика "Америка превыше всего" ускорит упадок США, - посол Китая в России Чжан Ханьхуэй
20:25  Имамам в Кыргызстане начали выплачивать стипендию, это позволит уменьшить их зависимость от сторонней помощи
20:20  Археологи Узбекистана и России займутся изучением похода Амира Темура против хана Золотой Орды Тохтамыша
15:58  В Казахстане госаудит в сфере электроэнергетики выявил неэффективное использование более 100 млрд. тенге
14:48  Д.Ашимбаев о смене власти в Центральной Азии
12:04  В Джалал-Абаде построят новый аэропорт - капсулу заложил С.Жапаров
12:00  Странам Центральной Азии не обойтись без электроэнергетического союза, - Петр Своик
11:49  Афганистан подарил Узбекистану 16 грузовиков с гератским мрамором для комплекса Имама Бухари
10:50  НГ: Тбилиси выставил Трампу счет и приготовился к новым санкциям США
10:45  Монголия будет активно участвовать в реализации проектов с Россией и Китаем
10:19  Басмачи как прокси-войска Британской империи, - Ермек Ниязов
00:50  Как в Туркменистане чествовали команду "Arkadag", ставшую чемпионом Лиги вызова Азиатской Футбольной Конфедерации
00:39  В Узбекистане включают светофор бедности. Реестр бедных семей для адресной помощи делят на три категории - красную, желтую и зеленую
00:14  Caravan.kz: Как торговое перемирие между США и Китаем повлияет на экономику Казахстана
00:01  ВС РФ заняли острова в устье Днепра у Новой Каховки – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Вторник, 13.05.2025
23:08  ФСК: Китайский взгляд на Вторую мировую войну достоин понимания и уважения
22:02  Полковник Дэвис: переговоры в Стамбуле могут стать последним шансом на мир
18:37  КТЖ отправил в Дубай первый поезд с казахстанской пшеницей, через Туркмению и иранский порт Бендер-Аббас
17:39  Моди, выступая на фоне С-400, оценил роль российских систем ПВО в противостоянии с Пакистаном
17:31  Акции оборонных компаний Индии и Китая выросли, акции французского Rafale упали вслед за тремя истребителями
17:26  Парад Победы и два смелых парня Александр Вучич и Роберт Фицо, - Платон Беседин
14:44  Синьхуа: Бразилия будет работать вместе с Китаем, чтобы усилить голос Глобального Юга
13:07  Президент Кыргызстана дал сигнал всей вертикали: терпение исчерпано (коммент к видео с выволочкой минздрава)
12:58  Агентство информации Узбекистана предлагает законом разграничить понятия блогер и инфлюенсер
11:43  Турция депортировала на родину: в Казахстан - экс-главу "Астана LRT" Талгата Ардана, в Узбекистан - религиозного блогера Мубашшира Ахмада
11:33  Лидер партии Национальное возрождение Узбекистана увидел в "Катюше" и "Смуглянке" национальную угрозу
11:09  Президент Таджикистана назначил новых послов: в королевствах Бельгия и Нидерланды, и в республиках Индия, Китай и Вьетнам
10:41  В Ферганском государственном техническом университете назначен новый ректор Уктам Саломов
04:25  Federalist: США пересматривают роль в защите Европы на фоне авторитарных сдвигов
03:39  Известия: Россия сократила внешний долг до минимума за 18 лет
02:31  Британия боится стать "островом чужеземцев". Стармер закрывает эксперимент с открытыми границами и ужесточает миграционную политику
00:55  Кто победил в мировой войне?! – Исмаил Даиров
00:18  Центральноазиатские ресурсы привлекают Евросоюз. Брюссель намерен конкурировать с США и Китаем, - Сергей Жильцов
00:14  ПолитНавигатор. Финляндия подложила свинью релокантам: "Хороших русских нет, даже если они полезные идиоты"
00:03  Сделка века: перехитрил ли Трамп Китай и что ждет мир после торговых войн? - Николай Вавилов
00:00  Политико-религиозная дуалистичность утверждений в посланиях монаха Филофея, - П.В. Густерин
Понедельник, 12.05.2025
23:04  ВС РФ активизировались на Славянско-Краматорском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 мая
22:39  Китай отвергает доктрину Монро, призывает Латинскую Америку противостоять диктату США, - Владимир Скосырев
22:00  Герой Победы. В Ташкенте показан фильм о первом узбекском летчике Абдусамате Тайметове
21:35  Путин и Стамбул: Мелкому бесу Зеленскому подберут соперника в его весовой категории, - Сергей Аксенов
20:28  Ташкент и Тегеран заключили пакет соглашений на $1 млрд. Что предложит Ирану объединенная Центральная Азия, - Виктория Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Синьхуа: В Казахстане запустили Таобао на русском языке
22:49 15.05.2025

Пекин, 15 мая /Синьхуа/ -- Крупная китайская платформа для онлайн-торговли Таобао, возглавившая рейтинг самых скачиваемых мобильных приложений в 16 зарубежных странах, предприняла еще один шаг в расширении бизнеса за рубеж. Как стало известно в четверг корр. ИА Синьхуа, в Казахстане уже начала работать платформа Таобао, позволяющая потребителям получать информацию о товарах и их стоимости на русском языке, а также оплатить покупку в национальной валюте, не прибегая к помощи онлайн-переводчиков.

В последние годы быстрорастущий центральноазиатский рынок электронной коммерции стал привлекать все больший интерес мировых торговцев в этой сфере. Для многих китайских компаний, стремящихся к выходу на центральноазиатский рынок, Казахстан - первый пункт на пути.

Для Таобао это первый случай, когда мультиязычное приложение запускается в неанглоязычной стране. Использование более знакового языка улучшает потребительский опыт и увеличивает желание совершить покупку, что и подтвердила первая неделя работы Таобао на русском языке в Казахстане. Согласно данным казахстанского подразделения Таобао, свыше 70 проц. его новых пользователей, сделавших свой первый заказ, составили именно носители русского языка.

"Долгое время основную часть наших клиентов за рубежом составляли представители китайской диаспоры и студенты из Китая. Но начиная с прошлого года, как мы заметили, Таобао понравилось также и большому количеству местных потребителей", - заявили в подразделении, подчеркнув, что улучшение потребительского опыта данной категории клиентов будет одним из ключевых направлений работы в этом году.

Помимо приложения на русском языке в Казахстане компания также впервые ввела бесплатную доставку при заказе от 99 юаней и возврат товара по месту жительства. Так, житель Алматы, купивший на Таобао пуховик китайского производства, может рассчитывать на доставку заказа в течение 10 дней и в случае, если что-то не устраивает, - оформить его возврат в близлежащем пункте самовывоза.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747338540


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената ознакомился с деятельностью Национального космического центра
- Законопроекты по правовому регулированию искусственного интеллекта одобрил Мажилис в первом чтении
- Спикер Парламента Армении посетил Мажилис
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Главы государства, данных на заседании Совета Безопасности
- Транзиты власти в Центральной Азии
- Государственный советник провел совещание по вопросам внутренней политики в Туркестанской области
- Кадровые перестановки
- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с президентом группы компаний Fufeng Group Ли Сюэчунем
- Сначала отстающим, затем развитым: как будет работать Система региональных стандартов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  