Минобороны Китая осудило главу Тайваня за искажение истории Второй мировой войны

01:41 16.05.2025

Минобороны КНР осудило Лай Циндэ за искажение истории Второй мировой войны



Пекин, 15 мая /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь подверг критике главу администрации Тайваня Лай Циндэ за искажение истории Второй мировой войны и предательство китайской нации.



Цзян Бинь сделал соответствующее заявление, отвечая на вопрос СМИ о посвященном Дню победы в Европе мероприятии, которое было проведено в Тайбэйском гостевом доме администрацией Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня. На этом мероприятии Лай Циндэ выступил с безответственными высказываниями.



В бесстыдной попытке привлечь к себе внимание Лай Циндэ встал на месте, которое некогда топтали японские захватчики Тайваня, и распространял лживую риторику, искажая историю Второй мировой войны и пропагандируя идеи "независимости Тайваня", отметил Цзян Бинь. Он назвал действия Лай Циндэ "предательством китайской нации и откровенным позором".



По словам Цзян Биня, Лай Циндэ насаждает авторитаризм и "зеленый террор" на острове, а также разжигает антагонизм и конфронтацию между двумя берегами Тайваньского пролива, что приводит к росту напряженности и нестабильности в районе пролива. Лай Циндэ наносит ущерб миру и провоцирует кризис в межбереговых отношениях, добавил официальный представитель.



Цзян Бинь напомнил, что в этом году исполняется 80 лет Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне, а также 80 лет освобождения Тайваня от японской оккупации.



Возвращение Тайваня Китаю является важной частью победных итогов Второй мировой войны и послевоенного международного порядка, указал официальный представитель.



Он обратил внимание, что ряд международно-правовых документов, включая Каирскую и Потсдамскую декларации, подтвердил суверенитет Китая над Тайванем.



"Исторические и юридические факты неоспоримы, а историческая тенденция неизбежного и непременного воссоединения Китая неостановима", - подчеркнул Цзян Бинь.



Любая попытка отречься от своих корней или добиться "независимости" с опорой на внешние силы будет презрительно отвергнута народом и осуждена историей, добавил он.