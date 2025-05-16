Итоги стамбульских переговоров. Трамп не разочарован, а большего и не требовалось, - Алексей Белов

01:59 16.05.2025

Итоги стамбульских переговоров. Трамп не разочарован, а большего и не требовалось

Недоговороспособность режима Зеленского получила очередное подтверждение



16.05.2025 | Алексей БЕЛОВ



Переговоры в Стамбуле по урегулированию украинско-российского конфликта между делегациями соответствующих стран в четверг так и не состоялись. Говорят, теперь их перенесли на пятницу, но гарантий, что и этот день стараниями представителей киевского режима не будет потерян, как вы понимаете, нет никаких.



Впрочем, давайте честно, вряд ли кто-то в России, а уж тем более в Кремле, всерьез рассчитывал (да и сейчас рассчитывает) достичь договоренностей со стоящими за спиной Киева национал-глобалистами и урегулировать все имеющиеся разногласия дипломатическим путем. Эти ребята понимают только силу. Так было 80 лет тому назад, то же повторяется и сегодня.



Другое дело действующий президент США Дональд Трамп, для которого и глобалисты такие же враги, как для нас с вами, и Украина – явно не самоцель.



Да, наличие общего врага уже как минимум объединяет сегодняшнюю администрацию США и руководство РФ. Но на этом общность наших интересов не заканчивается. Оттого-то американский лидер и не идет на поводу у своих номинальных "союзников" европейцев, а все больше действует в унисон с Владимиром Путиным, легко объясняя даже его отсутствие в Стамбуле.



"Я ни в чем не разочарован. Я действительно не испытываю разочарования. С чего бы мне быть разочарованным? Мы только что получили 4 триллиона долларов, а вы говорите о какой-то делегации. Я вообще ничего не знаю об этой делегации, даже не проверял. Послушайте, ничего не сдвинется с мертвой точки, пока мы с Путиным не встретимся. Понимаете? Очевидно, он не собирался ехать. Он был готов, но думал, что я тоже поеду. А без меня он ехать не собирался. И хотите вы того или нет, но я не верю, что что-то действительно произойдет до нашей личной встречи", – заявил он, комментируя состав российской делегации.



Напротив, Зеленского и подвывавшую вместе с ним Европу не устроило буквально все: Путин не приехал, прислал не тех, говорить собрались не о том, и так далее.



"Сегодня Россия в очередной раз продемонстрировала, что не намерена заканчивать войну, направив делегацию из низких представителей. Более того, такой российский подход является признаком неуважения – по отношению к миру и всем партнерам. Мы ожидаем четкого и решительного ответа от партнеров".



С подачи главы МИД Франции Барро западные СМИ понесли фразу о "пустом стуле России за столом переговоров".



"Этим утром в Турции Украина сдержала свое слово. Владимир Зеленский прибыл со своими советниками, со своим министром, с которым я только что беседовал, – чтобы вести переговоры о мире. Но напротив них – пустой стул, стул, на котором сегодня вечером должен был сидеть Владимир Путин".



В ответ глава нашей переговорной группы Владимир Мединский методично повторял, что "российская делегация утверждена президентом и обладает всеми полномочиями для проведения переговоров".



"Мы настроены на конструктив и поиск путей решений украинского конфликта. Задача прямых переговоров – рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта", – подчеркивал помощник Президента РФ.



Впрочем, изначально было ощущение, что сам факт прямых переговоров Украине и Европе как кость в горле, ну а уж коли не удалось превратить их в шоу с обличением "российской агрессии", то и подавно.



В итоге, как уже было сказано, все закончилось так, как только и могло завершиться – после десяти часов ожидания, в течение которых украинцы и лично Зеленский изо всех сил старательно тянули время, было принято решение перенести встречу на завтра.



Зачем Украине это было нужно? Да низачем. Просто так. Ну, хотели слегка повыпендриваться, поиздеваться над русскими – они ж это любят, хлебом не корми – показать свою мнимую значимость.



А еще потому, что попросту не были готовы к разговору. Не то, что к конструктивному диалогу – ничего подобного от Киева давно уже никто не ждет, – а просто к предметному обсуждению конкретных вопросов.



Это несоответствие изначальных целей и настроений сторон довольно неплохо подметил итальянский профессор Алессандро Орсини, иронично прокомментировав попытки западных СМИ сделать вид, что это якобы Зеленский заставил Россию приехать на переговоры.



"Repubblica пишет, что Зеленский пытается "выкурить" Путина. Это немного похоже на то, как сурок кричит тигру: "Вылезай из своей берлоги, тигр, я сурок! Не бойся меня!" На самом деле именно Путин вытащил Зеленского и НАТО, заставив их пойти на переговоры".



Вот именно вытащил. Вытащил на свет Божий, на котором они тут же предстали во всем своем неприглядном уродстве. И для того, чтобы не допустить еще больших "разоблачений", и было принято решение "запустить дурочку", помните, как у Райкина в его знаменитой интермедии про "колесы и насосы": "Куры передохли, высылайте новый телескоп".



Впрочем, одной цели сегодняшний перформанс украинцев все же достиг. Причем вопреки их желаниям. Трамп, на которого и было рассчитано двухнедельное шоу европейских и украинских политиков с требованием к России согласиться на безусловное перемирие сроком на 30 дней, – предварявшее несостоявшуюся сегодня встречу, – сделал вид, что его просто не заметил.



Более того, он вообще не высказал никакой критики в адрес России, всячески подчеркивая, что Москва делает именно то, что от нее и ожидалось. И в этом смысле долготерпение нашей делегации в Стамбуле было оправданно и вознаграждено.



В конце концов мы ехали в Турцию не из-за надежд (совершено призрачных и эфемерных) договориться с Украиной, а для того, чтобы продемонстрировать президенту США полнейшую недоговороспособность режима Зеленского, а заодно "подарить" Трампу шанс достойно выйти из украинского конфликта. "Умыть руки", сказав: "Разбирайтесь сами". Ведь именно такой исход пугает наших недругов больше всего.