ВС РФ загнали украинские подразделения в окружение южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 15 мая

00:03 16.05.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 15 мая в разрезе СВО. Русские войска приступили к заключительной фазе ликвидации оперативного выступа ВСУ к югу от Константиновки. Украинские власти начали обязательную эвакуацию гражданских из Дружковки и Красного Лимана – армия незалежной не может предотвратить выход ВС РФ к этим городам. Редакция Readovka также рассмотрела особенности актуальной дипломатической ситуации в рамках встречи делегаций России и Украины на переговорах в Стамбуле.



Ход конем



Русские войска воспользовались упрямством командования ВСУ, которое готово терять сколько угодно людей ради временного удержания уже обреченных позиций. ВС РФ из района села Александрополь рывком прорвались в населенный пункт Заря и ведут бои за полный контроль над той его частью, которая расположена на западному берегу реки Калиновка. Таким образом, украинские подразделения из 109-й бригады ТрО оказываются в фактическом окружении между селами Гнатовка и Тарасовка. У противника остается единственная возможность отступить на северо-восток – в направлении села Романовка через болота и реку Калиновка у поселка Гнатовка.



В свою очередь, восточнее указанной водной артерии ВС РФ готовятся к штурму села Романовка. Успех в боях за этот населенный пункт откроет возможность рывком с запада ворваться в восточную часть села Заря и тем самым запереть ВСУ на всем пространстве по обоим берегам Калиновки. К сожалению, оснований говорить о том, что в "котел" попадут крупные силы противника, нет: личный состав ВСУ чувствует угрозу окружения лучше, чем зверь – приближение человека. Соответственно, неприятель, скорее всего, уже пытается бежать, если еще не сделал этого. Однако ограниченность в маршрутах отхода из "котелка" по западному берегу Калиновки оставляет шансы выжить далеко не всем.



"Фронт утримати не можемо"



Украинская областная военная администрация накануне объявила обязательную эвакуацию гражданского населения из городов Красный Лиман и Дружковка.



Это означает, что ВСУ не в состоянии стабилизировать фронт, и русские войска в скором времени могут выйти к этим населенным пунктам. Однако обязательная эвакуация гражданских из уже прифронтовых городов отнюдь не свидетельствует о беспокойстве Киева за безопасность местных жителей. По всей видимости, ВСУ в авральном порядке вместе с эвакуацией начнут фортификационные работы, надеясь затормозить продвижение ВС РФ уличными боями.



Тонкости дипломатического поля



Сейчас внимание большей части мира приковано к переговорам между делегациями России и Украины в Стамбуле, состоявшимся во второй половине дня 15 мая. Со стороны РФ делегацию возглавляет советник президента Владимир Мединский, со стороны незалежной – министр обороны Умеров.



Уровень переговоров оказался ниже ожидаемого, несмотря на физическое присутствие Зеленского в Турции. В этом заключается один из самых крупных дипломатических провалов Украины, которая рассчитывала на иные результаты. Делегация незалежной как в фактическом составе, так и в расширенном формате с самого начала планировала обсуждать исключительно вопрос 30-дневного перемирия – не более. То есть Киев изначально отвергал обсуждение "первопричин конфликта" как таковых. По сути, украинская сторона саботировала мирный процесс, имея иные цели. Предполагалось, что делегацию РФ возглавит президент Владимир Путин. Это было бы представлено Украиной и Западом как "великая дипломатическая перемога" – якобы Россия "играет" по украинской повестке.



Разумеется, Москва, как и прежде, не пошла бы на уступки Киеву, стремящемуся всеми способами выиграть 30 суток тишины для разваливающегося фронта ВСУ. При этом никто не может гарантировать, что за это время на территорию Украины "втихую" не войдут "миротворцы НАТО", которые могли бы частично взять на себя тыловые функции армии незалежной, освободив силы для передовой.



Таким образом, Киев вновь продемонстрировал патологическое нежелание и неготовность к реальным шагам по мирному урегулированию. Все его планирование сводится к схемам, которые могли бы принести Зеленскому политические очки для последующего торга. Это, в свою очередь, означает затягивание процесса урегулирования и создание предпосылок для новой эскалации, в которую могут быть втянуты третьи страны.



Чего ожидать от встречи? Вероятнее всего – ничего. Эти переговоры, которые Украина сознательно превращает в "чванливые игры снобов из поместья Даунтон", изначально исключают положительный результат. Единственный итог уже достигнут – провалился западный план организации выгодной для себя дипломатической битвы. "Минута славы" Зеленского не состоится. И что особенно важно, этот неудовлетворительный для Украины и НАТО результат достигнут без участия России. Перехитрить удалось лишь самих себя.



Вчера, 14 мая, главным событием дня стало овладение 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизией ВС РФ ключевой позицией ВСУ в Часовом Яре.