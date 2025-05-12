Синьхуа: В Казахстане запустили Таобао на русском языке

22:49 15.05.2025

Пекин, 15 мая /Синьхуа/ -- Крупная китайская платформа для онлайн-торговли Таобао, возглавившая рейтинг самых скачиваемых мобильных приложений в 16 зарубежных странах, предприняла еще один шаг в расширении бизнеса за рубеж. Как стало известно в четверг корр. ИА Синьхуа, в Казахстане уже начала работать платформа Таобао, позволяющая потребителям получать информацию о товарах и их стоимости на русском языке, а также оплатить покупку в национальной валюте, не прибегая к помощи онлайн-переводчиков.



В последние годы быстрорастущий центральноазиатский рынок электронной коммерции стал привлекать все больший интерес мировых торговцев в этой сфере. Для многих китайских компаний, стремящихся к выходу на центральноазиатский рынок, Казахстан - первый пункт на пути.



Для Таобао это первый случай, когда мультиязычное приложение запускается в неанглоязычной стране. Использование более знакового языка улучшает потребительский опыт и увеличивает желание совершить покупку, что и подтвердила первая неделя работы Таобао на русском языке в Казахстане. Согласно данным казахстанского подразделения Таобао, свыше 70 проц. его новых пользователей, сделавших свой первый заказ, составили именно носители русского языка.



"Долгое время основную часть наших клиентов за рубежом составляли представители китайской диаспоры и студенты из Китая. Но начиная с прошлого года, как мы заметили, Таобао понравилось также и большому количеству местных потребителей", - заявили в подразделении, подчеркнув, что улучшение потребительского опыта данной категории клиентов будет одним из ключевых направлений работы в этом году.



Помимо приложения на русском языке в Казахстане компания также впервые ввела бесплатную доставку при заказе от 99 юаней и возврат товара по месту жительства. Так, житель Алматы, купивший на Таобао пуховик китайского производства, может рассчитывать на доставку заказа в течение 10 дней и в случае, если что-то не устраивает, - оформить его возврат в близлежащем пункте самовывоза.